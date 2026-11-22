Harga emas Antam turun drastis ke Rp 2.495.000 per gram karena tekanan suku bunga The Fed dan penjualan saham AI. Cek detail koreksi bulanan di sini.

Harga emas Antam mengalami koreksi signifikan sepanjang pekan yang berakhir pada 21 November 2026. Antam, yang merupakan produsen emas batangan utama di Indonesia, mencatat penurunan harga jual retail hingga Rp 5.000 per gram pada akhir pekan. Angka ini membawa harga emas Antam ke level Rp 2.495.000 per gram.

Tren penurunan ini dipicu oleh faktor eksternal berupa pelemahan harga emas global dan sentimen pasar yang negatif. Investor kini menghadapi volatilitas tinggi akibat ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve yang agresif dan aksi jual besar-besaran di sektor teknologi kecerdasan buatan.

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Mekanisme Penurunan Harga Emas Bulanan

Proses penurunan harga emas Antam dimulai pada Senin, 16 November 2026, dengan kenaikan sementara sebesar Rp 5.000 menjadi Rp 2.522.000 per gram. Namun, kenaikan sesaat ini segera dibalik oleh tren bearish di pasar internasional. Harga buyback atau harga beli kembali dari Antam juga ikut naik tipis menjadi Rp 2.298.000 per gram pada hari yang sama.

Pada Selasa, 17 November 2026, harga emas Antam berbalik arah dan merosot tajam. Penurunan ini mencapai Rp 7.000 per gram, sehingga harga jual menjadi Rp 2.515.000 per gram. Koreksi harga yang lebih dalam terjadi pada harga buyback yang turun Rp 20.000 menjadi Rp 2.278.000 per gram. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara harga jual ke konsumen dan harga beli dari masyarakat.

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Tragedi harga berlanjut pada Rabu, 18 November 2026, dengan penurunan tipis sebesar Rp 1.000 menjadi Rp 2.514.000 per gram. Harga buyback juga ikut terpangkas Rp 6.000 menjadi Rp 2.272.000 per gram. Penurunan berlanjut pada Kamis, 19 November 2026, di mana harga jual turun Rp 3.000 menjadi Rp 2.511.000 per gram. Namun, kejatuhan terbesar pada harga beli terjadi hari itu, yakni anjlok Rp 49.000 menjadi Rp 2.223.000 per gram.

Di penghujung minggu, Jumat, 20 November 2026, harga emas Antam susut Rp 11.000 menjadi Rp 2.500.000 per gram. Jatuhnya harga buyback mencapai Rp 78.000 menjadi Rp 2.145.000 per gram. Akhirnya, pada Sabtu, 21 November 2026, harga emas Antam merosot Rp 5.000 menjadi Rp 2.495.000 per gram. Harga beli kembali juga terpangkas Rp 50.000 menjadi Rp 2.095.000 per gram.

Posisi Stakeholder dan Analisis Pasar Global

David Meger, Direktur Perdagangan High Ridge Futures, mengaitkan volatilitas ini dengan aksi jual saham kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Penurunan drastis di sektor teknologi memicu likuidasi paksa atas posisi emas oleh investor institusi untuk menutupi kerugian. Strategi ini dilakukan karena para trader membutuhkan likuiditas cepat untuk menutup posisi rugi di saham teknologi yang sedang hancur.

IPO Anthropic yang gagal menjadi pemicu utama hilangnya kepercayaan investor terhadap sektor AI. Kegagalan ini berdampak domino ke indeks berjangka AS dan bursa saham Asia yang mencatat kinerja mingguan terburuk sejak 2020. Tekanan jual global ini memaksa harga emas dunia turun 2,8% menjadi US$ 3.518,50 pada Sabtu, 21 November 2026.

David Meger juga menyoroti bahwa kebijakan moneter The Fed menjadi faktor penentu lain. Prospek suku bunga yang lebih tinggi serta dolar yang lebih kuat secara signifikan menekan minat terhadap emas. Inflasi yang berkelanjutan juga mendorong Bank Sentral AS untuk tetap mempertahankan sikap hawkish dalam pertemuan Federal Open Market Committee.

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Anna Paulson, Presiden The Fed wilayah Philadelphia, menambahkan peringatan mengenai risiko inflasi. Pernyataan ini memperkuat ekspektasi pasar bahwa biaya pinjaman di AS akan terus meningkat. Dampaknya, dana mengalir keluar dari aset non-yielding seperti emas menuju instrumen yang memberikan imbal hasil lebih tinggi dalam jangka pendek.

Dampak Nyata dan Prognosis Pasar Emas

Data dari perangkat FedWatch CME menunjukkan bahwa pasar kini memproyeksikan peluang sebesar 96% untuk kenaikan suku bunga AS sebesar 25 basis poin pada bulan Desember. Angka ini mencerminkan konsensus pasar yang sangat yakin bahwa kebijakan moneter ketat akan terus diterapkan. Hal ini memberikan tekanan mental maupun finansial bagi para pemegang emas fisik di Indonesia.

Jim Wyckoff, Analis American Gold Exchange, memberikan pandangan bahwa harga emas dan perak kemungkinan besar sudah mendekati titik terendah. Meskipun volatilitas tetap ada, perspektif waktu menunjukkan adanya stabilisasi yang mungkin terjadi dalam waktu dekat. Investor disarankan untuk memantau pergerakan ini dengan hati-hati sebelum melakukan keputusan penjualan atau pembelian tambahan.

Harga logam mulia lainnya juga mencatatkan penurunan mingguan kedua secara berturut-turut. Harga perak turun 3,8% menjadi US$ 41,12 per ons, atau sekitar 66% di bawah rekor tertinggi sebelumnya. Platinum juga ikut jatuh 3% menjadi US$ 1.303,05 per ons, sementara paladium melemah 1,9% menjadi US$ 892,20 per ons.

Kinerja mingguan emas yang merosot 9,5% menandai performa terburuk dalam delapan bulan terakhir. Level terendah harga emas dunia selama periode ini menyentuh US$ 3.513,54 pada sesi perdagangan yang sama. Penurunan ini menjadikan emas sebagai salah satu aset dengan underperformance paling signifikan dibandingkan dengan indeks saham global yang juga tertekan.