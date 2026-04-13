Hansi Flick Yakin Barcelona Bisa Balikkan Keadaan Lawan Atletico Madrid

Pelatih Barcelona, Hansi Flick, menyatakan keyakinannya bahwa Barcelona dapat membalikkan keadaan melawan Atletico Madrid pada leg kedua perempat final Liga Champions. Meskipun tertinggal defisit dua gol, Flick menekankan pentingnya mentalitas, persatuan tim, dan memaksimalkan peluang untuk meraih kemenangan di Stadion Metropolitano.

Jakarta (ANTARA) - Pelatih Barcelona , Hansi Flick , menyatakan bahwa membalikkan keadaan pada leg kedua perempat final Liga Champions melawan Atlético Madrid di Stadion Metropolitano, Madrid, bukanlah hal yang mustahil.

Flick, dikutip dari laman resmi klub pada Selasa, mengungkapkan keyakinannya pada tim dan potensi untuk meraih kemenangan. Ia mengakui bahwa mereka akan menghadapi tim Atlético yang kuat dengan pemain-pemain hebat, namun ia optimis dengan peluang Barcelona. Flick menekankan pentingnya mengamankan pertahanan dan berani dalam melakukan serangan, serta memaksimalkan peluang yang ada, yang menurutnya menjadi perbedaan utama pada leg pertama.

Barcelona saat ini berada dalam posisi yang sulit setelah kalah 0-2 dari Atlético Madrid pada leg pertama yang berlangsung di Camp Nou. Misi untuk membalikkan keadaan menjadi sangat berat, namun Flick menegaskan bahwa sikap dan mentalitas yang tepat sangat krusial bagi timnya.

Pelatih berkebangsaan Jerman tersebut menekankan pentingnya persatuan di dalam tim, dengan harapan pemain seperti Lamine Yamal dan kolega dapat menunjukkan performa terbaik mereka. Flick mendorong kepercayaan diri dan koneksi yang kuat antar pemain sebagai kunci keberhasilan. Ia menjelaskan bahwa pertahanan yang solid bukan hanya tanggung jawab empat bek, melainkan seluruh tim, yang harus bekerja sama menutup ruang dan menjaga lini pertahanan. Barcelona harus bermain sebagai satu kesatuan, saling mendukung, dan memiliki mentalitas pemenang.

Untuk dapat melaju ke semifinal Liga Champions, Barcelona harus meraih kemenangan dengan selisih minimal tiga gol pada leg kedua. Flick menyadari tantangan berat yang dihadapi, tetapi ia tetap optimis dan yakin dengan kemampuan timnya untuk mencapai tujuan tersebut. Persiapan yang matang, strategi yang tepat, dan mentalitas yang kuat akan menjadi kunci bagi Barcelona untuk mewujudkan misi mereka di Madrid.

Menjelang pertandingan krusial ini, Flick dan timnya telah melakukan berbagai persiapan intensif untuk memastikan mereka siap menghadapi tekanan dan tantangan yang akan dihadapi di Stadion Metropolitano. Analisis mendalam terhadap kekuatan dan kelemahan Atlético Madrid telah dilakukan, serta perencanaan strategi khusus untuk memaksimalkan potensi serangan dan meminimalisir peluang bagi lawan. Flick juga terus memotivasi para pemainnya untuk tetap fokus, disiplin, dan percaya pada kemampuan diri mereka sendiri. Ia menekankan pentingnya bermain dengan determinasi tinggi, keberanian, dan semangat juang yang tak kenal menyerah.

Selain itu, Flick juga memberikan perhatian khusus pada aspek mental pemain, memberikan dukungan dan dorongan agar mereka tetap tenang dan percaya diri di tengah tekanan pertandingan. Dengan kombinasi persiapan fisik, taktik, dan mental yang matang, Flick berharap Barcelona dapat memberikan penampilan terbaik mereka dan meraih hasil yang diharapkan untuk melaju ke babak selanjutnya di Liga Champions. Tim medis juga telah memastikan seluruh pemain dalam kondisi fisik yang prima. Setiap pemain telah mendapatkan perawatan dan pemulihan yang optimal untuk memastikan mereka siap secara fisik menghadapi pertandingan yang sangat menuntut ini. Pemilihan pemain yang tepat, strategi yang efektif, dan dukungan penuh dari staf pelatih akan menjadi kunci bagi Barcelona untuk meraih kemenangan dan mewujudkan mimpi mereka di Liga Champions.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Barca Unggul 9 Poin dari Real Madrid, Hansi Flick: Perburuan Gelar Belum SelesaiHansi Flick menyebut perburuan gelar Liga Spanyol musim ini belum selesai, meski Barcelona kini unggul sembilan poin dari Real Madrid.

Read more »

Pesan Tegas Hansi Flick Jelang Atletico Vs Barcelona: Tak Butuh KeajaibanHansi Flick yakin Barcelona bisa bangkit lawan Atletico di Liga Champions. “Tak butuh keajaiban, cukup tampil bagus,” tegasnya.

Read more »

Hansi Flick Tegaskan Barcelona Belum Juara Meski Unggul 9 Poin di Liga SpanyolHansi Flick menegaskan Barcelona belum juara LaLiga meski unggul 9 poin. Ia meminta tim tetap fokus hingga akhir musim.

Read more »

Atletico Madrid: Rotasi Besar di Liga demi Duel Penentuan Kontra BarcelonaBarcelona hadapi Atletico Madrid di leg kedua Liga Champions, Diego Simeone siapkan rencana khusus setelah rotasi besar skuad.

Read more »

Hansi Flick: Barcelona Tak Butuh Keajaiban untuk Comeback Lawan AtleticoHansi Flick menyatakan Barcelona tidak butuh keajaiban untuk comeback lawan Atletico Madrid demi lolos ke semifinal Liga Champions 2025-2026.

Read more »

Langkah Tak Biasa Hansi Flick: Semua Pemain Barcelona Dibawa ke Madrid Demi Misi Comeback Liga ChampionsBarcelona lakukan persiapan unik jelang lawan Atletico Madrid. Hansi Flick bawa seluruh skuad, termasuk pemain cedera, demi misi comeback Liga Champions.

Read more »