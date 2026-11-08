Harga Emas Hari Ini 8 November 2026: Antam Turun, Galeri 24 Stabil

Ikuti更新至 harga emas hari ini Minggu 8 November 2026. Emas Antam turun ke Rp2.584.000, sementara Galeri 24 dan UBS stagnan. Cek daftar lengkap di sini.

Perdagangan logam mulia di jaringan retail Pegadaian mencatat dinamika harga yang bervariasi pada Minggu, 8 November 2026. Tren pergerakan nilai emas batangan tidak seragam antar merek, dengan beberapa jenis produk menunjukkan kondisi stagnan, sementara jenis lainnya mengalami pelemahan harga dibandingkan sesi perdagangan hari sebelumnya.

Pergerakan Harga Emas Antam Turun

Emas Antam ukuran 1 gram mencatat penurunan harga menjadi Rp2.584.000 per gram pada perdagangan hari ini. Angka ini menunjukkan pelemahan signifikan dibandingkan nilai yang dipatok dalam sesi perdagangan sebelumnya, yang berada di level Rp2.604.000 per gram. Kenaikan atau penurunan harga ini menjadi indikator utama bagi pembeli dan investor yang memantau pergerakan aset emas batangan bermerek Antam secara harian.

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Stagnasi Harga Galeri 24 dan UBS

Sementara itu, produk emas milik Pegadaian, yaitu Galeri 24, menunjukkan stabilitas harga yang konsisten. Emas Galeri 24 ukuran 1 gram dibanderol dengan harga Rp2.507.000 per gram, angka yang sama persis dengan perdagangan pada hari sebelumnya. Kondisi stagnan ini juga dialami oleh produk emas UBS yang tetap dipatok di level Rp2.540.000 per gram, tidak berubah dari nilai jual hari sebelumnya.

Produk lain dari Galeri 24, yakni Antam Mulia Retro, juga tidak mencatatkan perubahan harga. Emas Antam Mulia Retro ukuran 1 gram tetap dihargai Rp2.527.000 per gram, sejalan dengan nilai yang berlaku sehari sebelumnya. Ketahanan harga ini memberikan kepastian bagi konsumen yang preferensinya tertuju pada lini produk retro atau koleksi khusus dari jaringan retail Pegadaian.

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Ragam Pilihan dan Daftar Lengkap Harga

Galeri 24 menyediakan variasi logam mulia yang cukup luas untuk memenuhi kebutuhan berbagai segmen pasar. Konsumen dapat memilih dari berbagai jenis merek mulai dari Emas Galeri 24, Antam, UBS, hingga Antam Mulia Retro. Tersedia pula pilihan ukuran yang fleksibel, mulai dari berat ringan 0,5 gram hingga emas batangan berat 1.000 gram untuk investor besar.

Data harga jual dan harga buyback emas yang tercantum dalam laporan ini mencakup satuan gram dan rupiah. Informasi ini berlaku khusus untuk merek Galeri 24, Antam, UBS, dan Antam Mulia Retro yang dijual di seluruh titik retail Pegadaian pada tanggal Minggu, 8 November 2026. Para pelaku pasar dapat menggunakan data spesifik ini sebagai referensi dasar dalam mengambil keputusan transaksi harian.