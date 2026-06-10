Harga Emas Antam di Pegadaian Turun Rabu Pagi

Harga emas Antam di Pegadaian turun pada Rabu pagi, 10 Juni 2026, sedangkan UBS dan Galeri24 tetap stabil. Penguatan Rupiah dan karantina tumbuhan juga menjadi perhatian. Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian turun pada Jumat pagi, sementara emas Antam masih bertahan stabil di Rp2,939 juta per gram.

Harga emas Antam di Pegadaian turun pada Rabu pagi, 10 Juni 2026, sedangkan UBS dan Galeri24 tetap stabil. Penguatan Rupiah dan karantina tumbuhan juga menjadi perhatian.

Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian turun pada Jumat pagi, sementara emas Antam masih bertahan stabil di Rp2,939 juta per gram. Investor dan pembeli emas perlu tahu bahwa harga emas Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian kompak turun pada Jumat pagi. Antam turun Rp32.000 per gram, sementara UBS melemah Rp61.000. Harga emas Antam di Pegadaian turun menjadi Rp2,939 juta per gram, sementara UBS dan Galeri24 bertahan stabil pada perdagangan Kamis pagi.

Harga emas Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian Turun Selasa 12 Mei 2026, Berikut Daftar Lengkapnya. Harga emas UBS, Antam, dan Galeri24 di Pegadaian kompak turun pada perdagangan Selasa pagi. Antam kini dijual Rp2,918 juta per gram. Cek update Harga Emas Pegadaian terbaru pada Sabtu pagi ini.

Simak pergerakan harga emas Antam, UBS, dan Galeri24 yang menunjukkan stabilitas dan sedikit penurunan, menarik perhatian investor. Adapun harga ketiga jenama tersebut di laman Sahabat Pegadaian pada Sabtu (2/5) yakni UBS Rp2.802.000, Antam Rp2.911.000, dan Galeri24 Rp2.788.000 per gram. Pergerakan harga emas di Pegadaian pada Sabtu pagi menunjukkan variasi signifikan. Harga emas Antam meroket, sementara UBS justru melemah dan Galeri24 terpantau stabil.

Simak detail Harga Emas Pegadaian terbaru di sini. Harga emas Pegadaian bervariasi. UBS dan Galeri24 naik, sementara Antam stabil di Rp2,937 juta per gram. Berikut rincian harga terbaru tiap pecahan.

Harga emas Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian terpantau stabil pada awal pekan. Antam masih menjadi produk dengan harga tertinggi. Harga emas yang diproduksi oleh UBS, Antam, dan Galeri24 di Pegadaian naik pada hari Minggu, 31 Mei 2026, dengan emas Antam mencatatkan kenaikan tertinggi. Gejolak Timur Tengah Bikin Harga Emas Anjlok, Tren Penurunan Bakal Berlanjut?

Harga minyak mentah Brent melonjak tajam setelah militer AS melancarkan serangan terhadap Iran, yang mengurangi harapan akan penyelesaian cepat konflik. Simak informasi terbaru harga emas di Pegadaian hari ini, Minggu (7/6/2026), di mana harga emas UBS, Antam, dan Galeri24 kompak mengalami penurunan signifikan. Investor dan masyarakat perlu tahu! Harga emas di Pegadaian dari jenama UBS, Antam, dan Galeri24 kompak mengalami kenaikan signifikan pada Sabtu pagi, 6 Juni 2026, tawarkan peluang investasi.

Harga Emas Pegadaian Kompak Turun Lagi Hari Ini, Cek Rincian UBS, Antam, dan Galeri24 Simak informasi terbaru Harga Emas Pegadaian yang kembali turun untuk produk UBS, Antam, dan Galeri24 pada Minggu pagi ini, menarik perhatian investor. Simak update harga emas Pegadaian terbaru pada Minggu pagi, 17 Mei 2026, di mana tiga jenama utama, UBS, Antam, dan Galeri24, menunjukkan penurunan signifikan. Harga emas Antam turun Rp20 ribu menjadi Rp2,819 juta per gram pada Jumat pagi. Harga buyback juga ikut melemah ke Rp2,636 juta





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