Harga Emas, Ambles Jalan, dan Kunjungan Prabowo: Berita Utama Jumat 29 Mei 2026

Harga emas perhiasan dibanderol mulai dari Rp 861 ribu hingga Rp 2,58 juta. Alat berat dikerahkan untuk menangani insiden jalan ambles parah di Jalan Raya Lenteng Agung. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan kunjungan kenegaraan ke Prancis.

Seorang pedagang emas menunjukkan batangan emas kepada pelanggan di sebuah toko emas di Jakarta pada Jumat 29 Mei 2026. Pedagang perhiasan emas bersiap untuk berbisnis di pusat perdagangan emas di Jakarta pada Jumat 29 Mei 2026.

Jelang Final Liga Champions 2025/2026, Menara Eiffel Bermandi Cahaya Merah Biru Jelang final Liga Champions 2025/2026, Menara Eiffel kembali menyalakan warna merah dan biru khas klub Paris Saint-Germain (PSG). Sebagaimana diketahui, menara ikonik tersebut akan menampilkan warna kebanggaan klub PSG, setiap kali Les Parisiens bertanding pada laga-laga penting, seperti final Liga Champions. Penampilan ini sebagai bentuk dukungan sekaligus sebagai tribut kebanggaan warga kota Paris terhadap klub sepak bola utamanya, PSG.

Sebagai informasi, pertandingan final Liga Champions 2025/2026 antara PSG dan Arsenal dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 30 Mei 2026 pukul 23.00 WIB. Laga perebutan takhta raja Eropa ini akan digelar di Puskas Arena, Budapest, Hungaria. PSG lolos secara dramatis dengan agregat 6-5 melawan Bayern Munchen (menang 5-4 di leg pertama, imbang 1-1 di leg kedua). Sementara, Arsenal, melaju setelah menyingkirkan Atletico Madrid dengan agregat tipis 2-1 (imbang 1-1 di leg pertama, menang 1-0 di leg kedua).

Para Biksu Buddha yang berasal dari Bali berjalan kaki (thudong) tiba di Candi Sewu, Klaten, Jawa Tengah, pada Jumat 29 Mei 2026. Rombongan ini tiba untuk merayakan rangkaian Tri Suci Waisak. Tri Suci Waisak merupakan hari raya terbesar umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa penting, yakni Kelahiran Siddharta Gautama, Pencerahan Sempurna menjadi Buddha, dan Parinibbana (wafatnya Sang Buddha). Sementara, perayaan Hari Raya Tri Suci Waisak 2570 Buddhist Era (BE) jatuh pada Minggu, 31 Mei 2026.

Puncak peringatan secara nasional dipusatkan di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, dengan rangkaian prosesi sakral yang tersebar di berbagai wihara di seluruh Indonesia. Sebagai informasi, Indonesia Walk for Peace merupakan perjalanan spiritual lintas pulau (dikenal sebagai thudong), di mana puluhan Bhikkhu berjalan kaki ratusan kilometer sebagai simbol perdamaian dunia dan kerukunan umat beragama. Harga emas perhiasan, Jumat 29 Mei 2026, dibanderol mulai dari Rp 861 ribu hingga Rp 2,58 juta atau bergantung pada kadar karatnya.

Harga tersebut bersifat dinamis dan biasanya belum termasuk ongkos pembuatan atau desain. Sebagaimana diketahui, emas perhiasan menjadi salah satu alternatif investasi yang banyak diminati sebagian besar masyarakat di Indonesia. Selain sebagai investasi, emas perhiasan juga bisa dikenakan dan umumnya memiliki desain yang relatif menarik. Dua dekade berlalu semburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo masih terus mengalir hingga hari ini, Jumat 29 Mei 2026.

Lumpur panas yang menyembur dari pengeboran PT Lapindo Brantas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, meninggalkan jejak kerusakan lingkungan dan sosial yang mendalam. Setidaknya 11 desa di tiga kecamatan (Porong, Jabon, dan Tanggulangin) tenggelam dan memaksa ribuan warga harus direlokasi. Material lumpur yang terus menyembur selama dua dekade, mengubah wilayah yang dulunya pemukiman padat dan pusat ekonomi (seperti Pasar Porong) menjadi hamparan kolam penampungan lumpur yang luas.

Alat berat jenis ekskavator dikerahkan oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta ke Jalan Raya Lenteng Agung pada Jumat 29 Mei 2026. Pengerahan alat berat dilakukan untuk menangani insiden jalan ambles (sinkhole) parah yang terjadi sejak Kamis (28/5/2026) malam di jalur yang mengarah ke Depok. Sebelumnya, sebuah lubang, dengan lebar sekitar 3-4 meter, kedalaman 3 meter, dan panjang mencapai 16 meter, menganga muncul di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (28/5/2026) malam.

Diduga, amblesnya jalan tersebut dipicu gorong-gorong tua yang sudah keropos. Jalan Raya Lenteng Agung arah Depok, Jagakarsa, Jakarta Selatan mengalami ambles parah pada Kamis malam, 28 Mei 2026 sekitar pukul 22.30 WIB. Peristiwa ini sempat mengakibatkan kemacetan lalu lintas di jalur penghubung Jakarta menuju Depok tersebut. Jalanan ambles membentuk lubang besar dengan kedalaman sekitar 2 hingga 3 meter dan panjang mencapai 4 meter.

Tidak ada korban jiwa, namun dilaporkan seorang pengendara sepeda motor sempat terperosok ke dalam lubang sebelum akhirnya dievakuasi secara gotong royong oleh warga dan petugas dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta. Demi keamanan dan keselamatan pengendara, sebagian lajur jalan ditutup sementara. Kendaraan yang melintas dari arah Pasar Minggu menuju Depok hanya bisa menggunakan satu lajur sisa secara bergantian. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan kunjungan kenegaraan ke Prancis.

Lawatan ini menandai kunjungan ketiga Prabowo Subianto ke Prancis sepanjang tahun 2026. Kali ini, kunjungan Prabowo bertepatan dengan momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah





