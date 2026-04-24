Harga Bitcoin Tembus 79.500 Dolar AS di Tengah Ketegangan AS-Iran

Harga Bitcoin melonjak ke 79.500 dolar AS di Indodax didorong oleh permintaan institusional, *short squeeze*, dan ketidakpastian geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran. Analis Indodax menilai ini menandakan kematangan pasar kripto.

Harga Bitcoin melonjak signifikan mencapai 79.500 dolar AS di platform perdagangan Indodax pada akhir April 2026, sebuah pencapaian yang terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran .

Kenaikan harga aset kripto terkemuka ini tidak semata-mata disebabkan oleh faktor eksternal seperti konflik, melainkan juga oleh kombinasi faktor internal yang menunjukkan kematangan pasar dan perubahan perilaku investor. Lonjakan harga ini terutama didorong oleh dua hal utama: permintaan institusional yang terus meningkat melalui produk Exchange Traded Fund (ETF) spot Bitcoin, dan fenomena teknikal yang dikenal sebagai *short squeeze*.

Arus masuk dana yang konsisten ke dalam pasar kripto secara keseluruhan mencerminkan kepercayaan investor yang semakin besar terhadap Bitcoin sebagai aset *safe haven* di tengah ketidakpastian global dan kebijakan moneter Amerika Serikat yang dinamis. Indodax mengamati bahwa penguatan harga Bitcoin terjadi bertepatan dengan eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Laporan menunjukkan bahwa Iran menolak melanjutkan negosiasi dengan Amerika Serikat, meskipun sebelumnya terdapat upaya untuk memperpanjang gencatan senjata.

Situasi ini, yang mengindikasikan potensi ketidakstabilan regional yang lebih lanjut, seharusnya memicu *risk-off sentiment* di pasar keuangan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Bitcoin menunjukkan ketahanannya dan bahkan mengalami kenaikan harga yang substansial. Hal ini mengindikasikan bahwa pergerakan harga Bitcoin saat ini tidak lagi sepenuhnya bergantung pada sentimen risiko global, melainkan juga didukung oleh kekuatan permintaan yang semakin solid, terutama dari investor institusional yang mencari alternatif investasi di luar aset tradisional.

Sepanjang minggu tersebut, produk spot Bitcoin ETF mencatat akumulasi dana sebesar 250,22 juta dolar AS, dengan total dana kelolaan mencapai 57,95 miliar dolar AS. Angka ini menegaskan bahwa kepercayaan investor terhadap Bitcoin tetap kuat, bahkan di tengah gejolak geopolitik dan ekonomi. Peningkatan minat dari investor institusional ini menandakan bahwa Bitcoin semakin diterima sebagai bagian dari portofolio investasi yang terdiversifikasi. Antony Kusuma, Wakil Presiden INDODAX, menjelaskan bahwa kondisi ini mencerminkan perubahan struktural dalam pasar kripto yang semakin matang.

Ia menekankan bahwa pergerakan harga Bitcoin saat ini tidak hanya dipengaruhi oleh sentimen jangka pendek, tetapi juga oleh permintaan yang konsisten dari investor institusional, yang terlihat jelas dari arus masuk dana melalui produk spot ETF.

'Di tengah ketidakpastian global, kondisi ini justru dimanfaatkan oleh sebagian investor sebagai momentum akumulasi. Hal ini menjadi salah satu faktor utama yang menopang harga, meskipun volatilitas jangka pendek tetap perlu diantisipasi dan dikelola dengan hati-hati,' ujarnya. Selain faktor geopolitik, dinamika kebijakan moneter Amerika Serikat juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi pergerakan pasar. Ketidakpastian mengenai arah suku bunga di tengah inflasi yang masih belum sepenuhnya terkendali membuat pelaku pasar cenderung lebih berhati-hati terhadap aset berisiko, termasuk kripto.

Namun, meningkatnya penerimaan terhadap aset digital sebagai bagian integral dari sistem keuangan modern memberikan sentimen positif bagi prospek jangka panjang industri kripto. Selain itu, fenomena *short squeeze* juga berkontribusi pada kenaikan harga. Banyak investor yang sebelumnya mengambil posisi jual (short) terpaksa menutup posisi mereka ketika harga mulai naik, yang secara otomatis meningkatkan permintaan dan mempercepat laju kenaikan harga.

Secara keseluruhan, kombinasi faktor geopolitik, makroekonomi, dan masuknya dana institusional menunjukkan bahwa Bitcoin semakin dilirik sebagai alternatif investasi yang menarik di tengah ketidakpastian global. Antony Kusuma menambahkan, 'Bagi kami, kondisi ini merupakan bagian dari dinamika pasar yang perlu disikapi secara bijak. Oleh karena itu, kami mengimbau agar setiap keputusan investasi tetap didasarkan pada pemahaman yang matang serta pengelolaan risiko yang terukur,





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bitcoin Harga Bitcoin ETF Bitcoin Indodax Amerika Serikat Iran Kripto Investasi Short Squeeze Geopolitik

United States Latest News, United States Headlines

