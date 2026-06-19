Harga Bitcoin dan Sejumlah Altcoin Turun, Stellar Naik Tegak

Pasar kripto mengalami tekanan turun pada 19 Juni 2026 dengan BitcoinarXiv 2,12% dan hampir semua aset utama ikut merosot. Namun, Stellar (XLM) mencatat kenaikan signifikan 5,82% menjadi aset terbaik dalam daftar.

Bitcoin (BTC) sebagai kripto terbesar dunia masih memimpin kapitalisasi pasar. Namun, aset ini terkoreksi dalam 24 jam terakhir. Pelemahan juga terjadi pada sejumlah aset utama lain seperti Ethereum (ETH), BNB, XRP, hingga Solana (SOL).

Mengutip Coinmarketcap.com, Jumat (19/6/2026) Bitcoin (BTC) masih menjadi aset digital dengan kapitalisasi pasar terbesar, yakni US$ 1,26 triliun. Meski demikian, harga BTC turun 2,12% dalam 24 jam terakhir ke level US$ 62.932,89. Koreksi ini menunjukkan investor masih cenderung berhati-hati terhadap aset berisiko. Di posisi kedua, Ethereum (ETH) mencatat kapitalisasi pasar sebesar US$ 206,24 miliar.

Kripto terbesar kedua tersebut turun 2,36% dan diperdagangkan pada level US$ 1.702,42. Pelemahan ETH sejalan dengan sentimen negatif yang melanda pasar kripto secara umum. Sementara itu, Tether (USDT) yang merupakan stablecoin terbesar dunia memiliki kapitalisasi pasar US$ 186,28 miliar. Harga USDT relatif stabil di US$ 0,9989 dengan koreksi tipis 0,01%.

BNB menempati posisi keempat dengan kapitalisasi pasar mencapai US$ 78,06 miliar. Harga aset ini turun cukup dalam sebesar 3,51% menjadi US$ 578,92. Berbeda dengan aset lainnya, USD Coin (USDC) justru berhasil menguat 0,02% ke level US$ 0,9998. Stablecoin ini memiliki kapitalisasi pasar sebesar US$ 74,94 miliar dan menjadi salah satu dari sedikit aset yang mampu bertahan di zona hijau selama 24 jam terakhir.

XRP berada di posisi keenam dengan kapitalisasi pasar mencapai US$ 71,37 miliar. Harga XRP terkoreksi 3,35% dalam sehari terakhir menjadi US$ 1,14. Untuk Solana (SOL) mengikuti di posisi ketujuh dengan kapitalisasi pasar US$ 40,47 miliar. Kripto ini turun 3,27% ke level US$ 69,67.

TRON (TRX) mencatat kapitalisasi pasar sebesar US$ 30,33 miliar. Harga TRX relatif stabil dibanding aset lain dengan penurunan tipis 0,04% menjadi US$ 0,3199. Kinerja tersebut menjadikan TRX salah satu aset yang paling tahan terhadap gejolak pasar. Di sisi lain, Hyperliquid (HYPE) menjadi salah satu aset dengan koreksi terdalam dalam daftar ini.

Dengan kapitalisasi pasar US$ 17,43 miliar, harga HYPE merosot 5,09% ke level US$ 68,48 dalam 24 jam terakhir. Dogecoin (DOGE) juga bergerak di zona merah. Meme coin terbesar tersebut memiliki kapitalisasi pasar US$ 14,21 miliar dan turun 3,11% menjadi US$ 0,08333. Koreksi DOGE mencerminkan berkurangnya minat investor terhadap aset berisiko tinggi.

UNUS SED LEO (LEO) mencatat kapitalisasi pasar sebesar US$ 8,83 miliar. Harga token ini turun 0,83% menjadi US$ 9,59, menjadikannya salah satu aset dengan koreksi paling terbatas dalam kelompok kapitalisasi besar. Stellar (XLM) menjadi bintang pada perdagangan 24 jam terakhir. Dengan kapitalisasi pasar mencapai US$ 8,02 miliar, harga XLM melonjak 5,82% ke level US$ 0,2380.

Penguatan tersebut menjadikan XLM sebagai aset dengan kinerja terbaik dalam daftar. Sementara itu, Zcash (ZEC) justru mengalami tekanan paling dalam di kelompok ini. Kapitalisasi pasar ZEC tercatat US$ 7,60 miliar, sementara harganya anjlok 6,42% menjadi US$ 453,59. Untuk Cronos (CC) memiliki kapitalisasi pasar sebesar US$ 6,20 miliar.

Harga aset ini melemah 1,62% ke level US$ 0,1595. Untuk Monero (XMR) melengkapi daftar dengan kapitalisasi pasar US$ 6,09 miliar. Harga XMR terkoreksi 3,33% menjadi US$ 325,50





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