Harga beli emas batangan di Galeri 24 turun stagnan pada perdagangan hari ini. Harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram dibanderol Rp 2.729.000, sedangkan harga emas UBS 1 gram berada di level Rp 2.759.000 per gram.

Harga Beli Emas Batangan di Galeri 24 Turun Stagnan pada Senin 8 Juni 2026. Harga emas batangan yang dijual di Galeri 24 turun stagnan pada perdagangan hari ini.

UBS dengan ukuran yang beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram. Harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram dibanderol Rp 2.729.000 atau stagnan dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di level Rp 2.729.000 per gram. Atau tak bergerak dari posisi kemarin sebesar Rp 2.848.000. Selanjutnya, harga emas UBS 1 gram berada di level Rp 2.759.000 per gram, tak bergerak dibandingkan harga sebelumnya yang tercatat Rp 2.759.000 per gram.

Berikut harga emas dalam satuan gram dan mata uang Rupiah (Rp) untuk merek UBS, Antam, Antam Retro, dan Galeri 24 yang dijual di Pegadaian pada Senin 8 Juni 2026. Untuk Anda yang ingin menjual emasnya kembali, berikut harga buyback yang tertera di galeri 24 milik Pegadaian per Senin 8 Juni 2026





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Harga Emas Galeri 24 Pegadaian Harga Buyback

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