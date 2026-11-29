Harga buyback emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk masih bertahan di angka Rp 2.171.000 per gram. Simak detail harga, pajak PPh, dan perbandingan nilai emas terkini.

Harga buyback emas batangan dari PT Aneka Tambang (Antam) Tbk hingga saat ini masih stabil di angka Rp 2.171.000 per gram. Nilai tersebut menunjukkan ketahanan yang signifikan mengingat fluktuasi pasar yang tinggi. Informasi ini menjadi penting bagi pemilik logam mulia yang berencana melakukan penjualan kembali ke perusahaan.

Mekanisme Penetapan Harga Buyback Emas

Harga buyback merupakan nilai estimasi yang ditawarkan oleh PT Aneka Tambang kepada pemilik emas batangan yang ingin menjual kembali aset logam mulia mereka. Mekanisme ini memungkinkan investor untuklikuiditas aset mereka dengan cara mengembalikan emas langsung kepada produsen resmi. Perlu dicatat bahwa harga emas Antam dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pergerakan pasar domestik serta dinamika harga emas dunia secara global.

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Perusahaan menjaga transparansi dengan memperbarui nilai tukar secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa nilai jual kembali emas selalu sejalan dengan kondisi pasar saat ini. Bagi investor, pemahaman tentang mekanisme ini sangat krusial untuk menentukan waktu yang tepat dalam menjual aset mereka.

Posisi Pasar dan Rekor Harga Emas Tertinggi

Sebagai gambaran potensi keuntungan, rekor tertinggi sepanjang masa atau all-time high untuk harga emas Antam tercatat pada Kamis, 29 Januari 2026. Pada hari tersebut, harga beli emas mencapai level Rp 3.168.000 per gram. Ketika harga beli mencapai puncaknya, nilai buyback sempat menyentuh angka Rp 2.989.000 per gram.

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Kesenjangan antara harga beli dan harga jual kembali mencerminkan margin operasional perusahaan serta risiko fluktuasi pasar. Perbedaan nilai ini juga memberikan gambaran tentang volatilitas yang dihadapi oleh pelaku pasar emas. Investor yang membeli pada titik tertinggi mungkin mengalami perbedaan nilai yang signifikan jika menjual kembali pada tingkat harga saat ini.

Daftar Harga Berdasarkan Berat Emas

Untuk memudahkan perhitungan investasi, PT Aneka Tambang Tbk menyediakan rincian harga berdasarkan berbagai berat emas batangan yang beredar. Rincian harga tersebut mencakup berbagai nominal yang umum dibeli oleh investor ritel maupun institusional.

Untuk emas seberat 0,5 gram, harga yang tersedia adalah Rp 1.307.000. Bagi investor yang memegang emas seberat 5 gram, nilai yang ditawarkan adalah Rp 12.345.000. Sementara itu, bagi mereka yang memiliki emas dalam jumlah besar seberat 100 gram, total nilai yang diperoleh adalah Rp 245.612.000. Rincian ini membantu konsumen dalam menghitung estimasi pengembalian dana mereka.

Implementasi Pajak PPh Pasal 22

Sesuai dengan ketentuan pemerintah, seluruh transaksi emas Antam dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan pajak dalam setiap pertukaran aset logam mulia yang sah secara hukum. Pemilik emas harus memahami bahwa pajak ini merupakan bagian dari biaya transaksi yang harus diperhitungkan.

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Khusus untuk transaksi penjualan kembali atau buyback dengan nilai di atas Rp 10 juta, dikenakan tarif PPh Pasal 22 sebesar 1,5 persen. Mekanisme pemotongan pajak ini dilakukan secara langsung dari total nilai penjualan emas. Pemotong pajak adalah perusahaan yang bertindak sebagai pemegang rekening dan pelapor transaksi kepada otoritas pajak.