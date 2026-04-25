Harga Bitcoin Terkoreksi, Pasar Kripto Kehilangan Momentum

Harga Bitcoin mengalami penurunan moderat di tengah perlambatan momentum pasar kripto. Analisis teknikal menunjukkan potensi pergerakan harga dalam jangka pendek, tergantung pada level support dan resistensi.

Harga Bitcoin mengalami konsolidasi di tengah perlambatan momentum pasar kripto secara keseluruhan. Dalam periode 24 jam terakhir, nilai Bitcoin mencatatkan penurunan moderat sebesar 0,60 persen, mencapai angka 77.531 Dolar AS, sebagaimana dilaporkan oleh CoinMarketCap pada Sabtu, 25 April 2026.

Penurunan ini terjadi setelah periode kenaikan harga yang cukup signifikan mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Upaya Bitcoin untuk menembus area resistensi penting di sekitar 79.500 Dolar AS mengalami kegagalan, memicu aksi jual dan menyebabkan pasar cenderung bergerak dalam rentang yang sempit. Sebelumnya, Bitcoin sempat mengalami lonjakan harga sekitar 5 persen dalam satu minggu, namun momentum positif ini terhenti ketika harga mendekati level resistensi.

Bahkan, pada tanggal 22 April, terjadi koreksi harga lebih dari 3 persen, menunjukkan adanya tekanan jual yang cukup kuat. Secara analisis teknikal, posisi Bitcoin saat ini masih tergolong stabil karena harga masih berada di atas rata-rata pergerakan 7 hari, yang berada di kisaran 76.533 Dolar AS. Namun, harga belum mampu kembali menguji level tertinggi yang dicapai sebelumnya.

Indikator aktivitas pasar juga mengindikasikan adanya penurunan minat beli, tercermin dari volume perdagangan kripto yang mengalami penurunan lebih dari 12 persen dalam satu hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas jual beli di pasar kripto sedang melambat. Selain itu, sentimen pasar derivatif menunjukkan kecenderungan bearish atau negatif. Hal ini terlihat dari tingkat pendanaan yang negatif, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar trader memiliki posisi short atau bertaruh pada penurunan harga.

Selain itu, likuidasi posisi dalam 24 jam terakhir mencapai sekitar 25,4 juta Dolar AS, dengan mayoritas berasal dari posisi beli atau long. Kondisi ini mengindikasikan bahwa banyak trader yang sebelumnya optimis terhadap kenaikan harga Bitcoin justru mengalami kerugian akibat penurunan harga yang terjadi. Faktor-faktor eksternal juga turut memengaruhi pergerakan harga Bitcoin. Ketidakpastian geopolitik terkait prospek pembicaraan damai, serta kenaikan harga minyak dunia, membuat investor lebih berhati-hati dalam berinvestasi pada aset berisiko seperti kripto.

Investor cenderung memilih aset yang lebih aman atau melakukan diversifikasi portofolio untuk mengurangi risiko. Dalam jangka pendek, arah pergerakan harga Bitcoin akan sangat bergantung pada level teknikal penting. Jika Bitcoin mampu mempertahankan posisinya di atas area support antara 76.000 hingga 76.500 Dolar AS, ada potensi harga untuk kembali naik dan menguji area resistensi di sekitar 79.468 Dolar AS.

Namun, jika harga berhasil menembus di bawah level support 76.000 Dolar AS, tekanan jual berpotensi meningkat secara signifikan dan mendorong harga turun menuju level support berikutnya di sekitar 73.900 Dolar AS. Oleh karena itu, investor dan trader perlu memantau dengan cermat pergerakan harga Bitcoin di sekitar level-level teknikal ini. Selain itu, pelaku pasar juga disarankan untuk memperhatikan aliran dana ke ETF Bitcoin spot sebagai indikator penting yang menunjukkan minat investor institusional terhadap pasar kripto.

Peningkatan aliran dana ke ETF Bitcoin spot dapat mengindikasikan bahwa investor institusional semakin yakin dengan potensi jangka panjang Bitcoin, sementara penurunan aliran dana dapat mengindikasikan adanya kekhawatiran atau ketidakpastian di kalangan investor institusional. Secara keseluruhan, pasar kripto saat ini berada dalam kondisi yang dinamis dan penuh dengan ketidakpastian. Investor dan trader perlu melakukan analisis yang cermat dan mempertimbangkan berbagai faktor sebelum mengambil keputusan investasi





