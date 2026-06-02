Harga Emas 24 Karat Anjlok pada 2 Juni 2026, Antam dan Pegadaian Beda Nasib

Harga emas batangan Antam turun Rp25.000 per gram menjadi Rp2.774.000. Sementara emas di Pegadaian stagnan untuk Antam, namun UBS dan Galeri24 ikut turun. Fluktuasi ini penting bagi investor.

Pergerakan harga emas 24 karat di Indonesia kembali menjadi sorotan para investor dan masyarakat umum pada hari ini, Selasa, 2 Juni 2026. Data terbaru menunjukkan adanya pergerakan harga yang bervariasi dari berbagai penyedia terkemuka di Indonesia, seperti Penurunan signifikan terjadi pada harga emas batangan Antam , yang anjlok puluhan ribu rupiah per gram.

Sementara itu, kondisi di Pegadaian menunjukkan dinamika yang berbeda, dengan beberapa jenis emas mengalami penurunan, namun ada pula yang terpantau stagnan. Fluktuasi ini tentu menjadi informasi krusial bagi siapa saja yang berencana untuk membeli atau menjual emas sebagai instrumen investasi. Memahami detail pergerakan harga emas 24 karat sangat penting untuk membuat keputusan finansial yang tepat di tengah ketidakpastian pasar.

Pada perdagangan hari ini, Selasa 2 Juni 2026, harga emas batangan Logam Mulia atau Antam dengan kemurnian 999.9 per gram tercatat mengalami penurunan yang cukup tajam. Harga emas Antam kini berada di level Rp 2.774.000 per gram, turun Rp 25.000 per gram dibandingkan hari sebelumnya yang berada di angka Rp 2.799.000 per gram. Harga tersebut sudah termasuk pajak PPh 0.25% sehingga total yang harus dibayarkan menjadi Rp 2.780.935 per gram.

Harga buyback atau pembelian kembali emas Antam juga ikut terkoreksi, kini berada di angka Rp 2.584.000 per gram. Pergerakan harga emas 24 karat ini menunjukkan volatilitas pasar yang perlu dicermati oleh para pemilik dan calon investor emas. Penurunan harga Antam ini terjadi di tengah sentimen global yang mempengaruhi pasar logam mulia, termasuk fluktuasi nilai tukar dolar AS dan kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat. Investor disarankan untuk terus memantau perkembangan pasar dan tidak mengambil keputusan impulsif.

Sementara itu, kondisi harga emas 24 karat di Pegadaian pada hari yang sama menunjukkan pola yang bervariasi. Emas Antam yang dijual di Pegadaian justru terpantau stagnan di angka Rp 2.911.000 per gram, tidak bergerak dari hari sebelumnya. Namun, jenis emas lain seperti UBS dan Galeri24 justru mengalami penurunan harga. Harga emas UBS di Pegadaian turun menjadi Rp 2.844.000 per gram, sementara emas Galeri24 turun ke angka Rp 2.791.000 per gram.

Penurunan harga emas UBS dan Galeri24 ini mencerminkan dinamika pasar yang berbeda antara produsen emas batangan dan penyedia jasa penjualan emas. Investor yang ingin membeli emas melalui Pegadaian perlu memperhatikan perbedaan harga dan jenis emas yang ditawarkan. Selain itu, faktor seperti biaya penyimpanan dan layanan juga mempengaruhi harga jual di Pegadaian. Secara keseluruhan, pergerakan harga emas pada hari ini memberikan gambaran bahwa pasar emas Indonesia sedang dalam fase koreksi setelah beberapa waktu sebelumnya mengalami kenaikan.

Analis pasar menyarankan investor untuk memanfaatkan momen ini sebagai peluang membeli emas dengan harga lebih rendah, asalkan memiliki tujuan investasi jangka panjang. Namun, bagi yang berencana menjual emas, sebaiknya mempertimbangkan harga buyback yang juga ikut turun. Dengan demikian, penting bagi setiap individu untuk selalu memperbarui informasi harga emas terkini dan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum mengambil keputusan investasi





