Harga Cabai Rawit Merah Melonjak, Komoditas Pangan Lain Ikut Terpengaruh

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional mencatat harga cabai rawit merah mencapai Rp75.900 per kilogram pada Kamis, di tengah kenaikan harga sejumlah komoditas pangan lainnya seperti telur ayam, bawang, beras, daging, gula, dan minyak goreng. Fluktuasi harga ini perlu menjadi perhatian serius untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional.

Harga cabai rawit merah di tingkat nasional mencapai Rp75.900 per kilogram pada Kamis pagi, menurut data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia. Kenaikan harga ini menjadi perhatian mengingat peran penting cabai sebagai komoditas pangan strategis di Indonesia. Selain cabai rawit merah , komoditas pangan lain yang terpantau mengalami fluktuasi harga adalah telur ayam ras yang dibanderol seharga Rp32.400 per kilogram.

Berdasarkan pantauan PIHPS yang dilansir dari berbagai pedagang eceran di seluruh Indonesia, bawang merah tercatat seharga Rp46.550 per kilogram dan bawang putih Rp39.950 per kilogram. Sektor beras juga menunjukkan variasi harga, di mana beras kualitas bawah I dan II masing-masing dijual Rp14.550 per kilogram. Sementara itu, beras kualitas medium I dihargai Rp16.050 per kilogram dan kualitas medium II Rp15.900 per kilogram. Komoditas cabai lainnya yang juga terpantau adalah cabai merah besar seharga Rp45.850 per kilogram, cabai merah keriting Rp45.050 per kilogram, dan cabai rawit hijau Rp50.600 per kilogram. Fluktuasi harga ini tentu saja berdampak pada daya beli masyarakat dan perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional. Di sektor protein hewani, daging ayam ras segar dijual dengan harga Rp40.850 per kilogram. Kenaikan harga daging ayam ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari biaya pakan, biaya operasional peternakan, hingga permintaan pasar yang tinggi. Untuk daging sapi, kualitas I dibanderol seharga Rp147.800 per kilogram, sedangkan kualitas II berada di angka Rp139.850 per kilogram. Ketersediaan dan harga daging sapi seringkali menjadi indikator penting terhadap kemampuan ekonomi rumah tangga karena merupakan salah satu sumber protein hewani yang paling banyak dikonsumsi. Sektor kebutuhan pokok lainnya juga menunjukkan pergerakan harga yang signifikan. Gula pasir kualitas premium tercatat Rp20.200 per kilogram, sementara gula pasir lokal Rp19.150 per kilogram. Perbedaan harga ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti biaya produksi, kualitas, dan mekanisme distribusi. Minyak goreng, sebagai salah satu kebutuhan rumah tangga yang paling fundamental, juga mengalami kenaikan. Minyak goreng curah dijual seharga Rp20.250 per liter. Sementara itu, minyak goreng kemasan bermerek I dihargai Rp23.400 per liter, dan minyak goreng kemasan bermerek II sebesar Rp22.450 per liter. Kenaikan harga minyak goreng ini dapat memicu kekhawatiran di masyarakat, terutama menjelang momen-momen penting yang biasanya diiringi peningkatan konsumsi. Fenomena kenaikan harga berbagai komoditas pangan ini menyoroti pentingnya analisis mendalam terhadap rantai pasok, faktor-faktor produksi, cuaca, serta kebijakan pemerintah dalam upaya stabilisasi harga. Data PIHPS Nasional ini menjadi instrumen penting bagi pemangku kepentingan untuk memantau kondisi pasar dan merumuskan langkah-langkah mitigasi agar ketahanan pangan nasional tetap terjaga dan masyarakat tidak dibebani oleh lonjakan harga yang berlebihan. Keterbukaan informasi mengenai harga pangan secara berkala seperti yang disajikan oleh PIHPS sangat krusial untuk transparansi pasar dan kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Harga Pangan Cabai Rawit Merah PIHPS Nasional Inflasi Pangan Stabilitas Harga

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Harga Pangan Nasional Melonjak Signifikan, Cabai dan Beras Paling TerimbasData PIHPS Bank Indonesia menunjukkan kenaikan harga signifikan pada berbagai komoditas pangan nasional per 14 April 2026. Cabai, bawang, beras, minyak goreng, telur ayam ras, dan gula pasir mengalami lonjakan harga di seluruh Indonesia. Meski ada penurunan harga pada beberapa komoditas seperti daging sapi, tekanan harga pada kebutuhan rumah tangga masih terasa.

Read more »

Dampak Kenaikan Harga Plastik: Pengusaha Laundry dan Pedagang Minuman Naikkan HargaKenaikan harga plastik yang mencapai 40% memaksa pengusaha laundry dan pedagang minuman di Jawa Tengah untuk menaikkan harga jual produk dan jasa mereka demi bertahan. Kenaikan harga bahan baku ini memberikan tekanan berat pada UMKM.

Read more »

Cabai Turun Tajam hingga 10%, Harga Beras Justru Naik Tipis Hari IniPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Ada Formula Baru, Pengusaha Sebut Harga Acuan Nikel Bisa Naik 140%Harga acuan nikel bisa naik hingga 140% dengan adanya formula Harga Patokan Mineral (HPM)

Read more »

Dikasih Paham Mentan Amran, Ini Alasan Pemerintah Atur Harga PanganMenteri Pertanian Amran Sulaiman menjelaskan kebijakan harga eceran tertinggi untuk komoditas pangan.

Read more »

Harga Bahan Baku Plastik Jadi Hantu Industri, Menperin Respons BeginiKekhawatiran pelaku industri meningkat terkait pasokan dan harga bahan baku di tengah gejolak harga energi global.

Read more »