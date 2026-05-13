Harga Emas Antam Logam Mulia Turun, Ialah Harga Emas PT Aneka Tambang Tbk., Lemah Pada Perdagangan Hari Ini

Harga emas PT Aneka Tambang Tbk., atau yang dikenal dengan emas Antam Logam Mulia, melemah pada perdagangan hari ini, Rabu (13/5/2026). Penurunan harga ini berlanjut pada dua perdagangan lalu sebelum menguat kembali pada perdagangan kemarin. Kondisi ini ditetapkan menjadi labilnya upaya perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat. Emas Antam juga terpengaruh oleh meningkatnya harga minyak

Foto: Karyawati menunjukkan emas PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) di salah satu gallery penjualan emas di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

, atau yang dikenal dengan emas Antam Logam Mulia, melemah pada perdagangan hari ini, Rabu (13/5/2026). Melansir data dari situs resmi PT Antam, logammulia.com pukul 08.41 WIB, di butik emas LM Graha Dipta Pulo Gadung Jakarta, harga emas satuan 1 gram pada hari ini dibanderol Rp2.839.000 per batang, atau turun Rp20.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya. Penurunan harga hari ini melanjutkan tren pelemahan dua perdagangan lalu sebelum sempat menguat pada perdagangan kemarin.

Fluktuasi harga ini merespon labilnya upaya perdamaian antara Iran dan Amerika. Selaras dengan itu, harga buyback atau pembelian kembali emas Antam ikut turun. Hari ini harga buyback berada di level Rp2.656.000 per gram, atau turun Rp20.000 dari perdagangan sebelumnya. Harga emas Antam sejalan dengan emas global yang tertekan seiring memudarnya harapan tercapainya kesepakatan damai dengan Iran yang mendorong harga minyak lebih tinggi.

Kondisi ini meningkatkan kekhawatiran terhadap inflasi dan potensi suku bunga global yang tetap tinggi. Di perdagangan Selasa (12/5/2026), harga emas ditutup di US$ 4713,65 per troy ons, atau melemah 0,43%. Melemahnya harga emas ini mengakhiri tren positif dua hari beruntun sebelumnya di mana emas menguat 1,2%. Harga emas menguat tipis pada hari ini, Rabu (13/5/2026), harga emas ada US$ 4720,1





