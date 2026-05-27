Harga Emas Antam Turun 1% di Tengah Kekhawatiran Suku Bunga dan Ketegangan Geopolitik

Emas Antam mengalami penurunan harga sebesar Rp 13.000 per gram pada 27 Mei 2026, dipicu oleh ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve dan ketegangan geopolitik setelah serangan AS ke Iran, yang juga meningkatkan harga minyak dan tekanan inflasi.

Emas Antam mengalami penurunan signifikan pada perdagangan Rabu, 27 Mei 2026, dengan harga per gram turun sebesar Rp 13.000 menjadi Rp 2.594.000. Penurunan ini mencerminkan penurunan lebih dari 1% dibandingkan penutupan hari sebelumnya, yang dipicu oleh kombinasi faktor makroekonomi dan geopolitik.

Pada hari Kamis, 29 Januari 2026, harga emas Antam mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah dengan mencapai Rp 3.168.000 per gram, namun kini kembali mengalami koreksi. Data harga yang dirilis bersumber dari situs resmi Logam Mulia, unit bisnis PT Aneka Tambang Tbk, sehingga dapat dipastikan keakuratannya bagi para investor dan masyarakat umum.

Berikut ini adalah daftar harga emas Antam untuk pengambilan di Gedung Antam pada hari Rabu, 27 Mei 2026: 3 gram seharga Rp 8.262.000, 25 gram seharga Rp 68.335.000, dan 250 gram seharga Rp 681.840.000. Penurunan harga emas ini tidak lepas dari kekhawatiran pasar terhadap kemungkinan kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve (Fed) Amerika Serikat.

Sebuah laporan CNBC menginformasikan bahwa pada hari Rabu, 27 Mei 2026, harga emas spot menurun 1% menjadi USD 4.526,86 per ons, sementara kontrak berjangka emas untuk pengiriman Juni justru naik tipis 0,1% ke level USD 4.527,90 per ons. Analis pasar dari American Gold Exchange, Jim Wyckoff, menyatakan bahwa pasar obligasi kini memperkirakan langkah selanjutnya Fed adalah kenaikan suku bunga, yang menimbulkan sentimen negatif bagi logam mulia.

Kenaikan suku bunga biasanya menekan harga emas karena emas tidak memberikan imbal hasil seperti obligasi atau instrumen berbunga lainnya. Di sisi lain, Kevin Warsh resmi dilantik sebagai Ketua Federal Reserve pada Jumat lalu, menggantikan pemimpin sebelumnya di tengah ekspektasi kebijakan moneter global yang lebih ketat. Pasar kini memprediksi Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada Desember mendatang, menambah tekanan pada harga emas.

Faktor eksternal lain yang memperparah tekanan adalah ketegangan geopolitik yang meningkat setelah serangan militer AS ke Iran, yang menurunkan harapan tercapainya kesepakatan damai di wilayah Teluk Persia. Konflik tersebut memicu lonjakan harga minyak mentah Brent lebih dari 3% pada hari Selasa, yang pada gilirannya meningkatkan kekhawatiran inflasi karena kenaikan biaya produksi biasanya diteruskan kepada konsumen. Kenaikan harga minyak juga menguatkan dolar AS, memperburuk posisi emas yang biasanya berbanding terbalik dengan nilai dolar.

Menurut Wyckoff, indikator teknikal jangka pendek masih menguntungkan pihak yang memperkirakan penurunan harga, sehingga memperkuat aksi jual teknikal. Pelaku pasar kini menanti rilis indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) AS untuk April, yang dijadwalkan keluar pada hari Kamis, sebagai barometer tekanan inflasi dan arah kebijakan moneter Fed selanjutnya. UBS juga menurunkan proyeksi harga emas akhir tahun menjadi USD 5.500 per ons, menyesuaikan dengan risiko imbal hasil yang lebih tinggi dan penguatan dolar.

Logam mulia lainnya turut mengalami penurunan: perak turun 2,1% menjadi USD 76,43 per ons, platinum melemah 0,9% menjadi USD 1.950,71 per ons, dan paladium turun 0,2% menjadi USD 1.396,26 per ons. Dengan latar belakang tersebut, para investor disarankan untuk memantau perkembangan kebijakan moneter, harga energi, dan dinamika geopolitik secara cermat sebelum membuat keputusan alokasi aset pada logam mulia





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Emas Antam Suku Bunga Fed Geopolitik Harga Minyak Inflasi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Harga Emas Galeri 24, UBS, Antam & Antam Retro Hari Ini Melonjak SemuaHarga beli emas batangan yang dijual di Galeri 24 kompak melesat pada perdagangan hari ini, Senin (25/5/2026).

Read more »

Harga emas Antam pada Selasa turun Rp5.000 menjadi Rp2,798 juta/grHarga emas Antam yang dipantau di laman Logam Mulia dari Jakarta, Selasa, pukul 09.03 WIB turun Rp5.000 dari semula Rp2.803.000 menjadi Rp2.798.000 per ...

Read more »

Harga Emas Galeri 24, UBS, Antam & Antam Retro Hari Ini Turun SemuaHarga beli emas batangan yang dijual di Galeri 24 jatuh semua pada perdagangan hari ini, Rabu (27/5/2026).

Read more »

Update Harga Emas Antam Rabu 27 Mei 2026: Harga Jual dan Buyback Kompak Terkoreksi TurunUpdate harga emas Antam hari ini 27 Mei 2026 turun Rp13.000 saat Iduladha. Cek daftar lengkap harga dasar jual dan buyback terbaru di sini.

Read more »