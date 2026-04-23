Harga Batu Bara Global Melonjak: Didorong Ketegangan Geopolitik dan Permintaan Tinggi

Harga batu bara terus meroket, mencapai US$127,75 per ton, dipicu oleh ketegangan di Selat Hormuz, peningkatan permintaan dari India dan China, serta potensi perpanjangan operasional pembangkit listrik tenaga batu bara di Amerika Serikat.

Harga batu bara global terus menunjukkan tren kenaikan yang signifikan. Pada perdagangan Rabu, 23 April 2026, harga batu bara kontrak Mei ditutup pada level US$127,75 per ton, mengalami lonjakan sebesar 3,23%.

Kenaikan ini seiring dengan peningkatan harga minyak dunia, di mana harga minyak Brent kembali menembus angka US$100 per barel setelah insiden penahanan dua kapal oleh Iran di Selat Hormuz. Situasi geopolitik ini semakin memperkuat kekhawatiran akan gangguan pasokan energi global, yang pada gilirannya mendorong harga batu bara naik. Selain faktor eksternal, sejumlah kabar positif dari negara-negara konsumen utama juga turut berkontribusi pada kenaikan harga batu bara.

India, sebagai salah satu konsumen batu bara terbesar di dunia, berupaya meningkatkan produksi batu bara dalam negeri untuk memenuhi lonjakan permintaan. Kementerian Batu Bara India mengusulkan peningkatan produksi sebesar 20-25 juta ton dari tambang-tambang yang sudah beroperasi, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Menteri Negara Urusan Batu Bara dan Pertambangan, Dasari Narayana Rao, menyatakan bahwa usulan ini akan segera diajukan untuk mendapatkan persetujuan.

Pemerintah India saat ini tengah menjalankan manajemen krisis untuk mengatasi kekurangan batu bara yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan dari sektor listrik dan industri besi spons. Meskipun ada kekhawatiran dari sektor kelistrikan mengenai potensi gangguan produksi listrik akibat kekurangan batu bara, Menteri Rao meyakinkan bahwa Coal India Limited telah berhasil meningkatkan faktor beban pembangkit dan telah memasok batu bara dalam jumlah yang signifikan ke sektor listrik. Di sisi lain, Amerika Serikat juga mencatat perkembangan positif dalam industri batu bara.

Dua pembangkit listrik tenaga batu bara di Pennsylvania, Conemaugh dan Keystone, berpotensi untuk terus beroperasi hingga tahun 2032, lebih lama dari jadwal penutupan sebelumnya pada Desember 2028, berkat kesepakatan hukum baru terkait emisi dan peningkatan peralatan. Kapasitas gabungan kedua pembangkit ini mencapai 3.400 megawatt, yang dinilai krusial untuk menjaga keandalan pasokan listrik regional. Permintaan yang kuat juga datang dari China, di mana pasar batu bara termal impor kembali menguat.

Peningkatan tender utilitas listrik, didorong oleh pemulihan konsumsi dan pasokan yang ketat dari Indonesia, menjadi pemicu utama kenaikan harga. Pelaku pasar mencatat bahwa penambang di Indonesia memiliki ketersediaan spot yang terbatas karena sebagian besar volume muat bulan Mei sudah terjual. Selain itu, stok batu bara impor yang dipegang oleh trader China juga berada di level rendah.

Konsumsi batu bara di pembangkit listrik utama China mengalami peningkatan, sementara stok berada di level terendah dalam empat tahun terakhir, mendorong utilitas China untuk melakukan tender agresif, terutama untuk pengiriman bulan Mei dan Juni. Meskipun pembelian kontrak jangka panjang domestik meningkat, utilitas China tetap mencari kargo impor spot yang kompetitif. Harga batu bara dengan kalori rendah dan tinggi sama-sama mengalami kenaikan.

Tender utilitas di China selatan untuk batu bara 3.800 Kcal/kg NAR menunjukkan harga sekitar CNY 563/ton CFR, sementara batu bara dengan kalori tinggi, seperti batu bara Australia 5.500 Kcal/kg NAR, diperdagangkan seharga CNY 844/ton CFR China Selatan, setara dengan US$89,11/ton basis Capesize, meskipun masih di bawah penawaran FOB yang mencapai US$92/ton. Secara keseluruhan, pasar batu bara global menunjukkan dinamika yang kompleks, dipengaruhi oleh faktor geopolitik, permintaan yang meningkat, dan kondisi pasokan yang ketat





