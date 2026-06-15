Harga Cabai dan Bawang Merah Melewati Batas Acuan, Tekan Inflasi Pangan Nasional

Badan Pusat Statistik mengungkap lonjakan signifikan harga cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah di lebih dari 280 kabupaten/kota Indonesia, melampaui Harga Acuan Penjualan dan menambah beban konsumen meski laju kenaikan IPH relatif moderat.

Foto: Pantauan langsung kondisi stok dan harga barang kebutuhan pokok di Pasar Rumput, Jakarta Selatan, Rabu (25/3/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Harga cabai dan bawang merah terus merangkak naik di berbagai daerah.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa harga cabai rawit di Kabupaten Halmahera Barat telah menembus Rp121.000 per kilogram, sementara harga bawang merah di sejumlah wilayah mencapai sekitar Rp90.000 per kilogram, jauh melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan pemerintah. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah merupakan komoditas utama yang mendorong kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Dalam rapat koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kementerian Dalam Negeri pada 15 Juni 2026, Amalia menguraikan pola penyumbang IPH menurut pulau: di Sumatra, dominasi cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit; di Jawa, kontribusi utama berasal dari cabai merah, daging sapi, cabai rawit, dan bawang merah; sedangkan di luar Jawa dan Sumatra, cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah tetap menjadi pendorong utama. Ia menekankan bahwa pemerintah harus memberi perhatian khusus pada komoditas yang meski mengalami kenaikan IPH relatif rendah, tetapi level harganya sudah berada pada tingkat yang tinggi dan melebihi batas HAP atau Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Masyarakat merasakan beban harga pada saat berbelanja, bukan pada perubahan indeks saja," ujar Amedia, sambil menambahkan bahwa beras, minyak goreng, cabai rawit, dan bawang merah termasuk dalam kelompok barang yang harus dipantau ketat. Untuk bawang merah, BPS mencatat rata‑rata harga nasional hingga minggu kedua Juni 2026 mencapai Rp50.561 per kilogram, melampaui batas atas HAP (Rp41.500).

Kenaikan sebesar 12,5 % tercermin di 287 kabupaten/kota, dengan lonjakan paling signifikan terjadi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (sekitar Rp90.000/kg, 116,87 % di atas HAP) dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Rp84.074/kg, 102,59 % di atas HAP). Cabai merah juga menunjukkan tekanan harga yang kuat. Rata‑rata nasional tercatat Rp56.537 per kilogram, melewati batas atas HAP Rp55.000. Sebanyak 286 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH cabai merah, mencakup 79,44 % wilayah Indonesia.

Beberapa daerah, termasuk Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Buton Utara, mencatat harga di atas Rp100.000 per kilogram, bahkan mencapai Rp130.000‑Rp140.000. Sementara itu, harga cabai rawit terus naik, dengan rata‑rata nasional Rp69.673 per kilogram dan 185 kabupaten/kota melaporkan kenaikan. Kabupaten Halmahera Barat mencatat harga tertinggi sebesar Rp121.000 per kilogram, diikuti Kabupaten Halmahera Utara dengan Rp116.616 per kilogram.

Kondisi ini menegaskan bahwa komoditas cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah tetap menjadi faktor utama dalam tekanan inflasi pangan di Indonesia, dan menuntut kebijakan yang responsif untuk menstabilkan harga serta melindungi daya beli konsumen





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Inflasi Pangan Harga Cabai Bawang Merah BPS Komoditas Pokok

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