Harga Emas Antam Turun Rp 28 Ribu per Gram Akhir November 2026

Harga emas Antam per 1 gram turun Rp 28.000 dalam seminggu hingga 14 November 2026. Rincian lengkap fluktuasi harga harian dan posisi terbaru per gram.

Harga emas Antam mengalami fluktuasi signifikan selama periode enam hari dari tanggal 9 November hingga 14 November 2026. Data menunjukkan bahwa emas Antam ukuran 1 gram mencatatkan penurunan total sebesar Rp 28.000 per gram pada akhir pekan tersebut. Lonjakan awal yang terjadi pada hari kedua tidak mampu menahan tekanan penurunan harga yang terjadi di hari-hari berikutnya.

Jadwal Detail Perubahan Harga Emas Harian

Pada Senin (9/11/2026), harga jual emas Antam berada di posisi Rp 2.545.000 per gram. Angka ini menjadi titik awal dari rangkaian pergerakan harga yang akan terjadi dalam lima hari ke depan. Kondisi pasar pada hari tersebut masih menunjukkan stabilitas sebelum terjadinya perubahan nilai yang lebih drastis di kemudian hari.

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Keadaan berubah pada Selasa (10/11/2026) ketika harga emas sempat mengalami kenaikan sebesar Rp 15.000. Nilai ini melonjak menjadi Rp 2.560.000 per gram. Kenaikan ini memberikan sinyal positif sementara bagi investor yang memantau pergerakan logam mulia tersebut. Namun, optimisme ini ternyata bersifat sangat singkat dan tidak bertahan lama di pasar.

Penurunan harga dimulai kembali pada Rabu (11/11/2026) ketika emas Antam terkoreksi turun sebesar Rp 30.000. Harga jual per gram jatuh menjadi Rp 2.530.000. Angka ini menunjukkan adanya tekanan jual yang cukup kuat di pasar pada tengah pekan. Investor yang membeli pada hari sebelumnya mulai menghadapi posisi yang sedikit berat akibat penurunan nilai ini.

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Tren negatif ini berlanjut memasuki hari Kamis (12/11/2026) dengan penurunan tambahan sebesar Rp 12.000. Harga emas Antam menyentuh level Rp 2.518.000 per gram. Penurunan berturut-turut ini mengindikasikan adanya faktor pendorong yang konsisten dalam menurunkan minat beli atau meningkatkan volume penjualan di pasar lokal. Kondisi ini menjadi titik balik yang signifikan bagi mereka yang memegang fisik emas batangan.

Memasuki hari Jumat (13/11/2026), pelemahan harga masih berlanjut dengan pengurangan sebesar Rp 9.000. Posisi harga jual turun menjadi Rp 2.509.000 per gram. Ini adalah level terendah yang dicapai dalam periode enam hari tersebut. Tekanan pada harga emas terlihat cukup konsisten selama tiga hari berturut-turut mulai dari pertengahan minggu.

Pada Sabtu (14/11/2026), tren penurunan akhirnya berhenti dan terjadi koreksi naik sebesar Rp 8.000. Harga emas Antam kembali naik menjadi Rp 2.517.000 per gram. Meskipun terjadi kenaikan, harga akhir ini masih tetap lebih rendah dibandingkan harga awal pada Senin sebelumnya. Total penyesuaian selama periode tersebut menunjukkan defisit nilai sebesar Rp 28.000 per gram.

Latar Belakang Pasar dan Data Historis

Emas Antam terus menjadi referensi utama bagi pelaku pasar logam mulia di Indonesia. PT Aneka Tambang Tbk atau Antam sebagai produsen emas batangan resmi di Indonesia memiliki peran vital dalam menentukan standar harga jual dan beli. Perubahan harga yang terjadi secara harian ini mencerminkan dinamika global dan lokal yang mempengaruhi permintaan terhadap aset safe haven.

Data historis menunjukkan bahwa harga emas bisa mengalami volatilitas tinggi dalam waktu singkat. Misalnya pada Juni 2020, harga emas Antam pernah naik Rp 12.000 menjadi Rp 893 ribu per gram. Kondisi saat itu terjadi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Perbandingan nilai tersebut menunjukkan betapa besar potensi perubahan nilai emas dalam jangka waktu yang berbeda.

Penting untuk dicatat bahwa emas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au. Asalnya dari bahasa Latin 'aurum' dengan nomor atom 79. Sifat fisik dan kimianya yang stabil menjadikannya pilihan favorit untuk penyimpanan nilai. Dalam konteks investasi, sifat ini membuat emas Antam tetap diminati meskipun fluktuasi harga terjadi.

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Dampak Bagi Investor dan Konsumen Emas

Perubahan harga sebesar Rp 28.000 dalam satu minggu memiliki dampak langsung bagi para investor emas batangan. Mereka yang melakukan pembelian pada Senin atau Selasa mungkin mengalami penurunan nilai aset yang mereka pegang. Namun, penurunan ini juga menciptakan peluang bagi investor baru untuk masuk ke pasar dengan harga yang lebih rendah.

Pegadaian sebagai unit usaha negara yang menyediakan layanan jual beli emas juga terkena dampak dari fluktuasi ini. Di Galeri 24 Pegadaian Kota Tangerang, Banten, misalnya, para petugas terus memantau pergerakan harga. Kestabilan harga yang relatif rendah bisa menarik minat pembeli ritel yang membutuhkan emas untuk keperluan investasi jangka panjang atau tabungan.

Para konsumen yang membutuhkan emas untuk perhiasan atau kebutuhan lainnya perlu mempertimbangkan timing pembelian. Penurunan harga di pertengahan minggu bisa menjadi momen yang menguntungkan untuk melakukan transaksi. Namun, kenaikan kecil di akhir pekan menunjukkan bahwa pasar belum sepenuhnya stabil.

Pemantauan harga emas secara harian menjadi sangat krusial bagi siapa saja yang berkecimpung di pasar logam mulia. Data yang akurat dan real-time memungkinkan pengambilan keputusan investasi yang lebih tepat. Kehilangan Rp 28.000 per gram dalam enam hari adalah angka yang signifikan jika dikalikan dengan jumlah gram yang dimiliki.

Ke depan, tren harga emas Antam akan terus dipengaruhi oleh berbagai faktor makroekonomi. Para analis menyarankan untuk tidak hanya melihat pergerakan harian, tetapi juga tren jangka panjang. Emas tetap menjadi aset yang memiliki fundamental kuat untuk diversifikasi portofolio investasi di Indonesia.