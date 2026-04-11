Harga Emas Global Menguat Didukung Pelemahan Dolar AS dan Ketidakpastian Gencatan Senjata

Harga emas global mengalami kenaikan sepanjang minggu ini, didorong oleh pelemahan dolar AS dan kehati-hatian investor terhadap gencatan senjata AS-Iran. Meskipun ada penurunan harian, harga emas mencatatkan kenaikan mingguan yang signifikan. Ketidakpastian geopolitik dan ekspektasi suku bunga The Fed juga memengaruhi pergerakan harga.

Jakarta, CNBC Indonesia - Harga emas global menunjukkan tren positif sepanjang minggu ini, terutama didorong oleh pelemahan dolar Amerika Serikat (AS) dan di tengah kehati-hatian investor dalam menilai stabilitas gencatan senjata yang rentan antara AS dan Iran. Pada perdagangan terakhir minggu ini, Jumat (10/4/2026), harga emas ditutup pada angka US$ 4.747,49 per troy ons.

Meskipun mengalami penurunan tipis sebesar 0,34% pada hari itu, secara keseluruhan dalam seminggu terakhir, harga emas mengalami kenaikan signifikan sebesar 1,54%. Pelemahan dolar AS menjadi faktor kunci yang membuat emas batangan lebih terjangkau bagi para pembeli yang menggunakan mata uang lain, sehingga meningkatkan permintaan dan mendorong kenaikan harga. Pada perdagangan sebelumnya, indeks dolar (DXY) terpantau melemah sebesar 0,12% menjadi 98,69. Dalam rentang waktu satu minggu, indeks dolar mengalami koreksi sebesar 0,53%, memperkuat pengaruh positif pada harga emas.\Faktor lain yang turut memengaruhi pergerakan harga emas adalah ketidakpastian geopolitik dan ekspektasi pasar terhadap kebijakan suku bunga The Federal Reserve (The Fed). Bob Haberkorn, seorang ahli strategi pasar senior di RJO Futures, menyatakan bahwa pelemahan dolar AS telah membantu emas untuk pulih, namun terdapat kehati-hatian di pasar karena para pelaku pasar sedang mencoba untuk memahami implikasi dari gencatan senjata yang rapuh tersebut. Ia menambahkan bahwa berita utama mengenai gencatan senjata memberikan dampak positif pada harga emas, namun harga telah mengalami penurunan dari level tertinggi baru-baru ini akibat munculnya tanda-tanda keretakan dalam gencatan senjata tersebut. Eskalasi konflik yang terjadi, seperti pemboman oleh Israel terhadap target di Lebanon, yang menurut Teheran harus disertakan dalam gencatan senjata, serta belum adanya tanda-tanda Iran mencabut blokade Selat Hormuz, meningkatkan kekhawatiran pasar. Kegagalan negosiasi dan potensi kembali memanasnya perang berisiko mendorong kenaikan biaya energi dan inflasi. Situasi ini dapat memaksa The Fed untuk mempertahankan suku bunga yang lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama, yang pada gilirannya dapat mengurangi daya tarik emas sebagai aset lindung nilai terhadap inflasi, meskipun secara tradisional emas sering kali dianggap sebagai aset safe-haven.\Analisis dari Morgan Stanley memberikan gambaran lebih lanjut mengenai prospek harga emas. Perusahaan tersebut memperkirakan bahwa harga emas akan stabil selama kuartal kedua tahun 2026 sebelum kemudian mengalami pemulihan pada paruh kedua tahun ini. Analis Morgan Stanley menyatakan bahwa jika kenaikan suku bunga The Fed dapat dihindari, harga emas berpotensi pulih. Selain itu, penyelesaian konflik juga akan memberikan dukungan tambahan, kemungkinan akan mengalihkan fokus perhatian pada potensi penurunan nilai mata uang fiat. Pandangan ini menggarisbawahi kompleksitas pasar emas yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dinamika nilai tukar mata uang, perkembangan geopolitik, ekspektasi kebijakan moneter, dan sentimen investor. Dengan demikian, investor perlu terus memantau perkembangan tersebut secara cermat untuk dapat membuat keputusan investasi yang tepat. Selain itu, faktor lain yang dapat memengaruhi harga emas adalah spekulasi pasar dan permintaan dari negara-negara berkembang yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan harga emas





