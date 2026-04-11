Harga Cabai Rawit Merah di Purwokerto Masih Tinggi Usai Lebaran: Cuaca Jadi Penyebab Utama

Harga cabai rawit merah di Purwokerto masih bertahan tinggi setelah Lebaran 2026. Kenaikan harga ini terutama disebabkan oleh faktor cuaca ekstrem dan keterbatasan pasokan dari petani.

jpnn.com, PURWOKERTO - Harga cabai rawit merah masih menunjukkan tren yang tinggi pasca perayaan Lebaran 2026 di berbagai pasar tradisional yang tersebar di wilayah Purwokerto , Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Menurut laporan yang dihimpun dari Antara, pada hari Sabtu di Pasar Manis Purwokerto , harga eceran cabai rawit merah mencapai angka yang cukup fantastis, yaitu Rp 90.000 per kilogram. Kondisi ini tentu menjadi perhatian khusus bagi para konsumen yang sangat bergantung pada komoditas ini.

Perlu diketahui bahwa harga cabai merah keriting juga terpantau stabil di kisaran Rp 45.000 per kilogram, cabai merah besar berkisar di angka Rp 50.000 per kilogram, dan cabai rawit hijau yang diperdagangkan dengan harga sekitar Rp65.000 per kilogram. Fluktuasi harga komoditas pangan seperti cabai ini memang kerap terjadi, namun kenaikan harga yang signifikan seperti ini seringkali memicu kekhawatiran masyarakat, terutama mereka yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang sangat mengandalkan bahan baku cabai. Situasi ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pasokan agar tidak terjadi gejolak harga yang berlebihan.\Membandingkan data di Pasar Wage Purwokerto, dapat dilihat adanya variasi harga yang cukup signifikan. Di pasar ini, harga cabai rawit merah tercatat berada di angka Rp 67.500 per kilogram, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan harga di Pasar Manis. Sementara itu, harga cabai rawit hijau berkisar di angka Rp 60.000 per kilogram, dan harga cabai merah besar maupun cabai merah keriting masing-masing dijual dengan harga Rp 37.500 per kilogram. Perbedaan harga ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari biaya distribusi, kualitas produk, hingga dinamika penawaran dan permintaan di masing-masing pasar. Seorang pedagang di Pasar Manis, yang bernama Anjar, mengakui bahwa harga cabai rawit merah memang masih tergolong tinggi, meskipun telah mengalami penurunan dibandingkan dengan puncak harga saat momentum Lebaran 2026. Anjar menjelaskan bahwa tingginya harga saat ini terutama disebabkan oleh faktor cuaca ekstrem yang seringkali ditandai dengan intensitas curah hujan yang tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi cuaca yang tidak menentu ini berdampak langsung pada pasokan cabai dari petani, sehingga memicu kenaikan harga di tingkat konsumen. Selain itu, faktor lain yang juga turut berkontribusi terhadap tingginya harga adalah keterbatasan pasokan dari para petani yang berlokasi di sentra-sentra penghasil cabai.\Lebih lanjut, Anjar mengungkapkan bahwa pada saat perayaan Lebaran 2026, harga cabai rawit merah sempat mencapai angka yang sangat tinggi, yaitu sekitar Rp 130.000 per kilogram. Setelah itu, harga berangsur-angsur turun, namun tetap bertahan di kisaran Rp 90.000 per kilogram selama dua pekan terakhir. Situasi ini mencerminkan betapa sensitifnya harga cabai terhadap berbagai faktor, terutama perubahan cuaca dan ketersediaan pasokan. Ketergantungan terhadap pasokan dari petani lokal menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga stabilitas harga cabai. Keterlambatan pasokan atau bahkan gagal panen akibat cuaca ekstrem dapat dengan cepat mendorong harga naik. Pemerintah daerah dan instansi terkait perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah ini, misalnya dengan mendorong petani untuk menerapkan teknik budidaya yang lebih tahan terhadap perubahan iklim, serta membangun sistem penyimpanan yang memadai untuk menjaga ketersediaan pasokan. Selain itu, diperlukan juga upaya untuk memperkuat kerjasama antara petani, pedagang, dan pemerintah daerah guna memastikan rantai pasokan yang efisien dan stabil. Hal ini diharapkan dapat membantu menekan fluktuasi harga cabai dan memberikan kepastian bagi konsumen serta pelaku usaha





