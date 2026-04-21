Harga Emas Antam Melonjak Tajam Menembus Rp2,88 Juta per Gram Akibat Ketegangan Geopolitik

Harga emas batangan Antam mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp40.000 per gram akibat eskalasi geopolitik global, dengan harga buyback juga melonjak untuk merespons permintaan pasar.

Kilau logam mulia Antam kembali menyita perhatian pelaku pasar global maupun domestik setelah mencatatkan lonjakan harga yang impresif pada perdagangan Selasa, 21 April 2026. Setelah sempat mengalami periode koreksi dan kelesuan pada awal pekan, harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk atau Antam kini kembali melambung tinggi.

Kenaikan harga ini dipicu secara langsung oleh meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang memicu kekhawatiran global akan stabilitas ekonomi. Kondisi yang tidak menentu ini mendorong banyak investor untuk mengalihkan aset mereka ke instrumen safe haven atau aset pelindung nilai, di mana emas menjadi pilihan utama untuk menjaga kekayaan dari fluktuasi pasar saham yang sedang tidak menentu. Pada perdagangan hari ini, harga emas batangan Antam dipatok pada level Rp2.880.000 per gram. Angka tersebut menunjukkan kenaikan signifikan sebesar Rp40.000 dibandingkan harga pada penutupan Senin, 20 April 2026. Tidak hanya harga beli yang naik, harga beli kembali atau buyback oleh pihak Antam juga mengalami apresiasi yang lebih tinggi, yakni melonjak sebesar Rp50.000 per gram. Saat ini, harga buyback berada di angka Rp2.690.000 per gram. Lonjakan harga beli kembali ini menjadi indikator kuat bahwa permintaan pasar terhadap emas fisik saat ini sedang berada pada titik yang sangat tinggi. Bagi para investor yang telah memegang emas dalam jangka panjang, tren ini sering kali dijadikan momen yang tepat untuk melakukan aksi ambil untung atau profit taking guna merealisasikan potensi keuntungan dari kenaikan nilai aset tersebut. Dalam ekosistem investasi emas di Indonesia, aspek perpajakan menjadi elemen krusial yang harus diperhatikan oleh setiap pembeli. Pemerintah melalui regulasi perpajakan yang tertuang dalam PMK Nomor 34 Tahun 2017 dan diperbarui lewat PMK Nomor 38 Tahun 2023, menetapkan bahwa setiap transaksi pembelian emas batangan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 22. Bagi pembeli yang tertib administrasi dan menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pemerintah memberikan insentif berupa tarif pajak yang jauh lebih rendah, yakni hanya 0,25 persen dari nilai transaksi. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak menyertakan NPWP, beban pajak akan jauh lebih tinggi. Ketentuan serupa juga berlaku untuk proses penjualan kembali atau buyback. Jika nilai buyback melebihi Rp10 juta, maka berlaku potongan PPh 22 sebesar 1,5 persen bagi pemilik NPWP, sedangkan bagi non-NPWP, potongan pajak tersebut akan membengkak hingga 3 persen. Pemahaman mengenai regulasi ini sangat penting agar setiap investor dapat melakukan perencanaan keuangan yang akurat sebelum memutuskan untuk menambah atau melepas koleksi emas mereka. Sebagai referensi bagi masyarakat yang berniat melakukan transaksi di butik emas Antam maupun melalui platform daring resmi, berikut adalah rincian harga emas berdasarkan berat tertentu untuk hari ini: Emas 1 gram dibanderol pada harga dasar Rp2.880.000 atau Rp2.887.200 setelah dikenakan PPh 0,25 persen. Untuk ukuran 3 gram, harga dasar tercatat Rp8.525.000 atau menjadi Rp8.546.313 setelah pajak. Sementara itu, untuk ukuran lebih besar seperti 10 gram harga dasarnya adalah Rp28.295.000 atau menjadi Rp28.365.738 setelah pajak. Ukuran 50 gram dipatok Rp141.145.000 atau Rp141.497.863 setelah pajak, ukuran 250 gram berada di harga dasar Rp705.265.000 atau Rp707.028.163 setelah pajak, dan ukuran besar 1 kilogram dipatok pada harga dasar Rp2.820.600.000 atau mencapai Rp2.827.651.500 setelah pajak. Transparansi harga dan kewajiban pajak ini diharapkan dapat membantu investor dalam mengambil keputusan investasi yang bijak dan terukur di tengah kondisi pasar yang dinamis





Emas Antam Investasi Emas Harga Emas Geopolitik Perpajakan Emas

