Harga Emas Drop 2,9 Persen ke USD 3.870 due to Iran Deal Rejection

Harga emas anjlok lebih dari 2,9 persen ke level USD 3.870 per troy ons. Penurunan ini dipicu oleh penolakan kesepakatan Donald Trump dengan Iran serta ekspektasi pengetatan kebijakan moneter.

Nilai emas mengalami penurunan signifikan lebih dari 2,9 persen pada Kamis (12/11) yang membawa harga per troy ons mendekati level USD 3.870. Kejadian ini menandai titik terendah yang belum tercapai sejak Oktober 2025 dalam catatan pasar logam mulia global. Faktor utama pemicu tekanan jual ini adalah keputusan politis Donald Trump yang secara tegas menolak kelanjutan perundingan dengan Iran.

Dampak Penolakan Kesepakatan Iran

Donald Trump menyatakan dalam pernyataannya bahwa Amerika Serikat tidak memerlukan perjanjian apapun dengan Iran pada saat ini. Penolakan tegas ini mengakhiri harapan pasar terhadap stabilitas geopolitik di Timur Tengah yang selama ini menjadi penopang nilai safe haven. Konsekuensi langsungnya adalah pengalihan fokus diplomasi oleh Wakil Presiden AS JD Vance ke isu-isu domestik lainnya. Alih-alih melanjutkan negosiasi dengan Teheran, JD Vance kini menangani berbagai prioritas dalam negeri Amerika Serikat. Pergeseran strategi politik ini menciptakan ketidakpastian yang memicu pelarian aset berisiko maupun lindung nilai secara serentak.

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Ekspektasi The Fed dan Minyak

Ekspektasi pengetatan kebijakan moneter lanjutan dari The Fed menjadi faktor penguat lain bagi penurunan emas. Investor semakin waspada terhadap suku bunga tinggi yang membuat aset tanpa bunga seperti emas menjadi kurang menarik secara relatif. Di sisi lain, melonjaknya harga minyak dunia turut menghangatkan sentimen inflasi global. Harga minyak mentah berjangka Brent naik 1,9 persen ke kisaran US$95 per barel. Indeks harga gas Eropa (EU) juga melonjak tajam hingga 8,3 persen dalam sesi yang sama.

Reaksi Pasar Perak dan Komoditas

Sejalan dengan pergerakan emas, logam mulia pendukung juga menunjukkan koreksi negatif yang cukup dalam. Harga perak turun sebesar 3,2 persen dan menyentuh level USD 50 per troy ons. Penurunan ini terjadi bersamaan dengan penguatan nilai mata uang dolar AS yang dipengaruhi oleh sentimen kebijakan The Fed. Kontras terjadi pada sektor energi yang justru melesat naik, mencerminkan ketegangan suplai atau spekulasi demand yang kuat. Investor kini harus menghitung ulang portofolio di tengah volatilitas yang tinggi antar-sektor komoditas.

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Impact Harga Emas Antam Jumat

Di pasar domestik Indonesia, PT Aneka Tambang (Antam) mencatatkan penurunan harga pada Jumat (13/11). Harga emas batangan Antam turun Rp9.000 dari sebelumnya yang tercatat di Rp2.518.000 per gram. Setelah koreksi, harga jual kembali menjadi Rp2.509.000 per gram. Selain harga jual, harga beli kembali atau buyback juga turut turun ke level Rp2.285.000 per gram. Penurunan ini mencerminkan dampak langsung dari tekanan pasar internasional terhadap valuasi logam mulia di dalam negeri.

Aturan Pajak Buyback di Antam

Bagi konsumen yang berniat menjual kembali emas ke Antam, terdapat aturan perpajakan yang perlu dipahami dengan saksama. Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22. Besaran pajak yang dipotong sebesar 1,5 persen dari total nilai transaksi. PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong secara langsung oleh Antam pada saat pelaksanaan proses buyback selesai. Pemahaman aturan ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai jumlah dana yang diterima oleh penjual.