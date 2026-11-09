Harga Cabai Merah dan Rawit Masih Diatas HAP, Istana Percepat Distribusi

BPS catat harga cabai merah dan rawit masih jauh di atas Harga Acuan Penjualan. Istana meminta percepatan distribusi dari sentra panen untuk meratakan harga.

Badan Pusat Statistik mencatat harga rata-rata cabai merah nasional mencapai Rp73.554 per kilogram pada minggu pertama November 2026. Angka ini naik 3,15 persen dibandingkan Oktober 2026 dan masih jauh di atas batas atas Harga Acuan Penjualan sebesar Rp55.000 per kilogram. Kondisi serupa juga dirasakan pada cabai rawit yang dijual di Rp83.277 per kilogram.

Disparitas Harga Di Atas Batas Acuan

Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menegaskan bahwa harga kedua komoditas ini masih berada di atas Harga Acuan Penjualan. Untuk cabai merah, batas atas acuan ditetapkan Rp55.000 per kilogram. Sementara itu, batas atas acuan untuk cabai rawit ditetapkan sebesar Rp57.000 per kilogram. Kenaikan indeks perkembangan harga cabai merah tercatat di 215 kabupaten atau kota hingga minggu pertama November 2026.

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Di Kabupaten Buru Selatan, harga cabai merah mencapai Rp170.000 per kilogram atau 209 persen di atas batas atas acuan. Kabupaten Paniai mencatat harga Rp160.000 per kilogram atau 190,91 persen di atas batas acuan. Wilayah Buton Utara juga mengalami lonjakan harga menjadi Rp139.000 per kilogram atau 152,73 persen di atas acuan. Daerah lain seperti Banggai Kepulauan mencatat kenaikan harga 44 persen atau 106 persen di atas acuan.

Kabupaten Konawe Kepulauan mencatat harga 116 persen di atas batas acuan. Wilayah Kepulauan Tanimbar juga berada 140 persen di atas batas atas acuan. Data ini menunjukkan bahwa tekanan harga tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah pusat perlu menyoroti ketimpangan distribusi antar daerah secara serius.

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Posisi Cabai Rawit Turun Namun Masih Mahal

Harga cabai rawit mengalami penurunan 5,76 persen secara nasional dibandingkan minggu sebelumnya. Meskipun turun, harga ini masih tercatat sangat tinggi di Rp83.277 per kilogram. Jumlah kabupaten atau kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga cabai rawit menyusut dari 262 wilayah menjadi 89 wilayah.

Kabupaten Paniai kembali menjadi daerah dengan harga tertinggi untuk cabai rawit. Harganya mencapai Rp190.000 per kilogram atau 233,33 persen di atas acuan. Kabupaten Buru Selatan mencatat harga Rp170.000 per kilogram atau 198,25 persen di atas acuan. Bolaang Mongondow Selatan berada di posisi ketiga dengan harga Rp163.333 per kilogram atau 186,55 persen di atas acuan.

Kepulauan Tanimbar juga mencatat harga cabai rawit Rp156.000 per kilogram atau 173,68 persen di atas acuan. Ateng Hartono menyatakan bahwa penurunan rata-rata nasional belum tentu mencerminkan perbaikan harga di semua daerah. Harga rata-rata nasional masih berada jauh di atas batas acuan pemerintah.

Instruksi Percepatan Distribusi Dari Sentra Panen

Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah menekankan pentingnya percepatan distribusi dari sentra panen. Pemantauan harga pangan per 6 November 2026 mencatat harga cabai merah keriting naik 6,82 persen. Harga ini berada 25,80 persen di atas acuan. Cabai rawit juga masih 25,72 persen di atas acuan pada periode tersebut.

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Popy Rufaidah mengingatkan bahwa penurunan rata-rata nasional belum menunjukkan tekanan harga mereda secara merata. Disparitas harga antar daerah masih sangat tinggi. Pemerintah harus memperkuat jaringan distribusi dari wilayah produksi ke wilayah dengan harga tinggi.

Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Dalam Negeri diharapkan dapat menghubungkan daerah tujuan dengan sentra panen. Pemerintah daerah juga perlu terlibat aktif dalam memastikan pasokan dapat masuk ke wilayah yang membutuhkan. Pemantauan volume pasokan dan jadwal pengiriman harus dilakukan ketat.

Pemantauan biaya distribusi juga krusial agar harga di tingkat konsumen bisa lebih terkendali. Tujuannya adalah memastikan cabai tiba di daerah tujuan dengan harga yang lebih stabil. Langkah ini diperlukan untuk menstabilkan inflasi pangan dan melindungi daya beli masyarakat.