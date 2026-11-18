Harga emas Antam turun Rp 1.000 menjadi Rp 2.514.000 per gram. Investor menunggu risalah FOMC 3 November untuk sinyal kebijakan suku bunga.

Investor di pasar komoditas global kini sedang fokus pada sinyal kebijakan moneter Amerika Serikat yang mempengaruhi pergerakan harga emas. Penurunan harga emas Antam tercatat Rp 1.000 menjadi Rp 2.514.000 per gram pada perdagangan Rabu, 18 November 2026, setelah sebelumnya berada di posisi Rp 2.515.000 per gram. Penurunan ini terjadi di tengah ekspektasi pasar bahwa The Fed akan mempertahankan posisi ketat dalam kebijakan suku bunganya.

Analisis dari Kelvin Wong, seorang analis di OANDA, menunjukkan bahwa penguatan dolar AS saat ini terutama didorong oleh sentimen negatif dan faktor-faktor bisnis yang menguat. Penegasan sikap hawkish dari para pejabat The Fed serta kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS telah memicu penguatan dolar AS. Dolar AS yang bertahan stabil di dekat level tertinggi dalam 19 bulan ini membuat emas menjadi lebih mahal bagi pembeli di luar Amerika Serikat.

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Sinyal Hawkish Dari Pejabat The Fed

Presiden Federal Reserve Bank of New York, John Williams, pada Selasa pekan ini, menuturkan bahwa bank sentral AS kemungkinan perlu kembali menaikkan suku bunga untuk meredam tekanan inflasi. Namun, ia menepis anggapan bahwa The Fed perlu beralih ke langkah kebijakan yang lebih agresif dibandingkan dengan langkah-langkah sebelumnya. Pernyataan dari John Williams ini menjadi salah satu pendorong utama volatilitas pasar emas dan instrumen keuangan global.

Berdasarkan perangkat FedWatch dari CME, pasar memprediksi peluang 95,7% untuk kenaikan suku bunga AS sebesar 25 basis poin pada Desember. Sementara kemungkinan kenaikan lebih besar mencapai 50 basis poin diperkirakan sebesar 4,3%. Suku bunga yang lebih tinggi meningkatkan biaya peluang atau opportunity cost dalam memegang aset yang tidak memberikan imbal hasil seperti emas. Hal ini secara langsung mengurangi daya tariknya bagi para investor yang mencari perlindungan aset.

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Strategi Investor Mengurangi Ekspose Emas

Emas kembali diperlakukan sebagai aset likuiditas oleh banyak pelaku pasar, di mana posisi kepemilikan dikurangi untuk mengantisipasi volatilitas. Tim Waterer, Kepala Analis Pasar di KCM Trade, mencatat dalam sebuah analisisnya bahwa investor membebaskan modal agar dapat dialokasikan ke sektor lain di pasar yang dianggap lebih menarik. Pengurangan posisi ini mencerminkan kehati-hatian investor di tengah ketidakpastian arah kebijakan moneter global.

Para investor tengah menantikan risalah pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) The Fed yang berlangsung pada 27-28 Oktober. Risalah tersebut dijadwalkan akan dirilis pada pukul 19.00 GMT. Diharapkan, dokumen ini dapat memberikan petunjuk lebih jelas mengenai prospek kebijakan ke depan dan dampak jangka panjangnya terhadap nilai tukar mata uang serta harga komoditas logam mulia.

Dampak Terhadap Harga Emas di Pegadaian

Harga emas yang dijual melalui Pegadaian juga mengalami penurunan kompak pada perdagangan Rabu, 18 November 2026. Penurunan ini terjadi pada tiga produk logam mulia utama, yakni Galeri24, Antam, dan UBS. Harga emas Galeri24 turun Rp 17.000 menjadi Rp 2.434.000 per gram. Sementara itu, emas UBS melemah Rp 17.000 menjadi Rp 2.458.000 per gram. Emas Antam di Pegadaian juga turun Rp 1.000 menjadi Rp 2.552 per gram.

Di samping harga jual, harga beli kembali atau buyback emas Antam hari ini juga ikut merosot dengan penurunan lebih dalam. Harga buyback turun Rp 6.000 menjadi Rp 2.278.000 per gram. Sebagai informasi, harga buyback merupakan patokan nilai yang diterima pemilik emas ketika menjual kembali batangan emasnya kepada pihak Antam. Pergerakan harga emas Antam ini dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti dinamika pasar serta fluktuasi harga emas dunia.

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Sebagai referensi historis, rekor tertinggi sepanjang masa atau all-time high emas Antam tercatat sempat menyentuh level Rp 3.168.000 per gram pada Kamis, 29 Januari 2026. Pada saat itu, harga buyback kala itu mencapai Rp 2.989.000 per gram. Perbandingan ini menunjukkan seberapa besar koreksi harga yang telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Rincian harga dasar emas batangan Antam pada Rabu, 18 November 2026, menunjukkan harga untuk emas 3 gram sebesar Rp 7.427.000, emas 50 gram sebesar Rp 122.845.000, dan emas 1.000 gram sebesar Rp 2.454.600.000.

Dari sisi ketersediaan, emas Galeri24 dijual dalam pilihan berat mulai 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Emas UBS tersedia mulai 0,5 gram hingga 500 gram, sedangkan emas Antam dipasarkan dalam ukuran 0,5 gram hingga 100 gram. Meskipun ketiganya mengalami penurunan, harga emas di Pegadaian dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pembaruan yang dilakukan perusahaan.