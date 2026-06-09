Harga Cabai Rawit Merah Masih Tinggi, Pangan Pokok Lain Relatif Stabil

Data PIHPS 10 Juni 2026: Cabai rawit merah Rp 75.150/kg, daging sapi Rp 148.150/kg, beras Rp 14.650-17.450/kg, gula Rp 19.100-20.250/kg, minyak goreng Rp 20.700-24.050/liter. Harga pangan pokok stabil, tetapi cabai dan daging sapi tetap mahal.

Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional per 10 Juni 2026 menunjukkan harga cabai rawit merah masih tinggi di poziom Rp 75.150 per kg.

Harga cabai merah besar Rp 62.200 per kg, cabai merah keriting Rp 58.400 per kg, dan cabai rawit hijau Rp 53.750 per kg. Untuk telur ayam ras, harga Rp 30.350 per kg. Harga bawang merah Rp 56.250 per kg dan bawang putih Rp 40.800 per kg. Di sektor beras, beras kualitas bawah I Rp 14.650 per kg, kualitas bawah II Rp 14.450 per kg.

Beras premium super I Rp 17.450 per kg dan super II Rp 16.950 per kg. Harga daging sapi kualitas I Rp 148.150 per kg, kualitas II Rp 139.400 per kg. Untuk gula, gula pasir premium Rp 20.250 per kg, gula lokal Rp 19.100 per kg. Minyak goreng curah Rp 20.700 per liter, kemasan merek I Rp 24.050 per liter, merek II Rp 23.250 per liter.

Secara umum harga pangan pokok relatif stabil dibandingkan pekan sebelumnya, meski beberapa komoditas hortikultura seperti cabai dan daging sapi tetap tinggi. Pemerintah terus memantau pergerakan harga karena pengaruhnya terhadap inflasi dan daya beli masyarakat





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