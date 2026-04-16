Harapan Timnas Lolos Piala Dunia 2026 Pupus, Iran Ajukan Permintaan Baru ke FIFA

Iran dikabarkan telah mengajukan permintaan baru kepada FIFA terkait partisipasinya di Piala Dunia 2026. Langkah ini berpotensi menutup rapat peluang negara lain, termasuk Indonesia dan Italia, untuk mendapatkan tiket tambahan melalui jalur playoff darurat.

Jalan tak terduga menuju turnamen sepak bola terbesar dunia bagi beberapa negara kini mulai tertutup. Iran dikabarkan telah mengajukan permintaan baru kepada FIFA , yang berpotensi mengakhiri spekulasi mengenai peluang negara lain untuk menggantikan posisi mereka atau mendapatkan tiket tambahan.

Sebelumnya, posisi Iran di Piala Dunia 2026 sempat menjadi sorotan tajam. Ketegangan geopolitik yang memanas dengan Amerika Serikat memicu spekulasi bahwa Timnas Iran, atau yang dikenal sebagai Team Melli, bisa saja batal tampil. Kekhawatiran ini semakin menguat mengingat seluruh laga fase grup Iran dijadwalkan berlangsung di wilayah Amerika Serikat. Iran sendiri dijadwalkan akan berhadapan dengan Belgia, Mesir, dan Selandia Baru dalam babak penyisihan grup. Ketiga pertandingan ini menjadi perhatian serius bagi Federasi Sepak Bola Iran (FFIRI). Mereka menilai faktor keamanan tim menjadi pertimbangan utama yang tidak bisa diabaikan. FFIRI sempat mengajukan permintaan kepada FIFA agar pertandingan Iran dipindahkan ke negara tuan rumah lain yang dinilai lebih aman, seperti Kanada atau Meksiko. Namun, usulan tersebut sayangnya ditolak oleh badan sepak bola dunia tersebut. 'FIFA pada akhirnya memutuskan untuk tidak bisa memindahkan venue original mereka,' kata Sheinbaum, salah satu perwakilan FIFA, dalam sebuah konferensi pers di Mexico City, seperti dikutip dari Al Jazeera.

Penolakan FIFA ini sempat memicu spekulasi liar yang lebih jauh. Muncul berbagai rumor mengenai kemungkinan Iran dicoret dari turnamen, dan dari sanalah muncul wacana mengenai digelarnya playoff dadakan untuk menentukan tim pengganti. Sejumlah media internasional bahkan dengan cepat mengaitkan nama Italia sebagai kandidat utama pengganti. Status Italia sebagai tim dengan ranking FIFA tertinggi yang gagal lolos ke putaran final menjadikan mereka kandidat kuat dalam skenario ini. Di sisi lain, skenario playoff mini yang melibatkan negara-negara dari Asia dan Eropa juga sempat disebut-sebut sebagai opsi yang terbuka. Dalam skenario hipotetis ini, Timnas Indonesia digadang-gadang memiliki peluang untuk ikut serta dalam perebutan tiket tambahan. Namun, posisi skuad Garuda juga disebut belum sepenuhnya aman, karena berpotensi kalah prioritas dari Oman berdasarkan peringkat FIFA yang lebih baik. Akan tetapi, harapan negara-negara lain, termasuk Indonesia dan Italia, untuk mendapatkan tiket tambahan melalui jalur playoff darurat kini tampaknya akan pupus. Menurut laporan dari Sky Sports Italia, Iran telah menyampaikan permintaan baru kepada FIFA sebagai solusi atas polemik keikutsertaan mereka. Langkah proaktif ini diyakini menjadi sinyal kuat bahwa Iran tetap akan tampil di Piala Dunia 2026. Dengan demikian, tidak akan ada slot kosong yang perlu diperebutkan melalui playoff darurat. Jika FIFA menerima skema terbaru yang diajukan oleh Iran, maka secara otomatis peluang negara-negara lain untuk mendapatkan tiket tambahan, termasuk Indonesia dan Italia, akan tertutup sepenuhnya. Keputusan ini akan mengakhiri spekulasi dan mengkonfirmasi daftar peserta Piala Dunia 2026, meskipun detail mengenai permintaan baru Iran belum diungkapkan secara rinci kepada publik. Fokus kini akan beralih sepenuhnya pada persiapan tim-tim yang telah lolos secara normal.





