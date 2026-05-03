Harga Bahan Pokok Stabil Tinggi Jelang Ramadan, Inflasi April 2026 Diprediksi Naik

Menjelang bulan Ramadan, harga bahan pokok penting di Indonesia masih tinggi. Inflasi bulanan April 2026 diperkirakan meningkat akibat kenaikan harga BBM non-subsidi dan beberapa komoditas pangan strategis.

Lima hari menjelang bulan suci Ramadan , harga berbagai bahan pokok penting di Indonesia terpantau masih tinggi dan stabil setelah mengalami kenaikan dalam sebulan terakhir. Situasi ini menjadi perhatian utama menjelang periode puasa dan lebaran, di mana permintaan akan bahan-bahan tersebut biasanya meningkat signifikan.

Kenaikan harga ini diperparah oleh prediksi inflasi bulanan yang diperkirakan naik pada April 2026, sebagian besar disebabkan oleh lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi. Badan Pusat Statistik (BPS) dijadwalkan untuk mengumumkan data inflasi April 2026 pada hari Senin, 4 Mei 2026. Berdasarkan perkiraan dari 13 institusi, Indeks Harga Konsumen (IHK) diperkirakan akan mengalami inflasi sebesar 0,43% secara bulanan. Inflasi inti pada periode yang sama diperkirakan berada di level 2,40% year-on-year (yoy).

Sebagai perbandingan, pada bulan Maret 2026, Indonesia mencatat inflasi sebesar 0,41% (month-to-month/mtm), dengan inflasi tahunan sebesar 3,48% (yoy) dan inflasi inti mencapai 2,63% (yoy). Kepala ekonom Bank Maybank Indonesia, Juniman, menjelaskan bahwa kenaikan inflasi bulanan ini didorong oleh beberapa faktor utama, termasuk kenaikan harga beras, gula, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, gandum, kedelai, dan cabai merah. Selain itu, pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing juga turut berkontribusi terhadap kenaikan inflasi impor.

Namun, Juniman juga mencatat adanya penurunan harga emas dunia yang berdampak pada penurunan harga emas dan perhiasan pada bulan Maret. Pemerintah telah mengambil langkah untuk menyesuaikan harga BBM non-subsidi per 18 April 2026. Harga Pertamax Turbo mengalami kenaikan signifikan sebesar 48,1%, dari Rp13.100 per liter menjadi Rp19.400 per liter. Kenaikan harga juga terjadi pada Dexlite, yang naik 66,2% dari Rp14.200 per liter menjadi Rp23.600 per liter, serta Pertamina Dex yang naik 64,8% dari Rp14.500 per liter menjadi Rp23.900 per liter.

Dampak dari kenaikan harga BBM ini diperkirakan akan menambah tekanan inflasi dalam beberapa bulan mendatang. Kepala ekonom Bank Mandiri, Andry Asmoro, memperkirakan penyesuaian harga BBM non-subsidi dan energi akan memberikan dampak kenaikan sekitar 0,04 poin persentase terhadap inflasi bulanan. Meskipun demikian, Andry menambahkan bahwa penurunan harga cabai rawit, cabai merah, daging ayam, dan telur dapat sedikit menahan laju inflasi. Data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategi Nasional (PIHPSN) menunjukkan adanya fluktuasi harga pada berbagai bahan pangan strategis.

Rata-rata harga beras mengalami kenaikan sebesar 0,57% di bulan April, mencapai Rp15.929 per kilogram, sementara harga minyak goreng naik 2,07% menjadi Rp22.229 per kilogram. Di sisi lain, harga daging ayam mengalami penurunan sebesar 4% menjadi Rp40.511 per kilogram, harga cabai rawit merah stabil dengan penurunan 2,5% menjadi Rp32.365 per kilogram, dan harga cabai merah mengalami penurunan signifikan sebesar 13,4% menjadi Rp74.218 per kilogram.

Selain itu, lonjakan harga avtur juga turut membebani inflasi, yang kemudian berdampak pada kenaikan harga tiket pesawat sebesar 3,13% (mtm), berbanding terbalik dengan pola deflasi yang biasanya terjadi pasca-Lebaran. Ekonom Bank Danamon, Hosianna Situmorang, menjelaskan bahwa secara tahunan, inflasi diperkirakan akan melandai karena berakhirnya efek dasar (base effect) dari diskon listrik yang diberikan pada tahun sebelumnya. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok dan mengendalikan inflasi impor di tengah ketidakpastian global





