Harga BBM Swasta Melonjak Drastis, Tembus Rp 30.000 Per Liter

Harga BBM diesel di SPBU BP Indonesia dan Vivo mengalami kenaikan signifikan pada 2 Mei 2026, mencapai lebih dari Rp 30.000 per liter. Sementara harga BBM gasoline di kedua SPBU tersebut masih stabil. Stok BBM Vivo di Jakarta dan Tangerang dilaporkan banyak yang kosong.

Harga bahan bakar minyak ( BBM ) dari stasiun pengisian bahan bakar umum ( SPBU ) swasta, yaitu BP Indonesia dan Vivo , mengalami kenaikan signifikan pada hari Sabtu, 2 Mei 2026.

Kenaikan harga ini terutama dirasakan pada produk bahan bakar diesel, yang tembus hingga lebih dari Rp 30.000 per liter. BP-AKR, melalui akun Instagram resminya @bp_idn, mengkonfirmasi bahwa harga BBM BP Ultimate Diesel (CN 53) melonjak lebih dari 100 persen, dari Rp 14.610 per liter menjadi Rp 30.890 per liter.

Meskipun demikian, BP-AKR tetap mempertahankan harga untuk dua produk BBM jenis gasoline, yaitu BP 92 (RON 92) seharga Rp 12.390 per liter dan BP 95 (RON 95) seharga Rp 12.930 per liter. Langkah serupa juga diambil oleh Vivo, yang mengumumkan kenaikan harga untuk produk BBM dieselnya, Diesel Primus (CN 51). Berdasarkan laporan dari akun Instagram resmi @spbuvivo, harga Diesel Primus kini dibanderol Rp 30.890 per liter, naik Rp 16.280 dari harga sebelumnya Rp 14.610 per liter.

Namun, Vivo tidak melakukan penyesuaian harga untuk BBM jenis gasoline, Revvo 92 (RON 92), yang tetap dijual dengan harga Rp 12.390 per liter. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa meskipun harga terbaru telah diumumkan, stok BBM di SPBU Vivo terpantau banyak yang kosong, terutama di wilayah Jakarta dan Tangerang. Hal ini dikonfirmasi oleh beberapa warganet melalui akun media sosial resmi Vivo. Salah satu pengguna melaporkan bahwa stok BBM seringkali tidak tersedia, bahkan pada jam kerja pagi hari di daerah Cideng.

Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bagi konsumen yang mengandalkan SPBU Vivo untuk kebutuhan bahan bakar mereka. Sebagai perbandingan, pada tanggal 1 Mei 2026, atau saat peringatan May Day, PT Pertamina (Persero) belum melakukan penyesuaian harga BBM. Harga BBM subsidi maupun non-subsidi masih sama dengan harga pada tanggal 18 April 2026. Misalnya, di DKI Jakarta, harga Pertamax masih dipertahankan di Rp 12.300 per liter, Pertalite tetap Rp 10.000 per liter, dan Solar Subsidi Rp 6.800 per liter.

Pertamax Turbo juga masih dibanderol Rp 19.400 per liter. Sebelumnya, BBM non-subsidi ini telah mengalami kenaikan sebesar Rp 6.300 pada tanggal 18 April 2026, dari Rp 13.100 per liter menjadi Rp 19.400 per liter. Harga BBM non-subsidi jenis gasoil juga tidak mengalami perubahan, dengan Dexlite tetap Rp 23.600 per liter dan Pertamina Dex Rp 23.900 per liter. Dexlite sebelumnya melonjak dari Rp 14.200 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp 14.500 per liter pada pertengahan April.

PT Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk mengutamakan keandalan layanan dan kesinambungan distribusi energi nasional. Kenaikan harga BBM oleh SPBU swasta ini terjadi di tengah upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga energi dan memastikan ketersediaan pasokan BBM bagi masyarakat. Perbedaan harga yang signifikan antara BBM dari SPBU swasta dan Pertamina dapat mendorong konsumen untuk beralih ke Pertamina, terutama jika stok di SPBU swasta terbatas.

Pemerintah terus memantau perkembangan harga BBM global dan domestik untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melindungi konsumen dan menjaga stabilitas ekonomi. Selain itu, penting bagi SPBU swasta untuk memastikan ketersediaan stok BBM yang cukup agar dapat memenuhi permintaan konsumen. Kenaikan harga BBM ini tentu akan berdampak pada berbagai sektor, termasuk transportasi, industri, dan perekonomian secara keseluruhan. Masyarakat diharapkan dapat bijak dalam menggunakan BBM dan mencari alternatif transportasi yang lebih efisien.

Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan solusi yang komprehensif untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM ini, seperti memberikan subsidi atau bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ketersediaan energi yang terjangkau dan berkelanjutan merupakan kunci untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat





