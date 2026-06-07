Harga Emas 24 Karat Hari Ini 7 Juni 2026, Stabil Namun Fluktuatif

Harga emas 24 karat PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau stabil pada 7 Juni 2026, namun pasar menunjukkan fluktuasi pada produk emas di berbagai platform.

Harga emas 24 karat PT Aneka Tambang Tbk ( Antam ) terpantau stabil pada 7 Juni 2026, namun pasar menunjukkan fluktuasi pada produk emas di berbagai platform.

Pasar emas di Indonesia pada awal Juni 2026 menunjukkan gambaran yang bervariasi, dengan stabilitas pada produk batangan utama namun pergerakan harga yang dinamis di sektor lain. PT Aneka Tambang Tbk (Antam) melaporkan harga yang tidak berubah, sementara platform seperti Pegadaian, Galeri 24, serta penyedia emas digital dan perhiasan mencatatkan angka yang berbeda. 24 karat per gram tercatat tetap di posisi Rp 2.738.000, sama dengan harga dasar emas batangan 1 gram pada 6 Juni 2026.

Untuk harga pembelian kembali (buyback), Antam menetapkan Rp 2.531.000 per gram pada 7 Juni 2026. Angka ini menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan harga buyback pada 5 Juni 2026 yang sebesar Rp 2.587.000, dan Rp 2.584.000 pada 3 Juni 2026. Merujuk pada data terakhir pada Kamis (18/4/2024), harga emas batangan Antam di Pegadaian sudah menembus Rp1.369.000 per gram. Pedagang menunjukan perhiasan emas di sebuah toko Kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (3/9/2015).

Harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) hari ini terpantau bergerak stabil di posisi Rp560 ribu per gram. Selain emas batangan, harga emas 24 karat dalam bentuk perhiasan juga menjadi sorotan, dengan perhitungan yang lebih kompleks. Emas 24K merupakan emas murni, namun karena sifatnya yang lunak, seringkali dicampur dengan logam lain untuk meningkatkan daya tahan. Perbedaan antara K24* dan K24, seperti yang ditawarkan oleh beberapa penjual, menunjukkan variasi dalam penawaran untuk emas murni yang perlu diperhatikan investor.

Harga emas 24 karat dalam bentuk perhiasan dapat berbeda-beda tergantung pada jenis perhiasan dan kualitas emas yang digunakan. Oleh karena itu, investor harus berhati-hati dalam memilih perhiasan emas yang akan dibeli. Dengan demikian, investor dapat mendapatkan keuntungan yang optimal dari investasi emas mereka.





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