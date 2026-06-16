Harga Emas Dunia Berbalik Setelah Tiba-tiba Turun, Dipicu Kesepakatan Damai AS-Iran

Harga emas dunia berbalik setelah menyentuh level terendah sepanjang tahun pada pekan sebelumnya. Rencana penandatanganan kesepakatan damai Amerika Serikat-Iran yang terkait dengan pembukaan kembali Selat Hormuz memangkas harga minyak mentah, mengurangi risiko inflasi, dan melemahkan dolar AS. Kondisi ini membuat investor kembali beralih ke komoditas logam mulia.

JAKARTA, KOMPAS — Harga emas dunia berbalik pada perdagangan awal pekan ketiga Juni 2026 setelah menyentuh level terendah sepanjang tahun pada pekan sebelumnya. Rencana penandatanganan kesepakatan damai Amerika Serikat-Iran yang terkait dengan pembukaan kembali Selat Hormuz memangkas harga minyak mentah, mengurangi risiko inflasi, dan melemahkan dolar AS.

Kondisi ini membuat investor kembali beralih ke komoditas logam mulia. Harga emas dunia di pasar komoditas berjangka New York, AS, saat berita ini ditulis di Jakarta, pada Selasa (16/6/2026), menguat ke harga 4.323 dolar AS perkembali ditembus dari posisi penutupan pasar Jumat (12/6/2026) di harga 4.270 dolar AS perSepanjang tahun ini, harga emas menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa di 5.645 dolar AS pertroy ounceDi dalam negeri, harga logam mulia PT Aneka Tambang Tbk, Senin (15/6/2026), yang dijual di Gerai LM Graha Dipta Pulo Gadung, Jakarta, dibanderol Rp 2.729.000 per gram.

Harga ini naik Rp 18.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya. Faktor utama kenaikan harga emas dunia dipicu kesepakatan pembukaan Selat Hormuz di Timur Tengah atas negosiasi perang antara AS dan Iran. Kesepakatan itu menurut rencana akan ditandatangani secara resmi pada Jumat (19/6/2026). Kabar ini membuat harga minyak mentah pada bursa berjangka global menurun signifikan.

Harga minyak mentah sejak awal Juni terus menjauh dari level 100 dolar AS per barel. Saat ini, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) dan Brent sudah sekitar 80 dolar AS per barel. Harga ini nyaris mendekati harga sebelum perang AS dan Iran yang dimulai akhir Februari 2026 di kisaran 70 dolar AS per barel.

"Kesepakatan kerangka kerja terbaru mengarah pada pembukaan kembali jalur tersebut dan penghapusan blokade angkatan laut AS, tetapi logistik, pembersihan ranjau, keringanan sanksi, dan keberlanjutan jendela negosiasi 60 hari masih belum terselesaikan," kata Kitco. Bagaimanapun, kabar ini disambut oleh investor dunia yang sebelumnya berinvestasi di dolar AS dan obligasi Pemerintah AS. Indeks dolar AS sedikit melemah ke 99,7 meski sejak awal 2026 menguat 1,5 persen.

Imbal hasil obligasi Pemerintah AS 10 tahun saat ini berkisar 4,4 persen dari level tertingginya sepanjang tahun di 4,7 persen. Sementara itu, kekhawatiran pasar akan inflasi berkepanjangan akibat tingginya harga minyak dunia mulai mereda. Pasar saham di Asia dan Eropa pun ikut mengalami kenaikan positif, khususnya didorong lonjakan harga saham energi dan perbankan yang sensitif terhadap harga minyak mentah dan kebijakan suku bunga acuan.

Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas sekaligus Direktur PT Traze Andalan Futures, Ibrahim Assuaibi, mengatakan, meredanya tekanan inflasi diprediksi membuat Bank Sentral AS, The Federal Reserve, pada pekan ini akan menahan suku bunga acuan mereka di kisaran 3,50 hingga 3,75 persen.

"Penurunan harga minyak mentah dunia mengurangi biaya transportasi dan logistik sehingga biaya produk turunan minyak mentah bisa turun dan meredakan inflasi," katanya kepada media, Selasa (16/6/2026). The Fed bahkan menurut prediksinya bisa menurunkan suku bunga karena tekanan politik dalam negeri. Tidak didukungnya perang AS melawan Iran memberikan optimisme pada penurunan harga minyak dunia lebih lanjut. Ibrahim memprediksi, harga minyak mentah bisa turun lebih rendah lagi.

Ia memperkirakan harganya bisa kembali ke level 75 dolar AS per barel. Hal ini didukung produksi minyak mentah yang masih lebih besar sekitar 103 juta per hari dibandingkan kebutuhan minyak dunia sebesar 100 juta per barel per hari.

"Saat tidak ada lagi krisis Selat Hormuz, harga minyak akan mengikuti harga fundamentalnya, di bawah 75 dolar AS," ujarnya. Kondisi ini berimbas pada peralihan investasi kembali ke aset logam mulia. Bank sentral dunia telah mulai mengakumulasi emas pada saat harganya melemah beberapa waktu lalu. Permintaan cadangan emas dunia oleh negara-negara besar seperti China, India, dan negara-negara di kawasan Eropa mulai menunjukkan peningkatan.

Pada Mei 2026, China dilaporkan mengumpulkan emas batangan sampai 10 ton dari total cadangan emas yang dimiliki bank sentral mereka di atas 2.000 ton. Bank Indonesia pada awal triwulan II-2026 juga sudah membeli 2 ton emas batangan. JP Morgan bahkan mengatakan, pasca-pembukaan Selat Hormuz dan Selat Oman, diproyeksikan meningkatkan pembelian 800 ton emas di seluruh dunia untuk antisipasi ketidakpastian geopolitik global. Saya memprediksi harga emas dunia sampai akhir Juni, harga emas dunia dan logam mulia akan terus berkilau.

"Saya memprediksi sampai akhir Juni harga emas dunia dan logam mulia akan terus berkilau. Sampai akhir tahun diperkirakan harga emas dunia bisa mencapai 4.323 dolar AS per troy ounce.





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