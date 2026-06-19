Harga Emas Dunia Terpuruk Karena Kuatnya Dolar Amerika Serikat dan Kebijakan Moneter Fed yang Lebih Ketat

Harga emas global turun drastis akibat kekuatan dolar dan kebijakan moneter Fed yang lebih hawkish, sementara perjanjian geopolitik dan penurunan harga minyak turut memperkuat tren negatif ini.

Pada penutupan perdagangan Kamis 18 Juni 2026, harga emas dunia kembali melemah secara signifikan. Harga spot emas turun 0,8 persen menjadi 4.225,39 Dolar AS per ons, setelah sempat menurun lebih drastis pada pekan lalu kepada level terendah sejak November 2025.

Di pasar berjangka, kontrak emas berjangka AS untuk pengiriman Agustus menutup merosot 3,1 persen menjadi 4.245,90 Dolar AS per ons. Akibatnya, para trader dan investor yang memiliki eksposur mata uang asing mengalami kenaikan biaya konversi, sehingga daya tarik emas sebagai aset pengaman cenderung menurun. Kerugian ini tidak lepas dari kebijakan moneter yang lebih ketat yang diindikasikan oleh Federal Reserve (Fed) di Amerika Serikat.

Sebelum rapat terakhir, para analis memperkirakan peluang kenaikan suku bunga pada bulan Desember naik menjadi 85 persen, menandakan sentimen pasar semakin hawkish. Pandangan hot U-Dollar menguat dapat memperparah situasi ini. Indeks DXY mencapai level tertinggi dalam setahun terakhir, menandai bahwa mata uang dolar memegang dominasi kuat dan menjadikan harga emas lebih mahal bagi pembeli yang menggunakan mata uang selain dolar.

Sementara suku bunga tetap pada tingkat utamanya, Fed tetap mempertegas bahwa dinamika inflasi global dan kondisi ekonomi domestik masih mengindikasikan kemungkinan kenaikan lebih lanjut. Kondisi geopolitik juga berkontribusi pada penurunan harga komoditas. Pada tanggal 15 Juni 2026, Amerika Serikat dan Iran menandatangani perjanjian sementara untuk mengakhiri konflik di Teladan. Kesepakatan tersebut merangsang kepercayaan pasar, menekan harga minyak global ke level terendah sejak awal Maret.

Brent turun drastis ke bawah 70 dolar per barel, sedangkan WTI menekan ke bawah 60 dolar per barel, melambangkan kekhawatiran inflasi berkurang. Dengan dasar tersebut, para investor lebih memilih instrumen dengan intensi pengembalian tetap, mengalihbahasakan eksposur pada logam mulia. Tidak hanya emas, logam berjenis perak, platinum, dan paladium turut menjaga trajectory negatif yang sama.

Harga perak spot turun 3 persen menjadi 65,96 Dolar AS per ons, platina menyesuaikan koreksi 1,9 persen menjadi 1.703,94 Dolar AS per ons, dan paladium merosot 2,2 persen menjadi 1.285,96 Dolar AS per ons. Ketidakpastian pendapatan dari properti industri yang terkait dengan logam tersebut turut memengaruhi persepsi investor bahwa harga komoditas sangat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi. Seiring peningkatan rentang risiko tinggi di sektor keuangan, pasar observasi akan tetap menyesuaikan ekspektasi suku bunga akhir tahun dan geografi pengidap.

Penurunan besar ini dapat diharapkan berlanjut pada fase penyesuaian pasar, menyimbolkan bahwa suatu ciri penting bagi investor yakni diversifikasi tetap diperlukan. Dalam jangka pendek, pendapatan yang dihasilkan oleh aset logam mulia diprediksi akan tergerus seiring meningkatkan suku bunga, sementara di sisi lain, persediaan emas tetap menuntut kenaikan nilai efektif ketika pasar mata uang jatuh ke arah anti .

Di masa depan, faktor seperti kebijakan moneter Fed, fluktuasi harga minyak, dan gejolak geopolitik tetap menjadi faktor kunci untuk mempengaruhi dinamika harga emas





rmol_id / 🏆 21. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Emas Dolar Fed Pasar Keuangan Geopolitik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Janji Kementerian ESDM Harga Pertamax Bakal Turun: Pasti, Ketika Harga Minyak Dunia TurunKementerian ESDM berjanji harga Pertamax akan turun jika harga minyak dunia turun.

Read more »

Harga Emas Ambruk 2% Dihantam The Fed, Trump Muncul Jadi PenyelamatHarga emas dan perak berbalik melemah setelah The Fed memberi sinyal kenaikan pada akhir tahun ini.

Read more »

Harga Emas Tergelincir Setelah Sinyal Kenaikan Suku Bunga The FedDolar Amerika Serikat (AS) menguat setelah rapat the Fed memberikan sinyal hawkish mempengaruhi harga emas dunia.

Read more »

Harga Emas Babak Belur, Jatuh ke Level US$ 4.100: Waspadalah!Harga emas melemah tertekan oleh sinyal kebijakan hawkish dari The Federal Reserve (The Fed)

Read more »