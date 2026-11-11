Harga Emas Anjlok ke US$ 3985,62 Karena Tekanan Inflasi AS dan The Fed

Harga emas dunia turun 1,12% ke level US$ 3985,62 per troy ons pada 11 November 2026. Penurunan ini didorong oleh data inflasi AS yang melampaui ekspektasi dan sikap keras pejabat Federal Reserve yang memicu ekspektasi kenaikan suku bunga.

Harga emas dunia mencatat penurunan signifikan pada perdagangan Rabu, 11 November 2026, dengan ditutup di posisi US$ 3985,62 per troy ons. Angka ini merepresentasikan penurunan sebesar 1,12% dari harga penutupan sebelumnya dan menandai level terendah dalam tujuh hari terakhir. Penurunan tajam ini terjadi setelah dirilisnya data inflasi Amerika Serikat yang menunjukkan angka lebih tinggi dari perkiraan, serta munculnya pernyataan bernada hawkish dari pejabat Federal Reserve yang semakin mempertegas posisi mereka mengenai kebijakan moneter.

Dampak Data CPI dan Ekspektasi Kenaikan Suku Bunga

Indeks harga konsumen atau Consumer Price Index mencatat kenaikan sebesar 0,4% secara bulanan pada Oktober 2026. Angka pertumbuhan inflasi ini secara langsung melampaui ekspektasi para ekonom yang disurvei oleh Reuters, yang sebelumnya hanya memproyeksikan kenaikan sebesar 0,3%. Data yang melebihi target ini memberikan sinyal kuat bagi pasar bahwa tekanan inflasi di Amerika Serikat masih melekat, yang kemudian ditindaklanjuti dengan peningkatan spekulasi mengenai potensi kenaikan suku bunga yang lebih agresif pada pertemuan Federal Reserve bulan Desember mendatang.

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Bob Haberkorn, seorang ahli strategi pasar senior di StoneX, memberikan analisis mendalam mengenai reaksi pasar terhadap data tersebut. Ia menjelaskan kepada media bahwa data CPI yang keluar sedikit lebih tinggi dari perkiraan ditafsirkan oleh para pelaku pasar sebagai alasan fundamental bagi The Fed untuk mengambil langkah tegas menaikkan suku bunga. Sentimen hawkish ini diperkuat oleh pernyataan Christopher Waller, Gubernur The Fed, yang sebelumnya menyatakan bahwa jika inflasi inti Oktober mencapai 0,3%, ia akan mempertimbangkan kenaikan suku bunga sebesar 50 basis poin. Kondisi ini mengubah dinamika pasar secara drastis dalam waktu yang sangat singkat.

Posisi Pasar Derivatif dan Kekuatan Dolar Amerika

Sebelum data resmi CPI dirilis, pasar sudah memperkirakan peluang kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan Desember mencapai angka 87%. Namun, setelah rilis data inflasi, taruhan terhadap kenaikan sebesar 50 basis poin melonjak drastis dari level 0% menjadi 12,9%. Perubahan probabilitas ini mencerminkan kekhawatiran investor terhadap potensi pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat dari yang diprediksi. Penguatan ekspektasi suku bunga ini secara langsung mempengaruhi nilai tukar mata uang, di mana Indeks dolar Amerika Serikat atau US Dollar Index melonjak 0,68% ke level 102,90 sebelum ditutup di posisi 102,843 pada perdagangan Rabu.

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Level penutupan DXY sebesar 102,843 ini merupakan yang tertinggi sejak 10 April 2025, yang bertepatan dengan awal masa perang dagang global. Penguatan signifikan terhadap dolar ini memberikan tekanan ganda terhadap harga komoditas emas, karena emas menjadi jauh lebih mahal bagi para pembeli yang menggunakan mata uang lain selain dolar. Selain faktor valuasi mata uang, emas juga kehilangan daya tariknya sebagai aset investasi karena sifatnya yang tidak memberikan imbal hasil bunga, menjadikannya kurang menarik dibandingkan instrumen berbunga ketika suku bunga berada pada level tinggi.

Faktor Penyangga Harga Emas dan Positif Perak

Meskipun tekanan fundamental jangka pendek dari kebijakan The Fed dan suku bunga yang tinggi memberikan dampak negatif, terdapat faktor penyangga penting yang mencegah harga emas anjlok lebih dalam. Bob Haberkorn menyoroti kuatnya pembelian emas fisik oleh China, yang merupakan konsumen emas batangan terbesar di dunia. Selain negara tersebut, sejumlah bank sentral global lainnya juga terus melakukan akumulasi emas. Haberkorn menekankan bahwa pembelian institusional ini benar-benar menjaga batas bawah harga emas, memberikan stabilitas di tengah volatilitas berita makroekonomi.

Sementara emas menghadapi tekanan, harga perak menunjukkan performa yang berbeda pada periode yang sama. Pada perdagangan Rabu, 11 November 2026, harga perak ditutup di posisi US$ 51,69 per troy ons dengan kenaikan sebesar 0,35%. Hal ini menunjukkan bahwa meski berada di bawah payung komoditas logam mulia yang sama, dinamika permintaan dan supply untuk perak dapat bergerak berlawanan dengan emas dalam jangka pendek. Pada Kamis, 12 November 2026 pukul 06.44 WIB, harga perak sempat melemah 0,42% ke level US$ 51,47 per troy ons, menandakan volatilitas yang masih tinggi di pasar logam mulia.