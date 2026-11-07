Harga Bitcoin Melemah, Kapitalisasi Pasar Kripto Global Turun 0,26%

Harga Bitcoin turun 0,54% dalam 24 jam terakhir menurut CoinMarketCap, sementara kapitalisasi pasar kripto global turun 0,26% menjadi US$ 2,55 triliun.

Harga Bitcoin, kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar, turun 0,54% dalam 24 jam terakhir berdasarkan data CoinMarketCap. Dalam sepekan, harga Bitcoin merosot 2,02%, sehingga pelemahan aset digital paling besar ini juga terlihat dalam periode yang lebih panjang.

Data yang sama mencatat pergerakan sejumlah aset kripto utama yang cenderung melemah. Dari sepuluh aset yang dirinci, tujuh di antaranya mencatat penurunan harga selama tujuh hari, sementara sisanya bergerak naik tipis atau menguat terbatas.

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Harga Bitcoin dan Ethereum Melemah Tipis

Bitcoin turun 0,54% dalam 24 jam terakhir dan merosot 2,02% selama sepekan. Penurunan mingguan Bitcoin menjadi yang paling dalam di antara aset berkapitalisasi besar yang dirinci dalam data tersebut.

Ethereum melemah 0,13% dalam 24 jam terakhir dan turun 0,22% selama tujuh hari. Harga Ethereum (ETH) saat ini berada di posisi US$ 2.239,31 atau Rp 40,55 juta.

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Binance Coin (BNB) naik 0,12% dalam 24 jam terakhir, tetapi selama sepekan harganya susut 1,91%. Kini harga BNB berada di posisi US$ 693,65 atau Rp 12,56 juta.

Solana, XRP, dan Hyperliquid Tertekan Pekan Ini

XRP mencatat koreksi terbesar dalam 24 jam terakhir dengan penurunan 3,28%, sedangkan Hyperliquid (HYPE) anjlok 11,66% selama tujuh hari. Kedua aset ini termasuk yang paling tertekan dalam data CoinMarketCap tersebut.

Selama tujuh hari terakhir, harga XRP turun 6,32%. Saat ini harga XRP berada di posisi US$ 1,17.

Solana (SOL) naik tipis 0,07% dalam 24 jam terakhir, tetapi selama tujuh hari harganya merosot 6,69%. Harga SOL berada di posisi US$ 90,20.

Hyperliquid (HYPE) naik 1,95% dalam 24 jam terakhir, namun selama tujuh hari harganya anjlok 11,66% dan menjadi salah satu penurunan terbesar. Harga HYPE berada di posisi US$ 78,91.

Zcash (ZEC) menguat 1,81% dalam 24 jam terakhir dan naik 4,17% selama sepekan, dengan harga US$ 1.341,16. Sebaliknya, TRON turun 0,20% dalam sehari dan terpangkas 1,27% dalam sepekan, dengan harga US$ 0,3177.

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Stablecoin Stabil dan Kapitalisasi Pasar Turun

Stablecoin USDT dan USDC bergerak sangat terbatas di kisaran US$ 1, sementara kapitalisasi pasar kripto global turun 0,26% menjadi US$ 2,55 triliun. Pergerakan kecil pada stablecoin ini mencerminkan perilakunya sebagai aset yang dipatok pada nilai dolar.

Tether (USDT) naik 0,02% dalam 24 jam terakhir dan menguat 0,01% selama sepekan, dengan harga US$ 0,9986. USDC naik 0,01% dalam 24 jam terakhir dan menguat 0,02% selama sepekan, dengan harga US$ 0,9998.

Kapitalisasi pasar kripto global turun 0,26% menjadi US$ 2,55 triliun atau Rp 46.175 triliun. Angka ini menjadi gambaran total nilai seluruh aset kripto yang tercatat dalam data CoinMarketCap.

Indeks fear and greed berada di level 31 yang masuk kategori fear atau takut. Kondisi ini menggambarkan sentimen pasar yang masih berhati-hati di tengah pergerakan harga yang beragam.

Dengan CoinMarketCap sebagai rujukan, pembaca dapat membandingkan pergerakan harga setiap aset dalam rentang 24 jam dan sepekan. Perbandingan tersebut menjadi acuan awal untuk memahami arah pasar kripto pada periode data ini.