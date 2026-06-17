Harga Batu Bara Acuan Naik, Pemerintah Relaxasi Kuota Produksi

Harga batu bara acuan (HBA) periode II Juni 2026 naik menjadi 123,91 dolar AS per ton, dari yang sebelumnya 121,83 dolar AS per ton pada periode I Juni 2026. Pemerintah akan memberlakukan relaksasi kuota produksi batu bara menyusul kenaikan harga komoditas tersebut akibat perang Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran.

Kapal tongkang pengangkut batu bara melintas di Sungai Mahakam, Samarinda, Kalimantan Timur. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/bar Jakarta (ANTARA) - Harga batu bara acuan (HBA) periode II Juni 2026 naik menjadi 123,91 dolar AS per ton, dari yang sebelumnya 121,83 dolar AS per ton pada periode I Juni 2026.

Dikutip dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 253. K/MB.01/MEM. B/2026 yang diakses dari Jakarta, Rabu, harga komoditas batu bara naik dari 121,83 dolar AS per ton pada periode I Juni, menjadi 123,91 dolar AS per ton pada periode II Juni 2026. Data tersebut termaktub dalam Keputusan Menteri ESDM, yang membagi HBA menjadi empat kategori berdasarkan nilai kalori batu bara.

Nilai HBA, HBA I, HBA II dan HBA III untuk Periode Pertama November 2025 yang berlaku untuk tanggal 1 April–14 April 2026 adalah sebagai berikut:3. HBA II (4.100 GAR): 60,19 dolar AS per ton;Kementerian ESDM berikan kuota produksi batu bara di atas 600 juta ton Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah akan memberlakukan relaksasi kuota produksi batu bara menyusul kenaikan harga komoditas tersebut akibat perang Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran.

Bahlil menyampaikan relaksasi terukur untuk kuota produksi batu bara itu merupakan langkah pemerintah mengikuti perkembangan harga batu bara. Idealnya, tutur Bahlil, ketika harga bagus, produksi pun harus banyak untuk mendapatkan dampak yang positif. Akan tetapi, Bahlil belum menetapkan berapa kuota produksi batu bara setelah menetapkan kebijakan relaksasi





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Harga Batu Bara Acuan Kenaikan Harga Relaksasi Kuota Produksi Perang Amerika Serikat (AS) Dan Israel Dengan Kementerian ESDM

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