Hardiyanto Kenneth: Waspada Cuaca Ekstrem dan Dampak Kesehatan Hingga 2027

Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem, banjir, dan penyakit musiman hingga puncak musim hujan tahun 2027.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, secara tegas meminta seluruh warga untuk tidak meremehkan potensi dampak cuaca ekstrem yang sedang dan akan melanda wilayah Jakarta. Legislator ini menekankan pentingnya peningkatan kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi berbagai risiko lingkungan seperti banjir, genangan air yang luas, pohon tumbang, hingga gangguan mobilitas sehari-hari warga.

Kenneth menyatakan secara eksplisit bahwa masyarakat harus tidak menganggap remeh prakiraan peningkatan curah hujan yang telah diumumkan. Ia menuntut warga untuk mengambil langkah antisipasi sejak dini dan tidak menunggu hingga banjir benar-benar terjadi atau masyarakat menjadi korban langsung dari bencana tersebut. Sikap proaktif ini diupayakan agar kerugian harta dan nyawa dapat dicegah sejak tahap awal.

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Peringatan BMKG dan Puncak Cuaca Ekstrem 2027

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geologi (BMKG) telah memprakirakan bahwa kondisi cuaca ekstrem diprediksi akan mencapai puncaknya pada Februari 2027. Hardiyanto Kenneth mengingatkan masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi potensi peningkatan curah hujan yang diperkirakan mulai terjadi pada akhir November 2026.

Peringatan dini ini diberikan sebagai respons terhadap data meteorologis yang menunjukkan tren peningkatan intensitas hujan dalam beberapa bulan ke depan. Dengan tenggat waktu yang jelas, pemerintah daerah dan warga diharapkan memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan infrastruktur dan kesiapsiagaan individu sebelum puncak musim hujan tiba.

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Antisipasi Penyakit Musim Hujan dan Gerakan 3M Plus

Selain ancaman banjir, legislator dari fraksi PDI Perjuangan tersebut juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai berbagai penyakit yang kerap meningkat selama musim hujan. Penyakit-penyakit tersebut meliputi demam berdarah dengue (DBD), diare, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), hingga berbagai penyakit kulit yang bersifat musiman.

Ia mengajak warga untuk menjaga kebersihan lingkungan serta menerapkan pemberantasan sarang nyamuk secara konsisten melalui gerakan 3M Plus. Aksi 3M ini dimulai dengan menguras tempat penampungan air secara berkala, menutup rapat tempat penyimpanan air agar tidak menjadi tempat breeding nyamuk, serta mendaur ulang atau memanfaatkan kembali barang bekas yang berpotensi menampung air hujan.

Kenneth menegaskan bahwa musim hujan bukan hanya persoalan fisik berupa banjir, tetapi juga ancaman kesehatan serius. Karena itu, masyarakat harus menjaga kebersihan rumah dan lingkungan serta rutin melakukan pemberantasan sarang nyamuk untuk memutus rantai penularan penyakit. Pemeliharaan sanitasi lingkungan menjadi kunci utama dalam mencegah wabah penyakit yang berpotensi menyebar cepat di area padat penduduk.

Tata Cara Keselamatan di Area Banjir dan Dampak Lingkungan

Hardiyanto Kenneth mengingatkan warga, terutama mereka yang tinggal di kawasan rawan banjir, agar menghindari kontak langsung dengan air banjir. Air genangan tersebut berpotensi tercemar limbah domestik dan bakteri berbahaya yang dapat menimbulkan infeksi serius. Jika terpaksa beraktivitas di wilayah tergenang, warga disarankan menggunakan sepatu bot dan sarung tangan pelindung sebagai sarana pengamanan diri.

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Ia juga meminta masyarakat untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami demam, diare, luka terinfeksi, atau keluhan kesehatan lainnya setelah terpapar air banjir. Deteksi dini dan penanganan medis yang tepat sangat penting untuk mencegah komplikasi yang lebih berat akibat paparan kotoran dan bahan kimia dalam air banjir.

Peran Aktif Warga dalam Pengurangan Risiko Banjir

Masyarakat juga diminta berperan aktif dalam mengurangi risiko banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, kali, selokan, dan saluran drainase. Pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya merupakan salah satu faktor utama yang memperparah genangan air saat curah hujan tinggi. Kebersihan saluran air adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan warga.

Hardiyanto Kenneth menjelaskan bahwa meskipun pemerintah dan masyarakat tidak bisa mengendalikan intensitas hujan yang turun, risiko dampak bencana dapat dikurangi melalui persiapan yang matang. Infrastruktur yang berfungsi baik, edukasi yang kuat, dan koordinasi yang solid antara pemerintah daerah dan warga merupakan langkah strategis untuk meminimalisir kerugian.