Harga Emas Berfluktuasi: Penguatan Dolar, Inflasi, dan Ketegangan Geopolitik Mempengaruhi Pasar

Harga emas mengalami fluktuasi signifikan dipengaruhi oleh penguatan dolar AS, kekhawatiran inflasi, dan ketegangan geopolitik terkait kegagalan perundingan damai dan ancaman militer di Timur Tengah. Pasar emas sangat responsif terhadap berita utama, terutama harga minyak mentah. Meskipun terdapat pemulihan kecil, prospek jangka pendek tetap dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut.

Harga emas mengalami fluktuasi signifikan dalam beberapa hari terakhir, dipengaruhi oleh berbagai faktor global. Pada Senin (13/4/2026), harga emas ditutup pada US$ 4739,18 per troy ons, mengalami pelemahan sebesar 0,17%. Pelemahan ini memperpanjang tren negatif yang dipicu oleh penguatan dolar Amerika Serikat (AS) dan kekhawatiran akan inflasi yang meningkat. Kegagalan perundingan damai antara AS dan Iran juga turut berkontribusi, mengaburkan prospek pemangkasan suku bunga di masa depan. Analis pasar menyoroti bahwa pasar emas saat ini sangat responsif terhadap berita utama. Phillip Streible, kepala strategi pasar di Blue Line Futures, menyatakan bahwa perhatian pasar tertuju pada harga minyak mentah karena dampaknya terhadap inflasi dan kebijakan Federal Reserve. Volatilitas emas sangat tinggi, terlihat dari pergerakan harga yang naik tajam di awal pekan sebelumnya, sebelum akhirnya terkoreksi. Faktor geopolitik, khususnya ketegangan terkait perang, menjadi pemicu utama fluktuasi harga tersebut.

Keesokan harinya, Selasa (14/4/2026), terjadi pemulihan harga emas. Pada pukul 06.24 WIB, harga emas tercatat US$ 4757,52 per troy ons, mengalami penguatan sebesar 0,39%. Namun, penguatan ini tidak serta merta menandakan tren positif berkelanjutan. Penguatan dolar AS tetap menjadi faktor yang mempengaruhi harga emas, membuat logam mulia ini menjadi lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya. Situasi geopolitik yang kompleks, dengan kegagalan negosiasi dan ancaman blokade serta balasan dari pihak-pihak yang terlibat, turut memperparah ketidakpastian pasar.

Militer AS menyatakan akan memblokade kapal-kapal yang keluar dari pelabuhan Iran, sementara Teheran mengancam akan melakukan tindakan balasan terhadap pelabuhan negara-negara tetangga di kawasan Teluk. Kondisi ini mendorong harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) naik 2,6% menjadi US$99,08 per barel, dan Brent internasional melonjak 4,37% menjadi US$99,36 per barel. Kenaikan harga minyak memicu kekhawatiran inflasi dan membatasi ruang bagi bank sentral untuk memangkas suku bunga. Suku bunga yang tinggi mengurangi daya tarik emas sebagai aset yang tidak memberikan imbal hasil, meskipun emas dikenal sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Pasar kini memperkirakan peluang pemangkasan suku bunga di AS hingga akhir tahun hanya sekitar 29%, turun dari 40% sebulan sebelumnya, menurut FedWatch Tool milik CME. Sejak perang AS-Israel melawan Iran dimulai pada 28 Februari, harga emas spot telah turun lebih dari 10%.

Selain emas, harga perak juga mengalami fluktuasi. Pada Senin (13/4/2026), harga perak ditutup pada US$ 75,58 per troy ons, melemah sebesar 0,39%. Pada Selasa (14/4/2026) pukul 06.32 WIB, harga perak tercatat US$ 75,69 per troy ons, menguat 0,15%. Paul Wong, strategist pasar di Sprott Asset Management, menjelaskan bahwa ketidakpastian pasokan minyak di masa depan kemungkinan akan mendorong permintaan struktural yang kuat terhadap perak melalui percepatan investasi pada panel surya fotovoltaik. Analis SP Angel juga berpendapat bahwa aksi jual akibat perang merupakan hal yang sehat bagi prospek jangka panjang emas, karena posisi spekulatif yang berlebihan kini telah berkurang. Dengan demikian, meskipun terdapat tekanan dari penguatan dolar dan kekhawatiran inflasi, terdapat juga faktor-faktor yang berpotensi mendukung harga emas dan perak dalam jangka panjang, terutama terkait dengan perkembangan di sektor energi dan investasi pada energi terbarukan





