Harga Beras Tertinggi Riwayat, NTP Petani Naik tapi Perikanan Terbenam

Data BPS Mei 2026 menunjukkan harga beras di semualevel pasar mencapai puncak tertinggi, sementara Nilai Tukar Petani (NTP) nasional meningkat dipicu kenaikan harga gabah. Namun, perbaikan NTP tidak merata: perikanan justru mengalami penurunan.

Harga beras kembali menunjukkan tren kenaikan pada Mei 2026 setelah mengalami tekanan pada bulan-bulan sebelumnya. Kenaikan tersebut terjadi di seluruh rantai pasaran mulai dari tingkat penggilingan, grosir, hingga eceran.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan harga beras di penggilingan mencapai Rp13.765 per kilogram, di grosir Rp14.574 per kilogram, dan di eceran Rp15.358 per kilogram. Angka ini merupakan poziom tertinggi dalam data histories beberapa tahun terakhir. Secara bulanan, harga di penggilingan naik 0,58%, grosir 0,68%, dan eceran 0,38%. Dalam perbandingan tahunan, kenaikannya lebih signifikan; respectively 8,10%, 6,11%, dan 4,55% dibandingkan Mei tahun lalu.

Kenaikan harga beras tentu berdampak besar bagi konsumen karena beras merupakan makanan pokok utama bagi hampir semua rumah tangga di Indonesia. Bagi kelompok berpendapatan rendah, kenaikan harga pokok ini dapat menggerus daya beli mereka dan meningkatkan pengeluaran keluarga untuk pangan. Di sisi lain, kenaikan harga beras memberi dampak positif bagi petani. Indikator kesejahteraan petani, Nilai Tukar Petani (NTP), naik menjadi 127,73 pada Mei 2026 atau tumbuh 1,99% dari bulan sebelumnya.

Kenaikan tersebut didorong oleh pertumbuhan Indeks Harga Terima Petani (It) sebesar 2,53% menjadi 163,16, sementara Indeks Harga Bayar Petani (Ib) hanya naik 0,53% menjadi 127,74. Dengan kata lain, pendapatan petani dari hasil pertaniannya meningkat lebih cepat daripada kenaikan biaya konsumsi dan input produksi yang harus mereka keluarkan. Kenaikan harga gabah menjadi faktor utama yang mendorong NTP, khususnya pada subsektor tanaman pangan yang naik 1,34% menjadi 113,79.

Hal ini menunjukkan bahwa Spectra harga beras di pasar retail akhirnya dapat diterjemahkan menjadi peningkatan pendapatan bagi petani di tingkat hulu, berbeda dengan pola masa lalu di mana laba seringMeasurement" diserap oleh perantara. Namun, perbaikan NTP tidak merata di seluruh subsektor pertanian. Hortikultura mencatat peningkatan besar dengan NTP naik 7,08% menjadi 140,58, sedangkan perkebunan rakyat tetap menjadi subsektor dengan NTP tertinggi secara absolut di 164,24 didukung harga karet dan kakao. Sektor peternakan hanya mengalami kenaikan tipis.

Kontras terlihat pada subsektor perikanan di mana Nilai Tukar Petani justru menurun. Nilai Tukar Petani Perikanan turun 0,64% menjadi 107,01, Nilai Tukar Nelayan 107,48 (turun 0,47%), dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan turun 0,90% menjadi 106,25. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun harga beras dan beberapa komoditas lainnya nose, pelaku usaha perikanan belum merasakan manfaatnya, sehingga kesenjangan antar sektor pertanian masih terus321" memang





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Harga Beras Nilai Tukar Petani NTP BPS Gabah Hortikultura Perikanan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Harga Sempat Anjlok, Serapan TBS Kelapa Sawit di Tingkat Petani Didorong Sesuai AturanSeluruh pelaku industri sawit diminta tetap menjalankan transaksi perdagangan secara normal dengan mengacu pada harga yang terbentuk secara wajar.

Read more »

Harga Beras Asia Melonjak 20 Persen, Perang dan Ancaman El Nino Bikin Pasokan TerancamHarga beras Asia melonjak 20 persen sepanjang Mei 2026. Perang, mahalnya pupuk dan energi, serta ancaman El Nino membayangi produksi. Baca di sini selengkapnya

Read more »

Terpopuler: Harga BBM 1 Juni 2026, Mitsubishi Legendaris Siap Lahir Lagi, Harga Motor Suzuki TerbaruMulai dari perubahan harga BBM awal bulan, kabar kebangkitan model legendaris Mitsubishi, hingga daftar harga terbaru motor Suzuki yang banyak dicari orang.

Read more »

BPS: Harga Beras Naik per Mei 2026, Dari Penggilingan hingga EceranBPS melaporkan kalau harga beras melonjak per Mei 2026. Kenaikan harga beras ini berlaku untuk semua lini mulai dari penggilingan, grosir, hingga eceran.

Read more »