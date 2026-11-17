Bank Indonesia melaporkan harga cabai rawit merah melonjak mencapai Rp100.150 per kilogram pada 17 November 2026, sementara harga beras dan daging sapi justru turun signifikan di pasar tradisional.

Bank Indonesia (BI) mencatat adanya volatilitas harga pangan yang signifikan di pasar tradisional seluruh Indonesia pada Selasa, 17 November 2026. Data resmi dari Pusat Informasi Strategis (PIHPS) Nasional menunjukkan lonjakan harga ekstrem pada komoditas cabai rawit merah, yang menembus angka Rp100.000 per kilogram untuk pertama kalinya dalam periode pengamatan ini.

Data PIHPS Nasional Catat Lonjakan Harga Pangan

Sesuai dengan rekaman data yang dipublikasikan melalui situs web bi.go.id/hargapangan pada pukul 09.26 WIB, harga cabai rawit merah tercatat sebesar Rp100.150 per kilogram. Angka ini merepresentasikan kenaikan sebesar 3,14 persen atau setara dengan Rp3.050 dibandingkan dengan harga di hari sebelumnya. Lonjakan ini menempatkan cabai rawit merah sebagai komoditas dengan kenaikan harga tertinggi di antara berbagai bahan pangan pokok lainnya.

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Di samping cabai rawit merah, komoditas cabai merah keriting juga mengalami kenaikan harga yang cukup mencolok. Harga cabai merah keriting kini dibanderol sebesar Rp93.650 per kilogram, yang berarti meningkat 7,4 persen atau Rp6.450 dalam jangka waktu sehari. Komoditas lain yang tercatat mencapai Rp40.700 per kilogram juga mengalami kenaikan 8,1 persen atau setara dengan Rp3.050 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya.

Kenaikan Harga Daging Ayam dan Produk Minyak

Pergerakan harga komoditas non-sayuran juga menunjukkan tren kenaikan, meskipun dengan persentase yang lebih moderat. Harga daging ayam ras segar mencapai Rp38.900 per kilogram, yang berarti naik 1,57 persen atau Rp600. Sementara itu, harga gula pasir kualitas premium mengalami kenaikan 1,45 persen atau Rp300 menjadi Rp21.050 per kilogram.

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Sektor minyak goreng turut berkontribusi terhadap kenaikan indeks harga pangan. Minyak goreng curah mengalami kenaikan 1,48 persen atau Rp300 menjadi Rp20.600 per kilogram. Untuk minyak goreng kemasan, merek 1 tercatat sebesar Rp25.300 per kilogram atau naik 3,48 persen setara dengan Rp850, sedangkan merek 2 naik 0,63 persen atau Rp150 menjadi Rp23.850 per kilogram.

Penurunan Harga Beras dan Daging Sapi

Berbeda dengan tren kenaikan pada komoditas tertentu, sejumlah bahan pangan penting justru mencatatkan penurunan harga yang substansial. Beras kualitas bawah II turun 2,7 persen atau Rp400 menjadi Rp14.400 per kilogram, sementara beras medium I turun 2,09 persen atau Rp350 menjadi Rp16.400 per kilogram.

Penurunan harga juga terlihat pada beras medium II yang turun 3,32 persen atau Rp550 menjadi Rp16.000 per kilogram. Komoditas beras kualitas super I turun 3,32 persen atau Rp600 menjadi Rp17.450 per kilogram, dan beras super II turun 3,43 persen atau Rp600 menjadi Rp16.900 per kilogram. Penurunan signifikan juga terjadi pada daging sapi kualitas 1 yang turun 5,54 persen atau Rp8.500 menjadi Rp144.800 per kilogram.

Dampak Riil bagi Konsumen dan Pasar Tradisional

Data PIHPS Nasional Bank Indonesia tersebut merupakan rata-rata harga pangan di pasar tradisional dari seluruh provinsi di Indonesia, memberikan gambaran akurat mengenai daya beli masyarakat. Di sisi lain, harga telur ayam ras segar turun 2,4 persen atau Rp700 menjadi Rp28.500 per kilogram, dan gula pasir lokal turun 2,54 persen atau Rp500 menjadi Rp19.200 per kilogram, memberikan sedikit pelepasan tekanan inflasi bagi rumah tangga yang mengonsumsi komoditas tersebut.