Harga BBM Pertamina Nonsubsidi 1 Juni 2026: Dex Series Turun, Pertamax Turbo Naik

Pertamina Patra Niaga umumkan penyesuaian harga BBM nonsubsidi per 1 Juni 2026. Dexlite dan Pertamina Dex turun Rp 3.000, sedangkan Pertamax Turbo naik Rp 2.000. Juga klarifikasi hoaks larangan merek mobil isi Pertalite.

PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan penyesuaian harga bahan bakar minyak ( BBM ) nonsubsidi jenis diesel dan bensin yang berlaku mulai 1 Juni 2026. Dalam pengumuman resmi yang disampaikan Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV.

Dumatubun, harga Dexlite dan Pertamina Dex mengalami penurunan, sementara Pertamax Turbo justru mengalami kenaikan. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan dinamika harga energi global serta formula harga yang ditetapkan pemerintah. Roberth menegaskan bahwa penyesuaian dilakukan secara berkala untuk menjaga keberlanjutan penyediaan energi nasional dan mendukung mobilitas masyarakat. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan masyarakat dapat menikmati BBM berkualitas dengan harga yang kompetitif.

Secara rinci, harga Dexlite turun dari Rp 26.000 per liter menjadi Rp 23.000 per liter, memberikan penurunan signifikan sebesar Rp 3.000. Sementara itu, Pertamina Dex juga mengalami penurunan harga dari Rp 28.000 per liter menjadi Rp 25.000 per liter, turun Rp 3.000. Namun, untuk produk bensin non-subsidi Pertamax Turbo, harganya justru naik dari Rp 30.000 per liter menjadi Rp 32.000 per liter, atau meningkat Rp 2.000.

Roberth menjelaskan bahwa penyesuaian ini mengacu pada fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah, serta mempertimbangkan daya beli masyarakat. Pertamina berkomitmen untuk terus menyediakan energi yang andal dan mudah diakses di seluruh Indonesia. Di tengah pengumuman ini, beredar kabar viral di media sosial mengenai daftar merek mobil yang dilarang mengisi Pertalite mulai 1 Juni 2026. Namun, Pertamina dengan tegas menyatakan bahwa informasi tersebut adalah hoaks.

Roberth mengimbau masyarakat untuk tidak termakan isu yang belum terverifikasi kebenarannya. Pertamina memastikan bahwa tidak ada pembatasan merek kendaraan tertentu dalam pengisian BBM nonsubsidi. Masyarakat diharapkan selalu mengecek informasi resmi melalui kanal komunikasi Pertamina. Ke depannya, Pertamina Patra Niaga akan terus memantau perkembangan pasar energi global dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga BBM di seluruh wilayah Indonesia, demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional





