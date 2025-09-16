Harga Emas Batangan Pegadaian Turun Meski Harga Emas Dunia Tembus Rekor

Harga emas batangan yang dijual oleh PT Pegadaian (Persero) mengalami penurunan pada hari ini, bertolak belakang dengan harga emas dunia yang mencatat rekor tertinggi. Harga emas spot naik 1,1% menjadi USD 3.680,80 per ons, mengantongi rekor USD 3.685,39 pada awal sesi perdagangan.

Harga emas batangan yang dijual oleh PT Pegadaian (Persero) pada hari ini kompak turun. Penurunan ini berkebalikan dengan harga emas dunia yang mencetak rekor termahal. Untuk diketahui, Harga emas kembali mencetak rekor baru pada penutupan perdagangan Senin waktu Amerika. Harga emas di pasar spot naik 1,1% menjadi USD 3.680,80 per ons, setelah sempat menyentuh rekor USD 3.685,39 di awal sesi.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Selasa (16/9/2025), harga emas Pegadaian turun untuk tiga jenis produk, yakni buatan UBS, Galeri24, dan Antam. Namun meskipun turun, harga emas batangan di Pegadaian masih di atas Rp 2 juta semua untuk ukuran 1 gram. Untuk emas UBS turun menjadi Rp 2.105.000 per gram dari awalnya Rp 2.113.000 per gram. Untuk emas produk Galeri24 juga turun ke angka Rp 2.079.000 per gram dari sebelumnya yang dilego Rp 2.084.000 per gram. Tak berbeda, harga jual emas Antam juga turun menjadi Rp 2.181.000 per gram dari semula Rp 2.183.000 per gram. Berikut rincian penurunan harga emas Pegadaian Harga emas UBS turun Rp 8.000 Harga emas Galeri24 turun Rp 5.000 Harga emas Amtam turun Rp 2.000 Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram. Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk: Harga emas UBS: Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.138.000 Harga emas UBS 1 gram: Rp2.105.000 Harga emas UBS 2 gram: Rp4.176.000 Harga emas UBS 5 gram: Rp10.320.000 Harga emas UBS 10 gram: Rp20.531.000 Harga emas UBS 25 gram: Rp51.227.000 Harga emas UBS 50 gram: Rp102.242.000 Harga emas UBS 100 gram: Rp204.403.000 Harga emas UBS 250 gram: Rp510.856.000 Harga emas UBS 500 gram: Rp1.020.509.000 Harga emas Galeri24: Harga emas Galeri24 0,5 gram: Rp1.091.000 Harga emas Galeri24 1 gram: Rp2.079.000 Harga emas Galeri24 2 gram: Rp4.095.000 Harga emas Galeri24 5 gram: Rp10.162.000 Harga emas Galeri24 10 gram: Rp20.271.000 Harga emas Galeri24 25 gram: Rp50.551.000 Harga emas Galeri24 50 gram: Rp101.021.000 Harga emas Galeri24 100 gram: Rp201.944.000 Harga emas Galeri24 250 gram: Rp504.609.000 Harga emas Galeri24 500 gram: Rp1.008.719.000 Harga emas Galeri24 1.000 gram: Rp2.017.438.000. Harga emas Antam: Harga emas Antam 0,5 gram: Rp1.144.0000 Harga emas Antam 1 gram: Rp2.181.000 Harga emas Antam 2 gram: Rp4.300.000 Harga emas Antam 3 gram: Rp6.423.000 Harga emas Antam 5 gram: Rp10.671.000 Harga emas Antam 10 gram: Rp21.283.000 Harga emas Antam 25 gram: Rp53.077.000 Harga emas Antam 50 gram: Rp106.071.000 Harga emas Antam 100 gram: Rp212.060.000 Harga emas Antam 250 gram: Rp529.873.000 Harga emas Antam 500 gram: Rp1.059.527.000 Harga emas Antam 1.000 gram: Rp2.119.012.000





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Emas Pegadaian Harga Emas Rekor Emas Dunia UBS Galeri24 Antam

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini: Antam dan Galeri24 Naik, UBS Turun TipisBerdasarkan data dari laman resmi Sahabat Pegadaian, terdapat tiga jenis produk logam mulia yang diperjualbelikan, yakni emas Antam, Galeri24, dan UBS.

Baca lebih lajut »

Harga Emas Pegadaian Hari Ini 14 September 2025: Antam dan Galeri24 MelejitBerikut daftar harga emas dari tiga produk logam mulia yakni Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian pada Minggu (14/9/2025)

Baca lebih lajut »

Rincian Harga Emas Pegadaian 15 September 2025, Ukuran 1 Gram di Atas Rp 2 Juta!Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Baca lebih lajut »

Daftar lengkap harga emas Antam-UBS-Galeri24 di Pegadaian Senin ‎iniHarga emas yang dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin, menunjukkan harga tiga produk logam mulia, yakni buatan UBS, Galeri24, dan Antam.‎Harga ...

Baca lebih lajut »

Comeback, Pegadaian Kembali Dukung Sepak Bola Indonesia Melalui Pegadaian Championship Musim 2025/26Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Baca lebih lajut »

Harga emas Antam, Galeri24, dan UBS di Pegadaian hari ini kompak turunHarga emas, yang dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Selasa, menunjukkan harga tiga produk logam mulia, yakni buatan UBS, Galeri24, dan Antam, kompak ...

Baca lebih lajut »