Harga emas Antam anjlok signifikan mencapai Rp 2.495.000 per gram pada 21 November 2026. Tekanan suku bunga The Fed dan sell-off saham AI dorong harga logam mulia global merosot tajam.

Ekosistem pasar logam mulia Indonesia mengalami koreksi harga yang signifikan dan berkelanjutan sepanjang akhir pekan. Harga emas batangan merk Antam turun drastis hingga menyentuh level Rp 2.495.000 per gram pada hari Sabtu, 21 November 2026. Penurunan ini mencerminkan sentimen bearish yang kuat di pasar komoditas global, yang dipicu oleh kebijakan moneter ketat di Amerika Serikat.

Koreksi Harga Emas Antam Per Week

Pergerakan harga emas Antam menunjukkan pola penurunan bertingkat yang jelas selama periode perdagangan dari Senin hingga Sabtu pekan ini. Di awal pekan, tepatnya pada Senin, 16 November 2026, harga emas sempat naik Rp 5.000 menjadi Rp 2.522.000 per gram. Namun, tren naik tersebut hanya bertahan sebentar sebelum berbalik arah pada perdagangan Selasa, 17 November 2026. Pada hari itu, harga emas Antam merosot Rp 7.000 menjadi Rp 2.515.000 per gram, disertai penurunan harga beli kembali (buyback) yang lebih dalam mencapai Rp 20.000 menjadi Rp 2.278.000 per gram.

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Tekanan jual berlanjut pada Rabu, 18 November 2026, dengan penurunan tipis Rp 1.000 menjadi Rp 2.514.000 per gram. Harga buyback juga turun Rp 6.000 menjadi Rp 2.272.000 per gram. Menjelang akhir pekan, penurunan semakin dalam terjadi pada Kamis, 19 November 2026, di mana harga emas terjun Rp 3.000 menjadi Rp 2.511.000 per gram. Pada titik ini, selisih harga jual dan beli kembali sangat lebar, dengan harga buyback anjlok Rp 49.000 menjadi Rp 2.223.000 per gram.

Dampak Sentimen Global terhadap Pasar Spot

Penurunan harga lokal ini sejalan dengan performah buruk emas di pasar spot internasional. Pada Jumat, 20 November 2026, harga emas dunia menyentuh level terendah dalam 14 bulan terakhir, yaitu US$ 3.513,54, sebelum ditutup di US$ 3.518,50. Selama satu minggu penuh, harga emas global telah merosot sebesar 9,5%. Penurunan ini memperparah posisi emas Antam yang pada hari Jumat susut Rp 11.000 menjadi Rp 2.500.000 per gram, sementara harga buybacknya anjlok Rp 78.000 menjadi Rp 2.145.000 per gram.

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Faktor utama pendorong penurunan harga emas global adalah tekanan dari prospek suku bunga The Fed yang cenderung hawkish. Selain itu, aksi jual besar-besaran terhadap saham-saham yang berkaitan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) juga memberikan dampak signifikan. Kegagalan penawaran umum perdana (IPO) Anthropic menjadi pemicu hilangnya kepercayaan investor terhadap sektor teknologi tersebut, yang kemudian memicu likuidasi paksa aset lain untuk menutupi kerugian.

Analisis Pasar dan Prognosis Jangka Panjang

Dalam analisis pasar, David Meger, Direktur Perdagangan High Ridge Futures, mengonfirmasi bahwa aksi jual saham AI memicu likuidasi posisi emas. Meger juga menyoroti bahwa suku bunga yang lebih tinggi, penguatan dolar AS, serta prospek inflasi yang berkelanjutan mendorong Federal Reserve untuk terus menaikkan suku bunga. Pernyataan Anna Paulson, Presiden Federal Reserve Bank Philadelphia, mengenai risiko inflasi semakin memperkuat ekspektasi kenaikan biaya pinjaman di Amerika Serikat.

Menurut data perangkat FedWatch dari CME, pasar saat ini melihat peluang sebesar 96% untuk kenaikan suku bunga AS sebesar 25 basis poin pada bulan Desember. Meski demikian, Jim Wyckoff, Analis American Gold Exchange, memberikan pandangan optimistis jangka pendek. Ia memperkirakan harga mungkin masih turun dalam beberapa sesi, namun pasar kemungkinan besar akan segera menemukan titik terendah di emas dan perak dalam waktu dekat.

Performah Logam Mulia Lain

Penurunan harga tidak hanya terjadi pada emas, melainkan juga merata pada komoditas logam mulia lainnya. Harga perak di pasar spot turun 3,8% menjadi US$ 41,12 per ons, yang merupakan sekitar 66% di bawah rekor tertingginya sebesar US$ 121,64 pada Januari. Platinum juga tercatat menurun 3% menjadi US$ 1.303,05, sementara paladium melemah 1,9% menjadi US$ 892,20. Semua logam mulia ini diproyeksikan mencatat penurunan mingguan untuk kedua kalinya secara berturut-turut, mengindikasikan fase akumulasi atau konsolidasi yang mendalam di pasar komoditas global.