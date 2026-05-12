Harga Emas Antam Berkembang Lebih Tinggi dari Sebelumnya

Hasil peragaman terbaru di JawaPos.com menunjukkan bahwa harga emas Antam naik sebesar Rp 40.000 menjadi Rp 2.859.000 per gram pada perdagangan hari ini. Berkenaan buyback, harganya naik dari Rp 2.626.000 ke Rp 2.676.000 per gram.

Harga emas Antam diperkirakan naik sebesar Rp 40.000 ke level Rp 2.859.000 per gram pada perdagangan Selasa (12/5). Sebelumnya, harga emas Antam teratas tercatat sebesar Rp 2.819.000 per gram, pada perdagangan Senin (11/5).

Mengutip situs resmi Logam Mulia, emas Antam berukuran 0,5 gram tersedia dengan harga Rp 1.479.500, ukuran 5 gram dibanderol Rp 14.110.000, ukuran 10 gram Rp 28.140.000, ukuran 25 gram Rp 70.185.000, ukuran 50 gram Rp 140.205.000, ukuran 100 gram Rp 280.260.000, dan ukuran 1.000 gram Rp 2.799.600.000





jawapos / 🏆 35. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Emas Antam Harga Emas Perdagangan Beli Jual

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Berapa Harga Emas Antam Hari Ini? Cek Rinciannya 10 Mei 2026Simak rincian harga emas Antam hari ini Minggu 10 Mei 2026.

Read more »

Harga Emas Pegadaian Hari Ini 11 Mei 2026: UBS, Antam dan Galeri24 Kompak StagnanBerikut daftar lengkap harga emas di Pegadaian buatan UBS, Antam dan Galeri24 pada Senin, (11/5/2026).

Read more »

Harga Emas Galeri 24, UBS, Antam & Antam Retro Hari Ini Diam di TempatHarga beli emas batangan yang dijual di Galeri 24 kompak stagnan pada perdagangan hari ini, Senin (11/5/2026).

Read more »

Harga Emas Galeri 24, UBS, Antam & Antam Retro Hari Ini Turun SemuaHarga beli emas batangan yang dijual di Galeri 24 kompak melemah pada perdagangan hari ini, Selasa (12/5/2026).

Read more »