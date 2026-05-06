Harga Emas Dunia Meroket di Tengah Optimisme Damai AS-Iran dan Pelemahan Dolar AS

Harga emas mengalami kenaikan signifikan mencapai US$ 4692,94 per troy ons yang dipicu oleh melemahnya indeks dolar AS serta harapan tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang meredakan risiko inflasi.

Harga emas dunia kembali menunjukkan tren penguatan yang sangat signifikan pada perdagangan pekan ini. Berdasarkan data pasar terbaru, pada penutupan perdagangan hari Rabu tanggal 6 Mei 2026, harga emas tercatat berada di posisi US$ 4689,05 per troy ons.

Angka ini menunjukkan lonjakan harian yang luar biasa sebesar 2,9 persen hanya dalam satu hari perdagangan. Jika melihat rentang waktu dua hari terakhir, kenaikan harga logam mulia ini bahkan telah mencapai 3,73 persen. Momentum positif ini terus berlanjut hingga hari Kamis 7 Mei 2026, di mana pada pukul 06.38 WIB, harga emas terpantau kembali menanjak ke level US$ 4692,94 per troy ons, yang berarti terjadi penguatan tambahan sebesar 0,08 persen.

Fenomena kenaikan harga ini menarik perhatian banyak investor global yang melihat emas sebagai instrumen lindung nilai paling aman di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Salah satu faktor utama yang mendorong pergerakan harga emas kali ini adalah adanya perkembangan positif dalam dinamika geopolitik global, khususnya antara Amerika Serikat dan Iran. Laporan terbaru mengindikasikan bahwa kedua negara tersebut kemungkinan besar semakin dekat untuk mencapai sebuah kesepakatan damai yang komprehensif.

Kabar mengenai adanya nota kesepahaman satu halaman yang tengah disusun oleh Washington dan Teheran untuk mengakhiri konflik di kawasan Teluk telah memberikan rasa lega bagi pasar keuangan. Meskipun isu-isu kompleks seperti program nuklir Iran akan dibahas pada tahap selanjutnya, langkah awal menuju perdamaian ini telah meredakan kekhawatiran investor terhadap risiko eskalasi perang yang biasanya memicu lonjakan inflasi dan ketidakstabilan pasar.

Peter Grant, selaku wakil presiden dan ahli strategi logam senior di Zaner Metals, menjelaskan bahwa optimisme terhadap kesepakatan akhir antara AS dan Iran memberikan kelegaan jangka pendek bagi pasar emas. Hal ini terjadi seiring dengan turunnya harga minyak dunia dan berubahnya ekspektasi terhadap kebijakan moneter yang akan diambil oleh The Fed pada akhir tahun nanti. Kenaikan harga emas juga mendapatkan dukungan kuat dari melemahnya nilai tukar dolar AS.

Indeks dolar tercatat mengalami penurunan hingga mencapai level 97,08, yang merupakan rekor terendah sejak Februari 2026. Dalam dunia investasi, emas dan dolar AS memiliki hubungan korelasi negatif yang kuat, sehingga ketika dolar melemah, harga emas cenderung menjadi lebih murah bagi pemegang mata uang lain dan menjadi lebih menarik untuk dimiliki. Selain itu, penurunan harga minyak mentah juga turut berperan.

Minyak West Texas Intermediate (WTI) anjlok sebesar 7,03 persen menjadi 95,08 dolar per barel, sementara minyak Brent turun 7,83 persen ke posisi 101,27 dolar per barel. Secara teori, harga minyak yang terlalu tinggi dapat memicu inflasi yang memaksa bank sentral untuk mempertahankan suku bunga tinggi dalam jangka waktu lama. Karena emas adalah aset yang tidak memberikan imbal hasil berupa bunga, lingkungan dengan suku bunga tinggi biasanya akan menekan harga emas.

Namun, dengan turunnya harga minyak dan meredanya inflasi, tekanan terhadap emas berkurang sehingga harganya melesat naik. Kini, fokus pasar mulai beralih pada rilis data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang dijadwalkan keluar pada hari Jumat. Data ini dianggap sebagai indikator krusial untuk menentukan arah kebijakan The Fed selanjutnya. Jika pasar tenaga kerja menunjukkan tanda-tanda pelemahan, hal tersebut dapat membuka peluang bagi bank sentral AS untuk segera melakukan pemangkasan suku bunga, yang akan menjadi katalis tambahan bagi penguatan harga emas lebih lanjut.

Meskipun demikian, laporan awal dari ADP menunjukkan bahwa perekrutan tenaga kerja sektor swasta AS pada bulan April meningkat lebih tinggi dari perkiraan pasar. Kondisi ini menciptakan dilema bagi investor, karena ekonomi yang terlalu kuat mungkin akan membuat The Fed tetap bertahan pada kebijakan suku bunga tinggi untuk menekan inflasi. Walaupun optimisme perdamaian saat ini mendominasi, pasar tetap waspada karena pergerakan emas masih akan sangat dipengaruhi oleh berita-berita terbaru dari Timur Tengah yang bersifat volatil





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Harga Emas Investasi Dolar AS Geopolitik The Fed

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Awas! Harga Emas Ambruk 2% ke Level US$4500, Diramal Jatuh Lebih ParahHarga emas ambruk 2% pada Senin seiring meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran

Read more »

Update Harga Emas Perhiasan 5 Mei 2026: Raja Emas dan Laku Emas Tawarkan Berbagai KaratSimak rincian lengkap harga emas perhiasan terbaru pada Selasa, 5 Mei 2026, dari Raja Emas Indonesia dan Laku Emas untuk panduan transaksi Anda.

Read more »

Harga Emas Antam Turun Jadi Rp 2.760.000 per GramHarga emas Antam untuk harga beli kembali (buyback) juga turun menjadi Rp 2.545.000 per gram.

Read more »

Konflik AS-Iran Guncang Pasar, Harga Minyak Dunia Kini Berbalik MelemahPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Trump Akan Temui Xi Jinping Bahas Perang Iran, Harga Minyak Dunia TurunPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Harga Emas Hari Ini Naik Lagi Usai Sentuh Level TerendahHarga emas dunia naik hari ini Rabu 6 Mei 2026, simak faktor pendorongnya.

Read more »