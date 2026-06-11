Hanwha Life, Save the Children Indonesia, SBM ITB, AFTECH, Bappenas, dan OJK Luncurkan Program Future Plus Indonesia: Youth Financial Literacy Program

Hanwha Life, Save the Children Indonesia, SBM ITB, AFTECH, Bappenas, dan OJK menandatangani kesepakatan bersama untuk meluncurkan Program Future Plus Indonesia: Youth Financial Literacy Program di Bandung, Jawa Barat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan remaja, khususnya di Jawa Barat yang menghadapi tantangan maraknya judi online dan pinjaman digital ilegal.

Hanwha Life , Save the Children Indonesia, SBM ITB , AFTECH , Bappenas , dan OJK menandatangani kesepakatan bersama untuk meluncurkan Program Future Plus Indonesia: Youth Financial Literacy Program di Bandung, Jawa Barat.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan remaja, khususnya di Jawa Barat yang menghadapi tantangan maraknya judi online dan pinjaman digital ilegal. Peluncuran program ditandai dengan penandatanganan kesepakatan antara Hanwha Life, Save the Children Indonesia, SBM ITB, AFTECH, Bappenas, dan OJK sebagai dasar pelaksanaan kolaborasi. Program ini didukung Bappenas dan OJK dengan target mencetak 60 siswa SMK menjadi Financial Champions yang akan mengedukasi teman sebaya mengenai pengelolaan keuangan yang aman dan bertanggung jawab.

Peluncuran program ditandai dengan penandatanganan kesepakatan antara Hanwha Life, Save the Children Indonesia, SBM ITB, AFTECH, Bappenas, dan OJK sebagai dasar pelaksanaan kolaborasi. Acara tersebut dihadiri sekitar 100 peserta dari unsur pemerintah, pendidikan, dan sektor swasta





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