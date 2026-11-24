Bank Indonesia mencatat lonjakan harga signifikan pada cabai rawit dan bawang merah pada 24 November 2026, sementara minyak goreng mengalami penurunan.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional Bank Indonesia mencatat peningkatan tajam pada harga berbagai komoditas pangan pokok pada Selasa, 24 November 2026. Data yang dihimpun menunjukkan bahwa lonjakan harga tertinggi terjadi pada komoditas cabai rawit hijau, cabai rawit merah, serta bawang merah di pasar tradisional seluruh Indonesia. Kenaikan harga pada tanggal 24 November 2026 ini mengindikasikan adanya tekanan inflasi pada sektor bahan makanan pokok yang signifikan dalam jangka pendek.

Mekanisme Kenaikan Harga Cabai dan Bawang

Cabai rawit merah menjadi komoditas dengan harga tertinggi di antara pangan yang dipantau, mencapai Rp108.700 per kilogram atau naik 12,58 persen dari hari sebelumnya. Cabai rawit hijau mencatat kenaikan persentase tertinggi sebesar 28,71 persen menjadi Rp95.950 per kilogram. Kenaikan paling tinggi secara persentase ini menunjukkan volatilitas harga yang sangat tinggi pada jenis cabai tertentu di pasar.

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Sementara itu, harga bawang merah ukuran menengah juga mengalami kenaikan cukup tajam sebesar 18,32 persen menjadi Rp45.850 per kilogram. Berdasarkan data yang sama, harga cabai merah keriting tercatat sebesar Rp93.000 per kilogram atau naik 10,58 persen. Kemudian, cabai merah besar dibanderol Rp69.650 per kilogram setelah mengalami kenaikan 4,82 persen. Angka-angka ini mencerminkan pola kenaikan harga yang tidak merata di berbagai jenis cabai, dengan cabai rawit menjadi pemicu utama.

Status Harga Beras dan Protein Hewani

Peningkatan harga juga terjadi pada komoditas beras di berbagai kualitas. Beras kualitas bawah I tercatat sebesar Rp15.150 per kilogram atau naik 1 persen. Sementara beras kualitas bawah II naik 0,34 persen menjadi Rp14.850 per kilogram. Untuk beras kualitas medium I, harganya mencapai Rp17.100 per kilogram atau naik 2,4 persen. Beras medium II juga mengalami kenaikan 1,82 persen menjadi Rp16.800 per kilogram.

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Selanjutnya, beras kualitas super I dijual Rp18.250 per kilogram atau naik 1,39 persen. Sementara beras super II dibanderol Rp17.750 per kilogram setelah meningkat 1,72 persen. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas protein hewani yang menjadi sumber nutrisi penting bagi masyarakat. Harga daging ayam ras segar tercatat sebesar Rp40.850 per kilogram atau meningkat 5,56 persen dibandingkan hari sebelumnya.

Sementara itu, daging sapi kualitas I dijual Rp157.450 per kilogram atau naik 3,21 persen. Daging sapi kualitas II juga mengalami kenaikan 4,43 persen menjadi Rp149.800 per kilogram. Data dari Bank Indonesia ini memberikan gambaran komprehensif mengenai tekanan inflasi pada kelompok sandang dan pangan, di mana kenaikan harga protein hewani turut berkontribusi terhadap beban hidup masyarakat.

Dampak Komoditas Gula dan Minyak Goreng

Untuk komoditas gula, harga gula pasir kualitas premium tercatat sebesar Rp20.900 per kilogram atau naik 0,97 persen. Sedangkan gula pasir lokal dibanderol Rp19.950 per kilogram setelah mengalami kenaikan 1,79 persen. Di sisi lain, tidak semua komoditas pangan mengalami kenaikan harga pada periode tersebut. Minyak goreng curah justru turun 3,46 persen menjadi Rp19.550 per kilogram.

Penurunan juga terjadi pada minyak goreng kemasan bermerek 2 yang turun 0,64 persen menjadi Rp23.450 per kilogram. Selain minyak goreng, bawang putih ukuran menengah dijual dengan harga Rp43.600 per kilogram. Angka tersebut meningkat 14,59 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya. Pola penurunan pada minyak goreng memberikan sedikit peredaan terhadap lonjakan harga bahan pokok lainnya yang terjadi pada 24 November 2026 ini.