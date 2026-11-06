Harga BBM Malaysia Turun Periode 5-11 November 2026

Kementerian Kewangan Malaysia resmi menurunkan harga BBM RON97, RON95, dan diesel untuk periode 5 hingga 11 November 2026.

Kementerian Kewangan Malaysia secara resmi mengumumkan penurunan harga eceran bahan bakar minyak non subsidi untuk periode 5 November hingga 11 November 2026. Penyesuaian harga ini mencakup tiga jenis bahan bakar utama, yaitu RON97, RON95, dan diesel. Kebijakan tersebut diterapkan berdasarkan mekanisme penetapan harga otomatis yang mempertimbangkan dinamika pasar global dan regional.

Mekanisme Penurunan Harga BBM Non Subsidi

Penurunan harga tersebut berlaku efektif mulai 5 November 2026 hingga 11 November 2026. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian Kewangan Malaysia, harga eceran RON97 mengalami penurunan sebesar 20 sen per liter. Sementara itu, harga eceran RON95 dan solar tanpa subsidi masing-masing turun sebesar 15 sen per liter. Keputusan ini diambil melalui penerapan rumus Automatic Pricing Mechanism (APM) yang rutin digunakan untuk menyesuaikan harga bahan bakar.

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Sebelum penyesuaian baru, harga BBM RON97 berada di level RM4,90 per liter. Setelah penurunan, harga tersebut sekarang menjadi RM4,70 per liter. Untuk BBM jenis RON95, harga sebelumnya adalah RM4,42 per liter dan kini turun menjadi RM4,27 per liter. Adapun harga diesel non subsidi yang sebelumnya tercatat sebesar RM5,27 per liter, kini juga turun menjadi RM5,12 per liter. Mekanisme ini memastikan harga tetap relevan dengan kondisi pasar terkini.

Perbandingan Harga dengan Rupiah dan Indonesia

Ketika dikonversi ke mata uang Rupiah, harga BBM RON95 di Malaysia setara dengan Rp 20.929 per liter. Konversi ini menggunakan asumsi kurs sebesar Rp 4.452 per Ringgit Malaysia. Jika dibandingkan dengan harga pasaran di Indonesia, BBM di Malaysia masih tergolong lebih mahal. Sebagai perbandingan, Pertamax Green 95 yang dijual di Indonesia saat ini dibanderol dengan harga Rp 19.150 per liter.

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Perbedaan harga ini memberikan gambaran tentang variasi pasar bahan bakar di kawasan Asia Tenggara. Meskipun Malaysia menerapkan mekanisme harga otomatis, faktor kurs dan struktur pasar domestik juga memainkan peran penting dalam menentukan harga akhir bagi konsumen. Hal ini menjadi catatan penting bagi pelaku usaha dan masyarakat yang melakukan transaksi lintas negara.

Dorongan Pasokan Regional dan Tren Pasar

Penurunan harga bahan bakar di Malaysia didorong secara signifikan oleh tren penurunan harga minyak bumi regional. Pasar minyak dunia menunjukkan tanda-tanda penyederhanaan setelah adanya peningkatan pasokan bahan bakar olahan. Kementerian Kewangan Malaysia mencatat bahwa pasokan stok bensin dan solar di Singapura juga mengalami peningkatan signifikan. Singapura merupakan salah satu referensi pasar utama yang digunakan oleh Malaysia dalam penetapan harga minyak bumi domestik.

Kondisi pasar yang stabil dengan pasokan yang memadai memberikan dampak positif terhadap penurunan harga eceran. Kementerian Kewangan Malaysia menyatakan bahwa peningkatan pasokan bahan bakar, termasuk di Singapura, menjadi indikator penting dalam formulasi harga. Mekanisme ini memungkinkan pemerintah Malaysia merespons perubahan pasar global secara cepat dan tepat. Langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga bagi konsumen dan pelaku industri di Malaysia selama periode yang ditentukan.