Harga Emas Antam Turun Tajam 31 Oktober 2026 Pemicu Ketegangan Geopolitik

Harga emas Antam anjlok Rp 20.000 pada 31 Oktober 2026 menjadi Rp 2.526.000 per gram. Penurunan ini diikuti buyback yang turun drastis ke Rp 2.276.000.

Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk atau Antam mengalami pergerakan dinamis sepanjang pekan terakhir dari tanggal 26 hingga 31 Oktober 2026. Fluktuasi ini menunjukkan volatilitas yang cukup signifikan di pasaran, dimulai dari kondisi stagnan di awal pekan dan berakhir dengan penurunan harga yang cukup tajam pada hari Sabtu. Pemilik emas perlu memahami tren harian ini untuk mengambil keputusan investasi atau penjualan yang tepat.

Awal Pekan Harga Emas Antam Stabil

Mengawali pekan perdagangan, tepatnya pada hari Senin, 26 Oktober 2026, harga emas Antam terpantau stabil atau stagnan. Berdasarkan data dari laman resmi logammulia.com, harga emas Antam pada hari tersebut ditetapkan sebesar Rp 2.540.000 per gram. Kondisi harga yang tidak berubah ini juga diikuti oleh harga buyback atau beli kembali emas Antam yang tetap berada di angka Rp 2.335.000 per gram.

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Memahami definisi harga buyback sangat penting bagi investor. Harga buyback merupakan nominal yang diterima oleh pemilik emas ketika menjual kembali emas batangan mereka kepada pihak Antam. Sementara itu, harga yang tercantum pada awal perdagangan merupakan harga patokan jual emas Antam kepada konsumen. Kondisi stagnan ini hanya berlangsung selama satu hari saja sebelum pasar mulai merespons berbagai faktor eksternal.

Peningkatan Harga Emas Antam Saat Pertengahan Pekan

Pada perdagangan hari Selasa, 27 Oktober 2026, harga emas Antam mencatat kenaikan sebesar Rp 10.000 per gram. Harga emas Antam ditetapkan menjadi Rp 2.550.000 per gram. Mengikuti kenaikan harga jual tersebut, harga buyback emas Antam hari ini juga terpantau lebih mahal. Harga buyback emas Antam naik Rp 10.000 menjadi Rp 2.345.000 per gram.

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Memasuki perdagangan Rabu, 28 Oktober 2026, harga emas Antam kembali melonjak dengan kenaikan Rp 20.000 menjadi Rp 2.570.000 per gram. Demikian juga harga buyback emas Antam hari ini ikut naik. Harga buyback emas Antam merangkak naik Rp 20.000 menjadi Rp 2.365.000 per gram. Peningkatan berturut-turut ini memberikan harapan positif bagi para pemegang emas selama beberapa hari.

Koreksi Harga Emas Antam Menuju Akhir Pekan

Kemudian, harga emas Antam berbalik tertekan pada Kamis, 29 Oktober 2026. Harga emas Antam turun Rp 11.000 menjadi Rp 2.559.000 per gram. Di sisi lain, penurunan juga terjadi pada harga jual kembali atau buyback emas Antam. Harga buyback turun Rp 11.000 menjadi Rp 2.354.000 per gram. Tren koreksi harga emas Antam itu masih berlanjut menjelang akhir pekan.

Pada Jumat, 30 Oktober 2026, harga emas Antam melemah Rp 13.000 dan bertengger di level Rp 2.546.000 per gram. Penurunan ini sejalan dengan buyback emas Antam yang juga merosot Rp 13.000. Harga buyback emas Antam ditetapkan menjadi Rp 2.341.000 per gram. Pelemahan harga emas Antam makin dalam pada akhir pekan ini, yang mengindikasikan adanya tekanan jual yang kuat.

Pelemahan ini mencapai titik terendahnya pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Harga emas Antam anjlok Rp 20.000 di level Rp 2.526.000 per gram. Seiring dengan harga jual, harga buyback emas Antam juga tersungkur dengan nilai penurunan yang jauh lebih besar mencapai Rp 65.000. Harga buyback emas Antam merosot tajam menjadi Rp 2.276.000 per gram. Angka ini menunjukkan volatilitas yang tinggi di pasar emas domestik.

Dampak Ketegangan Geopolitik Terhadap Komoditas

Pergerakan harga emas ini tidak terlepas dari dinamika pasar energi global. Harga minyak dunia melonjak lebih dari 2 persen pada Jumat, 30 Oktober 2026, dan ditutup ke level tertinggi sejak akhir April. Kenaikan harga minyak ini seiring pelaku pasar bersiap menghadapi potensi ketegangan dalam perang yang melibatkan Iran setelah pemilihan paruh waktu Amerika Serikat atau AS.

Selain itu, sebuah serangan terhadap kapal tanker di Selat Hormuz turut menyoroti risiko pasokan. Mengutip CNBC, Sabtu tanggal 31 Oktober 2026, harga minyak Brent untuk pengiriman Desember yang berakhir Jumat, ditutup naik US$ 2,76 atau 2,4 persen menjadi US$ 117,64 per barel. Hal ini setelah sempat menyentuh level tertinggi di US$ 118. Harga minyak untuk kontrak Januari yang lebih aktif diperdagangkan naik US$ 2,63 menjadi US$ 113,43.

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Harga minyak West Texas Intermediate atau WTI menguat US$ 2,12 atau 2,08 persen menjadi US$ 104,12. Untuk periode bulan itu, harga minyak Brent mencatat kenaikan 13,6 persen, sementara WTI bertambah 15,2 persen. Kenaikan signifikan ini menunjukkan ketidakpastian pasokan energi yang berdampak pada sentimen pasar komoditas, termasuk emas sebagai safe haven.

Eskalasi Konflik dan Reaksi Pasar

Para pedagang akan tetap fokus pada arus minyak dari Timur Tengah serta kemungkinan eskalasi oleh pasukan AS dan sekutunya, ujar Wakil Presiden Senior Bidang Perdagangan di BOK Financial, Dennis Kissler. Komentar ini menyoroti bahwa faktor geopolitik masih menjadi pendorong utama volatilitas harga energi dan komoditas lain. Ketegangan ini terus menghangatkan suasana pasar.

Pada hari Jumat, sebuah kapal tanker di Selat Hormuz terkena perangkat peledak yang dipasang dari sebuah perahu kecil, menurut UKMTO atau layanan keamanan maritim Inggris. Belum diketahui secara pasti pihak yang bertanggung jawab atas serangan di selat tersebut. Selat ini merupakan jalur laut utama bagi pasokan minyak mentah dan bahan bakar dari kawasan Teluk.

Menurut sumber-sumber maritim, ini merupakan serangan sukses pertama yang diketahui di jalur perairan tersebut dengan menggunakan limpet mine. Limpet mine adalah bahan peledak yang ditempelkan pada lambung kapal dari perahu kecil sejak konflik antara AS-Israel dan Iran dimulai pada bulan Februari. Insiden ini menambah risiko operasional di jalur pelayaran global.

Di sisi lain, kedutaan besar AS di Riyadh pada hari Jumat menyatakan bahwa pemerintah AS telah memerintahkan pegawai pemerintah yang tidak bertugas dalam situasi darurat beserta anggota keluarga mereka untuk meninggalkan Arab Saudi. Kebijakan evakuasi ini efektif mulai tanggal 23 Oktober, yang menandakan eskalasi serius dalam situasi keamanan regional. Pergerakan dana dan aset ke instrumen yang lebih aman seperti emas merupakan respons wajar investor terhadap ketidakpastian ini.