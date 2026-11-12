Harga Bitcoin Turun 8 Persen dalam Sepekan, Sentimen Pasar Masuk Zona Takut

Bitcoin merosot 8,06% dalam tujuh hari terakhir meski naik tipis harian. Indeks Fear & Greed di level 26 menandai ketakutan pasar di tengah koreksi harga aset kripto utama.

Berdasarkan data dari Coinmarketcap, harga Bitcoin (BTC) mencatat kenaikan sebesar 0,42% dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Meskipun demikian, aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar ini masih mengalami tekanan jual yang signifikan selama minggu ini. Harga Bitcoin saat ini tercatat berada di posisi US$ 73.991 atau setara dengan Rp 1,34 miliar, dengan menggunakan asumsi kurs Rp 18.069 per dolar AS.

Kenaikan harian tersebut tidak cukup untuk menutupi kerugian yang terjadi dalam jangka waktu lebih panjang. Dalam tujuh hari terakhir, nilai Bitcoin menurun drastis sebesar 8,06%. Kondisi ini mencerminkan volatilitas tinggi yang masih menghantui pasar aset digital utama, di mana investor tetap waspada terhadap potensi penurunan lebih lanjut di tengah ketidakpastian makroekonomi global.

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Performa Ethereum Dan Altcoin Lain

Harga Ethereum (ETH) juga menunjukkan pergerakan positif dalam 24 jam terakhir dengan penguatan sebesar 0,43%. Namun, kinerja aset kripto kedua terbesar ini tidak sekuat Bitcoin. Selama satu minggu terakhir, nilai Ethereum mengalami koreksi tajam yang mencapai 15,15%. Saat ini, harga Ethereum berada di posisi US$ 2.057 atau setara dengan Rp 37,17 juta.

Sementara itu, stablecoin seperti Tether (USDT) menunjukkan stabilitas yang khas. Harga USDT stagnan dalam 24 jam terakhir dan hanya turun tipis sebesar 0,02% dalam seminggu. Nilai USDT saat ini berada di posisi US$ 0,9988. Binance Coin (BNB) juga mengalami penurunan kecil sebesar 0,06% dalam sehari, dengan penurunan mingguan mencapai 5,79% di harga US$ 678,81. USDC juga hampir tidak bergerak dengan penurunan 0,01% dalam 24 jam.

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Volatilitas Tinggi Pada Solana Dan Xrp

Di antara altcoin dengan kapitalisasi besar, XRP mengalami penurunan harga yang cukup dalam. Aset ini melemah 0,34% dalam 24 jam terakhir dan tercatat anjlok 19,52% dalam sepekan terakhir. Harga XRP saat ini berada di posisi US$ 1,05. Penurunan tajam ini mengindikasikan tekanan jual yang kuat dari pihak yang memegang aset tersebut.

Solana (SOL) juga terpapar oleh tren penurunan yang sama. Dalam 24 jam terakhir, harga SOL turun 0,04%, dan dalam seminggu terakhir, nilai aset ini terpangkas hingga 12,97%. Posisi harga SOL saat ini tercatat di US$ 83,22. Tron (TRX) menunjukkan penurunan yang lebih moderat dengan melemah 0,26% dalam sehari dan turun 1,01% dalam seminggu, berada di harga US$ 0,3165.

Hyperliquid Dan Zcash Memimpin Koreksi

Hyperliquid (HYPE) mencatatkan penurunan sebesar 0,28% dalam 24 jam terakhir. Namun, koreksi mingguan untuk aset ini cukup dalam, yaitu 14,16%, dengan harga saat ini di US$ 71,94. Di sisi lain, Zcash (ZEC) memimpin koreksi di antara daftar harga kripto jajaran teratas dengan penurunan harian 7,27%. Dalam sepekan, kinerja ZEC turun 25,59%, membuat harga aset ini berada di posisi US$ 965,75.

Sentimen Pasar Dan Implikasi Investor

Kapitalisasi pasar global aset kripto turun 0,13% menjadi US$ 2,45 triliun atau setara dengan Rp 44.269 triliun. Indikator sentimen pasar, yaitu Indeks Fear & Greed, berada di level 26 yang masuk ke dalam kategori fear atau ketakutan. Level ini menandakan bahwa investor cenderung khawatir dan memilih untuk menahan diri dari aksi beli agresif.

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