Harga Emas dan Buyback Antam Melemah, Dipengaruhi Konflik Timur Tengah dan ekspektasi Suku Bunga

Harga buyback emas Antam turun menjadi Rp 2.584.000 per gram. Harga emas global juga melemah akibat ketegangan di Timur Tengah dan ekspektasi suku bunga tetap tinggi. Analisis dampak geopolitik, inflasi, dan pola investasi.

Harga buyback emas Antam juga turun dengan nilai yang sama. Harga buyback emas Antam hari ini turun 25.000 menjadi Rp 2.584.000 per gram. Untuk diketahui, harga buyback ini adalah jika Anda akan menjual emas, Antam akan membelinya di harga Rp 2.584.000 gram.

Sebagai informasi, harga emas antam mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah pada Kamis 29 Januari 2026 di harga Rp 3.168.000 per gram. Sedangkan harga buyback emas Antam di angka Rp 2.989.000 per gram. Informasi mengenai harga emas Antam ini bersumber dari situs resmi Logam Mulia, unit bisnis PT Aneka Tambang Tbk. Dengan demikian, data yang disajikan memiliki akurasi dan kredibilitas yang tinggi bagi publik.

Harga emas 0,5 gram: Rp 1.437.500 Harga emas 5 gram: Rp 13.685.000 Harga emas 50 gram: Rp 135.955.000 Harga emas 500 gram: Rp 1.357.900.000 Harga Emas Melemah di Tengah Memanasnya Konflik Timur Tengah Harga emas dunia melemah pada perdagangan Senin (23/6/2026) setelah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah memicu kekhawatiran inflasi dan memperkuat ekspektasi bahwa bank sentral akan mempertahankan kebijakan moneter ketat lebih lama. Dikutip dari CNBC, Selasa (2/6/2026), harga emas di pasar spot turun 0,4% menjadi USD 4.517,37 per ounce setelah sempat menyentuh level tertinggi dalam dua pekan pada Jumat lalu.

Sementara itu, kontrak berjangka emas AS ditutup melemah 1,9% ke level USD 4.506,30 per ounce. Pelemahan harga emas juga dipengaruhi oleh penguatan dolar Amerika Serikat (AS). Kondisi ini membuat logam mulia yang diperdagangkan dalam mata uang dolar menjadi lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya sehingga menekan permintaan. Analis pasar dari American Gold Exchange, Jim Wyckoff, mengatakan prospek suku bunga yang tetap tinggi menjadi faktor utama yang membebani pergerakan emas.

"Ekspektasi bahwa suku bunga akan tetap tinggi untuk jangka waktu lebih lama kemungkinan akan terus menekan harga emas, kecuali imbal hasil obligasi berhenti naik dan suku bunga mulai stabil atau bergerak lebih rendah," ujar Wyckoff. Di sisi lain, situasi geopolitik di Timur Tengah kembali memanas. Iran menyatakan telah menyerang pangkalan militer AS sebagai respons atas serangan Amerika Serikat terhadap sejumlah target militer Iran pada akhir pekan lalu.

Selain itu, kantor berita Tasnim melaporkan tim negosiasi Iran memutuskan menghentikan pertukaran pesan dengan Amerika Serikat melalui pihak mediator. Meningkatnya konflik Iran dan AS turut mendorong kenaikan harga minyak dunia. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran baru terkait lonjakan inflasi karena biaya energi yang lebih tinggi berpotensi meningkatkan tekanan harga secara global. Jika inflasi kembali meningkat, bank sentral diperkirakan akan mempertahankan bahkan menaikkan suku bunga untuk mengendalikan kenaikan harga.

Berdasarkan alat pemantau FedWatch milik CME Group, pelaku pasar saat ini memperkirakan peluang sekitar 56% bahwa Federal Reserve akan melakukan setidaknya satu kali kenaikan suku bunga sebelum akhir tahun. Meski selama ini emas dikenal sebagai aset lindung nilai terhadap inflasi, daya tariknya cenderung berkurang ketika suku bunga berada di level tinggi karena emas tidak memberikan imbal hasil seperti obligasi atau instrumen keuangan lainnya.

Fokus investor selanjutnya akan tertuju pada serangkaian data ketenagakerjaan AS yang dijadwalkan rilis pekan ini, termasuk sejumlah pernyataan dari pejabat Federal Reserve. Analis Saxo Bank, Ole Hansen, menilai perhatian pasar pada akhirnya akan kembali tertuju pada faktor fundamental yang selama beberapa tahun terakhir menopang tren kenaikan harga emas.

"Begitu situasi geopolitik mulai stabil dan dampak guncangan energi mereda, kami memperkirakan investor akan kembali fokus pada tema-tema struktural yang selama beberapa tahun terakhir mendukung pasar bullish emas," kata Hansen. Ia juga menambahkan bahwa bank-bank sentral di berbagai negara diperkirakan masih akan menjadi pembeli bersih emas sepanjang tahun mendatang, yang berpotensi memberikan dukungan bagi harga logam mulia tersebut dalam jangka panjang. Emas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au (bahasa Latin: 'aurum') dan nomor atom 79





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Emas Harga Emas Buyback Emas Antam Konflik Timur Tengah Suku Bunga

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Harga Emas Melemah di Tengah Memanasnya Konflik Timur TengahKetegangan Timur Tengah dan kenaikan harga minyak menekan harga emas karena pasar memperkirakan bank sentral mempertahankan kebijakan ketat.

Read more »

Indeks Dolar AS Rebound ke 99,195 di Tengah Ketidakpastian Timur TengahKurs Dolar Amerika Serikat (AS) di pasar uang New York menguat pada akhir perdagangan Senin 1 Juni 2026 waktu setempat,

Read more »

Harga Emas Galeri 24, UBS, Antam & Antam Retro Hari Ini Banyak TurunHarga beli emas batangan yang dijual di Galeri 24 turun pada perdagangan hari ini bergerak beragam pada Selasa (2/6/2026).

Read more »

Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini: UBS dan Galeri24 Turun, Antam Masih Kokoh!Harga emas di Pegadaian (2/6/2026): UBS dan Galeri24 turun, masing-masing ke Rp2,84 juta dan Rp2,79 juta per gram. Sementara harga emas Antam stabil di Rp2,91 juta per gram.

Read more »