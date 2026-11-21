Haraku Ramen berkolaborasi dengan Swallow meluncurkan sandal dan menu edisi terbatas. Pelanggan mendapat promo paket makan siang diskon hingga Rp 5.000 untuk pembelian sandal.

Haraku Ramen secara resmi mengumumkan kolaborasi eksklusif dengan merek sandal legendaris Indonesia, Swallow, pada hari Jumat, 20 November 2026 di Jakarta. Kerja sama strategis ini diluncurkan tepat menjelang musim hujan dengan tujuan memberikan kenyamanan maksimal bagi konsumen dalam aktivitas sehari-hari. Kolaborasi ini menghadirkan produk barang dan makanan yang dirancang untuk melengkapi kebutuhan gaya hidup dan kuliner masyarakat urban.

Rilis Sandal Edisi Generasi Perintis

Swallow dan Haraku Ramen memperkenalkan sandal edisi khusus bertema Generasi Perintis yang memadukan identitas visual kedua merek. Desain ilustrasi eksklusif pada sandal ini menampilkan karakter Haru dan Rara yang dipilih melalui proses kurasi ketat. Pilihan warna yang tersedia dalam edisi terbatas ini adalah hijau dan merah muda dengan harga mulai dari Rp 49.000 per pasang. Konsumen dapat memperoleh produk ini di gerai Swallow yang tersebar di seluruh Indonesia.

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Pemilihan karakter Haru dan Rara sebagai wajah kolaborasi ini diilustrasikan oleh seniman lokal yang terpilih dari lebih dari 50 karya yang masuk. Sayembara yang dibuka melalui platform Threads ini berhasil menemukan ilustrator dengan visi yang paling sesuai dengan semangat merek. Karakter Haru digambarkan sebagai sosok pemuda yang gigih, sedangkan Rara menampilkan kepribadian ceria dan penuh warna. Kombinasi visual ini direpresentasikan sebagai energi positif yang ingin disalurkan oleh kedua pihak kepada publik.

Inovasi Menu Kuliner Halal Spesial

Selain produk apparel, Haraku Ramen juga menghadirkan dua varian menu baru hasil kolaborasi untuk melengkapi pengalaman kuliner pelanggan. Menu pertama adalah Chicken Crispy Donburi yang terdiri dari nasi, ayam crispy berlapis tebal, telur, saus mentai, rumput laut, dan bawang bombai. Kombinasi tekstur renyah dari tepung ayam dengan kelezatan saus mentai serta variasi dari sayuran ini menciptakan cita rasa yang harmonis dan mengenyangkan.

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Menu kedua yang diluncurkan adalah Chicken Chashu Classic Ramen dengan kuah kaldu yang memiliki keseimbangan cita rasa manis dan asin ringan. Hidangan ini menawarkan kehangatan yang cocok disantap saat cuaca sedang dingin atau hujan. Kedua menu tersebut dirancang untuk memberikan kenyamanan perut yang sejalan dengan slogan kampanye kolaborasi ini, yaitu nyaman di kaki dan hangat di hati.

Strategi Pemasaran ISMAYA GROUP dan Promo Spesial

Angellita Buulolo sebagai Assistant Marketing Manager ISMAYA GROUP menjelaskan bahwa kolaborasi ini lahir dari kesamaan visi kedua merek. Ia menegaskan bahwa Swallow dan Haraku Ramen sama-sama berkomitmen menyediakan produk yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan kedua merek untuk menjangkau konsumen dari berbagai kategori kebutuhan dalam rutinitas harian yang semakin dinamis.

Dalam rangka mendukung peluncuran ini, pelanggan dapat memanfaatkan promo paket menu RAHMAT yang ditawarkan setiap hari Senin hingga Jumat. Promo berlaku pada jam 14.00 hingga 17.00 WIB dengan harga paket sebesar Rp 25.000. Selain mendapatkan hidangan hemat, pembeli paket ini juga berhak menerima potongan harga sebesar Rp 5.000 untuk pembelian sandal edisi kolaborasi Haraku Ramen dan Swallow.