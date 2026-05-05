Harga BBM Subsidi Tetap Stabil, BBM Non-Subsidi Mengalami Kenaikan

Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak akan naik, sementara BBM non-subsidi mengalami penyesuaian harga mengikuti pasar. Berita lain meliputi penyelamatan dana korban scam, migrasi WNI, dan perkembangan ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa harga Bahan Bakar Minyak ( BBM ) bersubsidi seperti bensin, solar, dan LPG akan tetap stabil meskipun ada tekanan harga energi global.

Ia menyatakan dengan tegas bahwa tidak akan ada kenaikan harga untuk BBM bersubsidi tersebut. Penyesuaian harga hanya akan dilakukan pada BBM industri atau yang diperuntukkan bagi masyarakat mampu, dan penyesuaian tersebut akan mengikuti harga pasar serta peraturan Menteri ESDM tahun 2022. Pernyataan ini disampaikan Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada hari Selasa, 5 Mei 2026. Kenaikan harga justru terjadi pada BBM non-subsidi, terutama solar yang banyak digunakan oleh sektor industri.

Beberapa SPBU swasta telah menjual solar dengan harga mencapai Rp30.000 per liter. Sebagai contoh, Vivo Energy Indonesia menjual Diesel Primus seharga Rp30.890 per liter, sementara Revvo 92 dibanderol Rp12.390 per liter per tanggal 1 Mei 2026. SPBU BP juga menerapkan harga serupa, dengan BP Ultimate Diesel dijual Rp30.890 per liter dan BP 92 seharga Rp12.390 per liter.

Selain itu, Pertamina juga melakukan penyesuaian harga untuk produk non-subsidi, dengan Pertamax Turbo naik menjadi Rp19.900 per liter, Dexlite menjadi Rp26.000 per liter, dan Pertamina Dex menjadi Rp27.900 per liter. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaiman, menjelaskan bahwa lonjakan harga ini disebabkan oleh gejolak geopolitik global yang masih fluktuatif. Pemerintah saat ini lebih memprioritaskan menjaga ketersediaan pasokan energi daripada mengendalikan harga, memastikan stok aman menjadi fokus utama.

Selain isu harga BBM, terdapat beberapa berita penting lainnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil menyelamatkan dana korban penipuan (scam) sebesar Rp614,3 miliar dan memblokir ratusan ribu rekening. Pengawasan keuangan diperketat untuk melindungi masyarakat dari kejahatan finansial digital. Terjadi peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang bermigrasi ke luar negeri, yang tercermin dari maraknya tagar #KaburAjaDulu di media sosial.

PT Pegadaian meraih penghargaan Contact Center Service Excellence Award (CCSEA) dalam kategori Multifinance Call Center pada ajang Top CX Brand Award - CXTRAORDINARY EVENING 2026. Prudential Syariah memberikan tips kepada orang tua siswa dalam menghadapi tahun ajaran baru 2026-2027. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan langkah-langkah pemerintah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika global. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat sebesar 1,22 persen atau 85,15 poin, ditutup pada level 7.057,11.

Bank-bank sentral di berbagai negara menyesuaikan strategi mereka untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk dengan menjual emas. Bank Indonesia (BI) memberikan pernyataan terkait pelemahan nilai tukar rupiah yang mencapai Rp 17.400-an. Harga emas Antam mengalami penurunan menjadi Rp 2.760.000 per gram. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, memberikan komentar terkait Project Freedom Amerika Serikat di Selat Hormuz.

Seorang calon haji tertua dari Karanganyar, Harsono (90), akhirnya berangkat haji setelah menabung sejak 2010. Terdapat trik menggunakan lem super dan serbuk kopi untuk menutup retakan. Kampus Ciputra Surabaya mengembangkan sistem kampus inklusif dengan berkolaborasi dengan Kemensos dan platform CEDX





